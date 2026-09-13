Deportes

Facundo Díaz Acosta avanzó a su séptima final del año en el Challenger de Sevilla

El argentino revirtió el marcador ante el español Jaume Munar y se impuso por 4-6, 6-3 y 7-6(1). Este domingo irá por su sexto título de la temporada frente al serbio Dusan Lajovic

Facundo Díaz Acosta AAT Challenger Tigre II
Facundo Díaz Acosta se clasificó para la final del Challenger de Sevilla (Crédito: AAT)
Guardar

La mente y el físico de Facundo Díaz Acosta se volvieron a dar una nueva oportunidad, con las ansias de recuperar el terreno perdido. Este sábado, el porteño alcanzó una nueva final en la segunda categoría del tour en Sevilla, al revertir el marcador frente al local Jaume Munar por 4-6, 6-3 y 7-6(1), en dos horas y 51 minutos de competencia.

En un deporte tan solitario como el tenis, donde los resultados dependen exclusivamente de uno, los triunfos se disfrutan más de la cuenta. Díaz Acosta, ubicado en el puesto 82 del ranking mundial, figura 76 en el escalafón en vivo y, si logra alzarse con el título, ascenderá al 72. En su encuentro de semifinales, el argentino estuvo enfocado para sobreponerse ante Munar (55°).

PUBLICIDAD

Después de arrancar arriba en el marcador por 3-0, el español consiguió cinco games consecutivos para pasar al frente por 5-3. A pesar de que Facu pudo cortar la racha y descontó en el juego siguiente, el mallorquín se adelantó por 6-4.

Sin margen de error, el tenista nacional salió a disputar el segundo set. En el tercer game, el ibérico volvió a quebrarle el saque, pero no pudo confirmar la ventaja. El porteño aprovechó ese momento para reaccionar, recuperó la igualdad y se quedó con el parcial por 6-3.

Con el partido nuevamente equilibrado, ninguno de los dos cedió terreno. Ambos sostuvieron sus turnos de servicio, no hubo oportunidades de quiebre y el desenlace quedó en manos del tie-break. Díaz Acosta tomó el control desde el primer punto, no le dio chances a su rival y cerró la definición por 7-6(1) para quedarse con el partido.

PUBLICIDAD

Facundo Díaz Acosta define el título del Challenger de Sevilla ante el serbio Dusan Lajovic
Facundo Díaz Acosta define el título del Challenger de Sevilla ante el serbio Dusan Lajovic

Los números finales indican que Facu convirtió cuatro aces y cometió tres dobles faltas. Tuvo un 68% de efectividad con su primer servicio y ganó el 74% de los puntos disputados con ese golpe. Concretó tres de las siete oportunidades de quiebre que generó y salvó cuatro de siete. Además, ganó 100 puntos frente a los 90 de su rival.

En la final se medirá con el serbio Dusan Lajovic (167°), verdugo del local Max Alcala Gurri (177°) en la otra semifinal. El balcánico se imponía por 6-3 y 3-0 cuando su rival se retiró. El partido está programado para este domingo a las 14:30 (hora argentina).

Para Díaz Acosta será la séptima definición de la temporada, después de haberse consagrado campeón en cinco de las anteriores: Tigre II, Sao Leopoldo, Francavilla, Milán y San Marino. La única que no pudo ganar fue la de Poznan.

Kestelboim campeón en dobles

Mariano Kestelboim en dupla con el colombiano Nicolás Barrientos se consagraron campeones en el Challenger de Sevilla
Mariano Kestelboim en dupla con el colombiano Nicolás Barrientos se consagraron campeones en el Challenger de Sevilla

El tenista argentino Mariano Kestelboim (104° del ranking de dobles), en dupla con el colombiano Nicolás Barrientos (953°), se consagró campeón del Challenger de Sevilla al derrotar en la final al moldavo Denys Molchanov (129°) y al español Íñigo Cervantes (135°) por 7-6(3) y 6-3.

Kestelboim, que nunca pudo alcanzar el Top 100 mundial en singles ni consiguió títulos Challenger, tomó la acertada decisión de focalizar su carrera en el dobles durante la pasada temporada. En 2025 consiguió adueñarse de seis títulos en Tigre, Campinas, Santa Fe, Santa Cruz, Villa María y Buenos Aires.

