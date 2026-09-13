Majo Riera contó cómo se enteró de la bisexualidad de Lali y cuál fue su reacción: “Fue en busca de ella misma”

Riera explicó que madre e hija no habían hablado de manera directa sobre la bisexualidad de la cantante (Instagram)

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A tan solo días del tercer River de Lali Espósito, y semanas de su casamiento con Pedro Rosemblat, Majo Riera habló sobre cómo conoció la bisexualidad de de su hija. En una charla relajada con Catalina Dlugi, la madre de la cantante aclaró que la sorpresa no estuvo vinculada con la orientación sexual de su hija, sino con haberse enterado a través de declaraciones públicas.

Así las cosas, en diálogo con la periodista por Agarrate Catalina (La Once Diez Radio Ciudad Am 1110) la madre de la artista explicó que no habían conversado previamente sobre el tema. “Me sorprendió enterarme por los medios o por alguna declaración”, sostuvo al recordar la pregunta que le habían hecho en otra entrevista.

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La actriz remarcó que su reacción no fue de incomodidad ni de rechazo. “No porque me pase algo con eso”, aclaró, antes de señalar que conoce la personalidad de Lali Espósito y que no tendría “ningún inconveniente” con ese aspecto de su vida.

Riera diferenció el hecho de haberse enterado públicamente de cualquier posición personal sobre la bisexualidad de la cantante. Según relató, la noticia la tomó por sorpresa porque era un asunto del que madre e hija no habían hablado de manera directa.

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La madre de Lali Espósito aclaró que la sorpresa surgió por enterarse por los medios y no por la orientación sexual de su hija

En la entrevista, Riera relacionó esa experiencia con un período de transformación personal que su hija atravesó al instalarse en España. Consideró que, en la juventud, las personas pueden transitar instancias en las que definen deseos, vínculos y caminos propios.

“Fue un momento de exploración de su vida”, afirmó sobre la etapa que Lali vivió fuera de Argentina. También señaló que la artista se alejó entonces de la dinámica de cuidados y sobreprotección que, según ella, había tenido hasta ese momento.

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La madre de la intérprete dijo que esa búsqueda formó parte de un proceso de mayor autonomía. “Si la hicieron feliz, bienvenida”, expresó al referirse a las experiencias que Lali relató en su documental.

Majo Riera contó que conoció la bisexualidad de Lali Espósito por declaraciones públicas y no en una charla privada (Gustavo Gavotti)

La conversación volvió sobre el vínculo de Riera con la vida personal de su hija, a quien definió como una persona con identidad y decisiones propias. Para ella, el criterio central no estuvo puesto en etiquetas ni en expectativas ajenas, sino en el bienestar de la cantante.

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En ese marco, Majo Riera también se refirió brevemente a la relación de Lali con Pedro Rosemblat y aseguró que valora el modo en que él la acompaña. “La quiere y la cuida”, dijo.

Mientras Lali Espósito atraviesa las semanas previas a su tercer show en River y prepara su casamiento con Pedro Rosemblat, una versión televisiva puso una fecha concreta para la ceremonia. Sin embargo, la cantante salió a responder y desmintió que el enlace esté previsto para el 30 de octubre.

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La cantante Lali Espósito responde con la palabra «Fake» en la red social X ante las especulaciones sobre la fecha de su boda

La información había sido difundida por Pepe Ochoa en LAM, el ciclo de América TV. El panelista sostuvo al aire que la pareja se casaría ese día y presentó el dato como confirmado: “Lali Espósito se casa el 30 de octubre con Pedro Rosemblat. Es ya”.

La repercusión fue inmediata en redes sociales. A la 1:05 de la madrugada, menos de cuatro horas después de la emisión, la artista publicó una breve respuesta en su cuenta de X. “Fake”, escribió junto a los emojis de un pulgar hacia arriba y una boca con labios rojos.

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Espósito no amplió su mensaje ni brindó precisiones sobre los planes de la boda en Instagram. Por su parte, Pedro Rosemblat tampoco hizo comentarios en sus plataformas sobre la versión difundida en televisión.

Antes de la desmentida, Ochoa había señalado que la celebración sería de carácter íntimo, aunque reuniría entre 150 y 200 invitados. También afirmó que la pareja había definido el servicio gastronómico para el evento.

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“Va a ser chiquita para lo que es Lali”, dijo el panelista en LAM. Según su relato, el festejo tendría una propuesta informal, con platos de impronta argentina y una lista de invitados acotada para la dimensión habitual de los eventos de la artista.