PlayStation cancela juego de Hide Kojima, pero Xbox rescata el proyecto

Hideo Kojima confirmó en redes sociales la cancelación de Physint por parte de Sony y su nuevo acuerdo con Xbox.

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Hideo Kojima, el diseñador japonés detrás de la saga Metal Gear, anunció en redes sociales la cancelación de Physint por parte de Sony y el traspaso inmediato del desarrollo a Xbox. El título, concebido como un sucesor espiritual de Metal Gear dentro del género de acción y espionaje, había sido presentado a principios de 2024 como un proyecto en fase temprana, respaldado por casi tres décadas de colaboración entre Kojima y PlayStation.

La ruptura se formalizó en junio, cuando PlayStation Studios envió una comunicación a Kojima Productions en la que informaba su decisión de apartarse del proyecto. “Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado la difícil decisión de apartarnos de la colaboración con Kojima Productions en su proyecto Physint”, señaló la compañía, que aclaró que la relación con el estudio “sigue siendo sólida”.

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Las razones detrás de la decisión de Sony

De acuerdo con fuentes consultadas por el periodista Jason Schreier en un artículo de Bloomberg, la cancelación respondió a preocupaciones internas por el elevado presupuesto del proyecto y el incumplimiento de plazos de desarrollo. Las mismas fuentes, que pidieron mantenerse en el anonimato, señalaron que Sony también evaluaba la rentabilidad potencial del título y su condición de exclusividad.

Xbox asumió el desarrollo de Physint, que se suma a OD como segundo proyecto de Kojima Productions con la compañía. (Europa Press)

Un antecedente pesó en la decisión: Death Stranding y su secuela no alcanzaron las expectativas de ingresos que la compañía había proyectado. A eso se sumó que Physint, sin cumplir los hitos de desarrollo previstos, ya demandaba un presupuesto superior al estimado inicialmente, con años todavía por delante hasta su eventual lanzamiento.

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La cuestión de la exclusividad añadió otra capa al conflicto. Sony mostraba reticencia a invertir cientos de millones de dólares en un juego que no permaneciera de forma permanente en sus consolas. Kojima Productions, que posee la propiedad intelectual de Death Stranding, había lanzado ambas entregas de esa saga como exclusivos temporales de PlayStation, hasta que con el tiempo llegaron a otras plataformas.

Un cambio de filosofía en PlayStation

Según las fuentes citadas por Schreier, PlayStation modificó sus procedimientos internos de aprobación de proyectos tras el fracaso de Concord, uno de los mayores tropiezos de su historia dentro de la estrategia de impulsar juegos como servicio. Ese episodio derivó en una nueva política que aplica plazos de desarrollo más estrictos a las producciones en curso.

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Según Jason Schreier, el elevado presupuesto y los plazos incumplidos generaron preocupación interna en Sony sobre Physint. (Reuters)

El periodista también constató un cambio en el vínculo personal entre Kojima y la compañía japonesa. La relación se remonta a los tiempos de PS1 con Metal Gear Solid y se mantuvo incluso después de que el creativo abandonara Konami para fundar Kojima Productions. Sin embargo, buena parte de los ejecutivos que sostenían una relación cercana con el diseñador dejaron la empresa en los últimos años.

Xbox asume el desarrollo y suma derechos audiovisuales

Tras conocerse la cancelación, Kojima Productions inició la búsqueda de un nuevo socio para continuar con el desarrollo. “Encontramos que Xbox es el socio con el que podemos compartir una ‘visión de futuro’”, explicó Kojima, en referencia a OD, otro proyecto que ya desarrolla junto a la compañía estadounidense.

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Asha Sharma, CEO de Xbox, respaldó la decisión: “Nos enorgullece que Kojima-san haya elegido Xbox para trabajar con Kojima Productions en Physint. Su ambición y desafío a las convenciones es el tipo de creatividad que queremos apoyar en Xbox”.

Asha Sharma, CEO de Xbox, respaldó la decisión de Kojima Productions de elegir a la compañía para continuar con el título.

El nuevo acuerdo entre ambas compañías incluye derechos de producción para cine y televisión, tanto para Physint como para OD, en línea con la estrategia de Xbox de expandir sus propiedades intelectuales hacia medios lineales.

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Un factor adicional favoreció el acercamiento con la compañía de Redmond: Xbox lanza sus títulos tanto en consola como en PC, un modelo que coincide con la estrategia de distribución que Kojima Productions ya había aplicado con el primer Death Stranding, apoyado por la editora 505 Games para su llegada a computadoras. Sony, en cambio, anunció que no planea lanzar más exclusivos en PC, lo que habría obligado a Kojima Productions a buscar un socio externo para esa plataforma.

“Tened la seguridad de que el desarrollo de Physint, nuestro juego que redefinirá el género de la acción y el espionaje, seguirá adelante”, afirmó Kojima en su comunicado. Por el momento no se conocen las plataformas definitivas ni una ventana de lanzamiento para el título.

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