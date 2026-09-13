Facundo Díaz Acosta avanzó a su séptima final del año en el Challenger de Sevilla

Facundo Díaz Acosta se clasificó para la final del Challenger de Sevilla (Crédito: AAT)

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La mente y el físico de Facundo Díaz Acosta se volvieron a dar una nueva oportunidad, con las ansias de recuperar el terreno perdido. Este sábado, el porteño alcanzó una nueva final en la segunda categoría del tour en Sevilla, al revertir el marcador frente al local Jaume Munar por 4-6, 6-3 y 7-6(1), en dos horas y 51 minutos de competencia.

En un deporte tan solitario como el tenis, donde los resultados dependen exclusivamente de uno, los triunfos se disfrutan más de la cuenta. Díaz Acosta, ubicado en el puesto 82 del ranking mundial, figura 76 en el escalafón en vivo y, si logra alzarse con el título, ascenderá al 72. En su encuentro de semifinales, el argentino estuvo enfocado para sobreponerse ante Munar (55°).

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Después de arrancar arriba en el marcador por 3-0, el español consiguió cinco games consecutivos para pasar al frente por 5-3. A pesar de que Facu pudo cortar la racha y descontó en el juego siguiente, el mallorquín se adelantó por 6-4.

Sin margen de error, el tenista nacional salió a disputar el segundo set. En el tercer game, el ibérico volvió a quebrarle el saque, pero no pudo confirmar la ventaja. El porteño aprovechó ese momento para reaccionar, recuperó la igualdad y se quedó con el parcial por 6-3.

Con el partido nuevamente equilibrado, ninguno de los dos cedió terreno. Ambos sostuvieron sus turnos de servicio, no hubo oportunidades de quiebre y el desenlace quedó en manos del tie-break. Díaz Acosta tomó el control desde el primer punto, no le dio chances a su rival y cerró la definición por 7-6(1) para quedarse con el partido.

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Facundo Díaz Acosta define el título del Challenger de Sevilla ante el serbio Dusan Lajovic

Los números finales indican que Facu convirtió cuatro aces y cometió tres dobles faltas. Tuvo un 68% de efectividad con su primer servicio y ganó el 74% de los puntos disputados con ese golpe. Concretó tres de las siete oportunidades de quiebre que generó y salvó cuatro de siete. Además, ganó 100 puntos frente a los 90 de su rival.

En la final se medirá con el serbio Dusan Lajovic (167°), verdugo del local Max Alcala Gurri (177°) en la otra semifinal. El balcánico se imponía por 6-3 y 3-0 cuando su rival se retiró. El partido está programado para este domingo a las 14:30 (hora argentina).

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Para Díaz Acosta será la séptima definición de la temporada, después de haberse consagrado campeón en cinco de las anteriores: Tigre II, Sao Leopoldo, Francavilla, Milán y San Marino. La única que no pudo ganar fue la de Poznan.

Kestelboim campeón en dobles

Mariano Kestelboim en dupla con el colombiano Nicolás Barrientos se consagraron campeones en el Challenger de Sevilla

El tenista argentino Mariano Kestelboim (104° del ranking de dobles), en dupla con el colombiano Nicolás Barrientos (953°), se consagró campeón del Challenger de Sevilla al derrotar en la final al moldavo Denys Molchanov (129°) y al español Íñigo Cervantes (135°) por 7-6(3) y 6-3.

Kestelboim, que nunca pudo alcanzar el Top 100 mundial en singles ni consiguió títulos Challenger, tomó la acertada decisión de focalizar su carrera en el dobles durante la pasada temporada. En 2025 consiguió adueñarse de seis títulos en Tigre, Campinas, Santa Fe, Santa Cruz, Villa María y Buenos Aires.

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Este año llegó al puesto 99 del ranking de dobles y disputó sus dos primeros cuadros principales de Grand Slam: Roland Garros, en dupla con Francisco Cerúndolo, y el US Open, junto a Tomás Etcheverry. En ambas ocasiones se despidió en el debut. Además, sumó cuatro títulos Challenger en Buenos Aires, Tigre I, Tigre II y Asunción.