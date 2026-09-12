Tesla confirma fecha de lanzamiento de la nueva generación del Roadster, su icónico deportivo

La compañía postergó el lanzamiento del modelo en al menos ocho ocasiones desde su primer anuncio. (Tesla)

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Tesla anunció que el próximo 1 de octubre presentará al público la nueva generación de su Roadster, el auto deportivo eléctrico cuyo desarrollo arrastra casi una década de demoras. La compañía compartió este sábado en sus redes sociales una imagen con la leyenda “Go for launch” y la fecha “10.01”, junto a un teaser que muestra el vehículo bañado en una iluminación similar a la de un lanzamiento de cohete.

La página web de Tesla dedicada al Roadster incorporó un contador regresivo que apunta a la misma fecha, aunque la empresa no precisó dónde se realizará el evento ni si contará con transmisión en vivo. El adelanto visual solo deja entrever las luces traseras del vehículo y cuatro elementos circulares en la parte superior, que podrían corresponder a los propulsores de gas frío desarrollados por SpaceX, la otra compañía de Elon Musk.

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Un desarrollo con nueve años de atrasos

El prototipo de la segunda generación del Roadster se mostró por primera vez en noviembre de 2017, con un precio base de 200.000 dólares y una versión “Founders Series” de 250.000 dólares. En ese momento, Tesla prometió una autonomía de 1.000 kilómetros (620 millas), una aceleración de cero a 96 kilómetros por hora (60 millas por hora) en menos de dos segundos, una velocidad máxima superior a los 400 kilómetros por hora (250 millas por hora) y el inicio de la producción para 2020.

Tesla compartió en X esta imagen con la fecha 10.01 para anticipar la revelación del nuevo Roadster. (Tesla/X)

Esa meta nunca se cumplió. Desde entonces, Tesla postergó el proyecto en al menos ocho ocasiones, con nuevas fechas fijadas para 2022, 2023, 2024 y luego “2025-2026”. En la asamblea de accionistas de noviembre pasado, Musk afirmó que la producción no comenzaría hasta “2027 o 2028”, aunque planteó la posibilidad de una demostración el 1 de abril, con la salvedad de que podría “decir que era solo una broma”.

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Esa fecha de abril pasó sin novedades, al igual que otros plazos informales mencionados por Musk durante el año, incluida una demostración prevista para agosto que finalmente se trasladó al otoño boreal.

Reservas pendientes desde 2017

Quienes reservaron el vehículo en 2017 debieron pagar 50.000 dólares por la versión estándar o 250.000 dólares por la Founders Series. Entre los casos conocidos de cancelación figuran el youtuber Marques Brownlee y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman.

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Cuenta regresiva en la página de Tesla dedicada al Roadster. (Tesla)

Este último protagonizó el año pasado un intercambio público con Musk en redes sociales, en el que señaló que “siete años y medio se sintieron como mucho tiempo de espera” tras haber abonado la reserva, mientras Musk sostuvo que Altman ya había recibido el reembolso.

Según información publicada por The Information, el diseño original de 2017 fue completamente descartado en favor de un nuevo modelo aún no revelado, y Tesla planea presentar dos versiones distintas: una edición limitada denominada “flying Roadster” y un modelo homologado para circular en la vía pública.

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El alcance real de la demostración voladora

El mencionado reporte indicó que el vehículo de demostración operará de forma remota, sin ocupantes, debido al ruido y la fuerza que generan los propulsores de SpaceX. Los espectadores deberán mantenerse a cientos de metros de distancia, ya que el sonido de los propulsores podría dañar la audición.

Roadster de Tesla presentado durante un evento en Hawthorne, California, EE. UU., el 16 de noviembre de 2017. (Reuters)

El plan original, que contemplaba maniobras como subir por una rampa magnetizada, conducir boca abajo, enderezarse y luego flotar, fue reducido a una demostración más acotada de despegue. El vehículo que se mostrará no sería homologado para uso en calles y su precio podría ubicarse en cientos de miles de dólares o superar el millón. Tesla evaluó además venderlo a un grupo reducido de compradores a través de un programa de pista al estilo de los que ofrece Ferrari.

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El vicepresidente de Ingeniería de Tesla, Lars Moravy, definió en el pasado al Roadster como “el mejor auto de conductor” y el “canto del cisne” de la compañía antes de que los vehículos autónomos se vuelvan predominantes. La presentación del 1 de octubre se produce en un mes en el que Tesla relanzó públicamente productos que había mostrado años atrás, como el Semi truck y el Cybercab, en un contexto de expectativa por una eventual votación de accionistas sobre una fusión entre Tesla y SpaceX.