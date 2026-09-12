Retiran 2,3 millones de botellas de caramelos líquidos por riesgo de asfixia: cuáles son los productos afectados

La CPSC retiró 2,3 millones de botellas de caramelos líquidos Ricky Joy Sour Crush en Estados Unidos por riesgo de asfixia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) retiró cerca de 2,3 millones de botellas de caramelos líquidos Ricky Joy Sour Crush por un riesgo de asfixia. La alerta, emitida el 10 de septiembre de 2026, advierte que la bola giratoria que permite aplicar el contenido puede desprenderse del envase. Según la CPSC, esa pieza puede provocar lesiones graves o muerte por asfixia, por lo que recomendó suspender el uso de los productos y mantenerlos fuera del alcance de los niños.

El retiro alcanza las botellas Ricky Joy Sour Crush Rolling Liquid Candy, vendidas en Estados Unidos desde enero de 2023 hasta mayo de 2026. De acuerdo con la CPSC, las unidades se comercializaron de manera individual y en paquetes de tres o 12, en tiendas de golosinas, comercios H-E-B y Forman Mill, además de plataformas como Walmart.com, CandyFunHouse.com y RickyJoy.com. La medida contempla un reembolso para quienes devuelvan los artículos afectados.

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La alerta está registrada bajo el número 26-748 y se refiere a un posible desperfecto en el mecanismo del envase, no a la composición del caramelo. Según la CPSC, no se informaron incidentes ni lesiones hasta la publicación del aviso. International Trade Imports LLC, que opera como The Ricky Joy Company y tiene sede en Cumming, Georgia, figura como importador, mientras que el producto fue fabricado en Colombia.

Retiro de caramelos Ricky Joy Sour Crush por riesgo de asfixia en Estados Unidos

La CPSC explicó que el riesgo se encuentra en la esfera que forma parte del aplicador de las botellas. El sistema permite distribuir el caramelo líquido ácido sobre la boca mediante el movimiento de una bola ubicada en la tapa. Según la agencia federal, esa bola puede separarse del resto del envase y quedar como un objeto pequeño que puede causar asfixia.

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La advertencia oficial señala que “la bola giratoria de las botellas de caramelos retiradas puede desprenderse”. De acuerdo con la CPSC, la posible falla “plantea un riesgo de lesiones graves o muerte por asfixia”. La autoridad no detalló la cantidad de unidades que podrían presentar el defecto ni aclaró cómo fue detectado el problema.

El volumen del retiro alcanza aproximadamente 2,3 millones de productos, una cifra que incluye las distintas presentaciones y sabores descritos en la alerta. Según la CPSC, el aviso se aplica a los envases que coincidan con la identificación indicada, sin que la ficha oficial establezca excepciones por fecha de elaboración, lote o punto de venta.

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La autoridad tampoco informó cambios en los ingredientes, en el contenido líquido ni en los procedimientos de fabricación. De acuerdo con la CPSC, el motivo de la medida es exclusivamente el desprendimiento potencial de la bola giratoria. Por ese motivo, los consumidores deben revisar el tipo de envase antes de decidir si su producto forma parte del retiro.

La alerta de la CPSC indica que la bola giratoria del envase de Ricky Joy Sour Crush puede desprenderse y causar lesiones graves o muerte por asfixia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué botellas de caramelos líquidos Ricky Joy Sour Crush están incluidas en el retiro

Las unidades alcanzadas son botellas de plástico de la marca Ricky Joy identificadas con los textos “EXTREME SOUR” y “SOUR CRUSH” en la etiqueta frontal. Según la CPSC, cada envase incluye también el nombre del sabor y la imagen de un monstruo verde, elementos que permiten reconocer el producto.

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Cada botella contiene 1,85 onzas líquidas de caramelo ácido, equivalentes a cerca de 55 mililitros. De acuerdo con la CPSC, el contenido está diseñado para aplicarse con el mecanismo de bola giratoria ubicado en la parte superior. La alerta no se refiere a caramelos sólidos u otros productos de la compañía.

El retiro incluye botellas vendidas individualmente y paquetes de tres o 12 unidades. Según la CPSC, se distribuyeron cuatro variantes de color y sabor:

Botellas azules, sabor blue raspberry.