Este año llegó al puesto 99 del ranking de dobles y disputó sus dos primeros cuadros principales de Grand Slam: Roland Garros, en dupla con Francisco Cerúndolo, y el US Open, junto a Tomás Etcheverry. En ambas ocasiones se despidió en el debut. Además, sumó cuatro títulos Challenger en Buenos Aires, Tigre I, Tigre II y Asunción.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoFacundo Díaz AcostaMariano KesltelboimJaume MunarChallengerTenisSevilla

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Con Lionel Messi de titular, el Inter Miami empata contra el líder Nashville por la MLS

Las Garzas, que todavía no pudieron tener el debut de su flamante técnico Cristian Kily González, se enfrentan al puntero de la Conferencia Este, que le lleva 9 unidades de diferencia. Televisa Apple TV

Con Lionel Messi de titular, el Inter Miami empata contra el líder Nashville por la MLS

Terminó la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Luciana Aymar encendió la llama olímpica

Desde este sábado hasta el 26 de septiembre se llevará a cabo el evento multidisciplinario más grande de la región. Las sedes serán Rosario, Santa Fe y Rafaela y contará con más de 4.000 atletas de 15 países

Terminó la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Luciana Aymar encendió la llama olímpica

8 frases de Ponzio luego del triunfo de River: de su enérgico festejo por el gol de Thiago Almada a por qué sacó a dos figuras

El entrenador dejó sus sensaciones después de la victoria 2-1 contra Atlético Tucumán en condición de visitante

8 frases de Ponzio luego del triunfo de River: de su enérgico festejo por el gol de Thiago Almada a por qué sacó a dos figuras

Así fue el ingreso de la delegación argentina en la espectacular ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Rubén Rézola y Sofía Cairó encabezaron una parte del equipo nacional, que fue el último en desfilar ante miles de personas en el Monumental Nacional a la Bandera

Así fue el ingreso de la delegación argentina en la espectacular ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Doble caño en el área y definición de Thiago Almada: el gol de River Plate en tiempo de descuento para vencer a Atlético Tucumán

El mediocampista ofensivo fue determinante en el cierre del encuentro para sentenciar la tercera victoria consecutiva del Millonario

Doble caño en el área y definición de Thiago Almada: el gol de River Plate en tiempo de descuento para vencer a Atlético Tucumán

MALDITOS NERDS

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition’

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition’

SNK anuncia ‘Metal Slug Ultimate Collection’ con diez juegos para 2027

Square Enix anuncia ‘Romancing SaGa 3: Destinies United’ para febrero de 2027

‘Inazuma Eleven: Bold Revolution’ será la secuela directa de ‘Victory Road’

Square Enix recupera ‘Torneko’s Mystery Dungeon’ con gráficos en HD

ENTRETENIMIENTO

El emotivo regreso de Céline Dion a los escenarios tras seis años alejada por problemas de salud: “Son lágrimas de alegría”

El emotivo regreso de Céline Dion a los escenarios tras seis años alejada por problemas de salud: “Son lágrimas de alegría”

Lady Gaga y Michael Polansky, felices con su primer bebé: así viven sus primeros días como padres

Gary Oldman cree que la serie de Harry Potter superará a las películas: “Será más satisfactoria”

Emmy 2026: todos los nominados y los primeros ganadores de la gran noche de la televisión

“La joya de la familia” vuelve 20 años después: así será la secuela que reúne a sus protagonistas originales

INFOBAE AMÉRICA

Desfile navideño y fiesta de fin de año costarán más de un millón de dólares en Panamá

Desfile navideño y fiesta de fin de año costarán más de un millón de dólares en Panamá

Costa Rica discute proyecto para prohibir las llamadas “terapias de conversión” y plantea multas de hasta cinco salarios base

Retiran 2,3 millones de botellas de caramelos líquidos por riesgo de asfixia: cuáles son los productos afectados

República Dominicana acumula 1,227 muertes infantiles en lo que va de 2026

Los gigantes de Centroamérica y dominicana que buscan entrar al mapa de los grandes torneos