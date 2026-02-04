WhatsApp: el truco para saber si extraños están espiando tus conversaciones

Un método sencillo permite identificar accesos no autorizados y proteger la privacidad en la aplicación. (Foto:REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

La seguridad de las conversaciones privadas es una de las principales preocupaciones de los usuarios de aplicaciones de mensajería. WhatsApp, una de las plataformas más utilizadas, ofrece un método sencillo y efectivo para detectar si personas no autorizadas acceden a los chats personales.

Esta función, integrada en la configuración de la aplicación, permite identificar la presencia de dispositivos desconocidos y proteger la privacidad ante posibles riesgos de espionaje.

La plataforma sugiere revisar regularmente los dispositivos vinculados a la cuenta. Esta acción puede revelar si hay sesiones abiertas en dispositivos desconocidos y permite tomar medidas rápidas para cerrar el acceso de extraños.

Cómo saber si alguien está espiando las conversaciones en WhatsApp

La función de dispositivos vinculados muestra los aparatos con sesión activa en la cuenta. (Foto: WhatsApp)

El principal recurso que ofrece WhatsApp para detectar accesos sospechosos se encuentra en la sección de dispositivos vinculados.

Para acceder a esta opción, solo hay que ingresar al menú de la aplicación, seleccionar el ícono de tres puntos verticales y elegir “Dispositivos vinculados”. Allí se muestra la lista de computadoras, tabletas o navegadores que tienen acceso activo a la cuenta.

Si en esta lista aparece un dispositivo desconocido, es posible cerrar la sesión de inmediato tocando sobre el aparato y seleccionando “Cerrar sesión”. Además, la plataforma desconecta automáticamente los dispositivos que permanecen inactivos durante 30 días, lo que reduce el riesgo de accesos prolongados sin supervisión.

En caso de accesos extraños, se sugiere cambiar la contraseña de la cuenta y activar la verificación en dos pasos para añadir una barrera contra accesos no autorizados. Asimismo, mantener actualizada la aplicación y evitar el uso de herramientas no oficiales son prácticas para preservar la privacidad.

Qué beneficios ofrece la función de dispositivos vinculados de WhatsApp

La función permite realizar videollamadas desde la versión escritorio de WhatsApp.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La función de dispositivos vinculados permite utilizar WhatsApp en computadoras, tabletas y otros dispositivos, incluso cuando el teléfono principal está apagado.

Entre las ventajas se encuentra la posibilidad de escribir con mayor rapidez en un teclado grande, compartir archivos y contenido multimedia de manera eficiente y realizar llamadas o videollamadas grupales desde la aplicación de escritorio con hasta 32 participantes.

Esta función permite que la experiencia de usuario se mantenga activa en diferentes plataformas, sin que el teléfono tenga que estar conectado a internet todo el tiempo. No obstante, si el teléfono permanece sin usarse durante más de 14 días, los dispositivos vinculados se desconectan automáticamente, lo que añade una capa adicional de protección.

Cuáles limitaciones tienen los dispositivos vinculados en WhatsApp

Hay funciones que solo están disponibles en la app para celulares. (Foto: REUTERS)

Pese a las múltiples ventajas, la función de dispositivos vinculados presenta ciertas restricciones. Actualmente, no es posible ver la ubicación en tiempo real desde un dispositivo vinculado, crear o visualizar listas de difusión ni interactuar con empresas a través de WhatsApp Flows.

Además, solo es posible vincular nuevos dispositivos mediante el escaneo de un código QR o el uso del número de teléfono en plataformas oficiales como WhatsApp Web, la app para computadoras, tabletas Android, teléfonos adicionales o lentes con inteligencia artificial. El uso de métodos alternativos puede poner en peligro la seguridad de la cuenta.

Qué riesgos existen al usar aplicaciones o sitios web no oficiales

El uso de plataformas no autorizadas puede comprometer la seguridad y derivar en bloqueos o robos de información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La utilización de aplicaciones o sitios web no oficiales representa uno de los mayores peligros para la seguridad de las cuentas de WhatsApp. Estas herramientas suelen estar desarrolladas por extraños y carecen de validación en materia de privacidad o protección de datos.

Cuando un usuario vincula su cuenta a estos servicios, puede exponerse a que su información sea utilizada para enviar spam, realizar estafas o incluso perder el acceso a su cuenta de forma temporal o definitiva.

Asimismo, el uso de estas plataformas puede derivar en el bloqueo de la cuenta por parte de WhatsApp. Los dispositivos vinculados a través de aplicaciones no oficiales pueden quedar expuestos a prácticas inseguras, lo que incrementa la probabilidad de que extraños accedan a las conversaciones privadas o información personal.