Botellas rojas, sabor strawberry.

Botellas verdes, sabor green apple.

Botellas rosas, sabor watermelon.

La ficha de la CPSC no identifica códigos de lote, referencias de producción, fechas de vencimiento ni etiquetas particulares que permitan diferenciar unidades afectadas de otras. Por eso, cualquier comprador que tenga un producto con esa marca, diseño, sabores y presentaciones debe considerarlo parte de la alerta hasta completar la consulta con la empresa.

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Dónde se vendieron los caramelos Ricky Joy Sour Crush retirados por la CPSC

Los productos fueron comercializados en H-E-B, Forman Mill y otras tiendas de golosinas de Estados Unidos. De acuerdo con la CPSC, las ventas también se realizaron por internet mediante Walmart.com, CandyFunHouse.com, RickyJoy.com y otros minoristas digitales. La agencia no difundió un listado de estados, ciudades o establecimientos específicos que hubieran recibido las botellas.

La comercialización se extendió desde enero de 2023 hasta mayo de 2026. Según la CPSC, una botella individual se vendía por unos USD 3, mientras que los paquetes tenían precios de entre USD 13 y USD 32. La diferencia dependía de la presentación y del canal de compra.

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La información oficial identifica a International Trade Imports LLC como importador del producto. La empresa opera como The Ricky Joy Company y tiene sede en Cumming, Georgia. Según la CPSC, la fabricación se realizó en Colombia, aunque el aviso publicado por la agencia se centra en las unidades distribuidas dentro de Estados Unidos.

El origen colombiano forma parte de la información de trazabilidad consignada en el retiro. De acuerdo con la CPSC, esa referencia no amplía el alcance geográfico de la medida ni aporta una alerta sobre ventas fuera del mercado estadounidense. La agencia no indicó si existen acciones equivalentes en otros países.

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La medida incluye botellas Ricky Joy Sour Crush vendidas de forma individual y en paquetes de tres o 12 unidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo solicitar el reembolso por las botellas Ricky Joy Sour Crush retiradas

La CPSC pidió que los consumidores dejen de usar inmediatamente las botellas alcanzadas por el retiro. Según la agencia, también deben retirarlas del alcance de los niños antes de iniciar el trámite con la empresa importadora. La recomendación incluye productos que no presenten señales visibles de daño o desprendimiento.

Los compradores deben comunicarse con The Ricky Joy Company para solicitar el reembolso. De acuerdo con la CPSC, la compañía entregará una etiqueta de envío prepagada para retornar la botella o el paquete involucrado. El aviso no señala que sea obligatorio presentar el comprobante de compra.

La empresa atiende consultas telefónicas en el 404-975-0352, de lunes a viernes entre las 8:00 y las 17:00, hora del este de Estados Unidos. Según la CPSC, los consumidores también pueden consultar las instrucciones en el apartado “Recall Information” del sitio oficial de Ricky Joy.

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La CPSC no detalló plazos para solicitar la devolución ni informó si el reembolso se efectuará mediante el canal de pago original u otro mecanismo. De acuerdo con la autoridad, los compradores deben contactar directamente a la compañía para conocer los pasos necesarios y recibir la etiqueta para el envío.

No se informaron lesiones por las botellas Ricky Joy Sour Crush, según la CPSC

Al difundir la alerta, la CPSC indicó que no había recibido comunicaciones sobre incidentes o lesiones asociadas con las botellas retiradas. El dato corresponde a la fecha de publicación del aviso, el 10 de septiembre de 2026, y no modifica la evaluación de riesgo que motivó la medida.

Según la CPSC, el retiro se mantiene porque el posible desprendimiento de la bola giratoria representa una amenaza de asfixia. La agencia no informó investigaciones adicionales, sanciones ni cambios en la distribución de otros productos de Ricky Joy. Tampoco comunicó que el importador haya emitido una declaración pública adicional.

Para quienes compraron una de estas botellas o paquetes, la información relevante es identificar el envase, interrumpir su uso y pedir el reembolso. De acuerdo con la CPSC, la alerta continúa bajo el número 26-748 y se aplica a las presentaciones descritas, sin distinción entre los cuatro sabores incluidos.