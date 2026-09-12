Costa Rica

Costa Rica discute proyecto para prohibir las llamadas “terapias de conversión” y plantea multas de hasta cinco salarios base

La iniciativa busca reformar la Ley General de Salud para impedir que estas prácticas sean realizadas, financiadas, promocionadas u ofrecidas en el país, además de establecer sanciones para centros y profesionales que las ejecuten.

Vista de espalda de dos hombres tomados de la mano; uno lleva camiseta morada y el otro sostiene una bandera arcoíris.
La iniciativa pretende prohibir los esfuerzos dirigidos a cambiar, reprimir o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un grupo de diputados de distintas fracciones presentó un proyecto de ley que busca prohibir en Costa Rica las denominadas “terapias de conversión”, conocidas técnicamente como ECOSIG, siglas utilizadas para referirse a los esfuerzos dirigidos a cambiar, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de una persona.

La propuesta, impulsada por el Frente Amplio junto con legisladores de otras bancadas, plantea una reforma a la Ley General de Salud con el objetivo de establecer una prohibición expresa sobre la realización, imposición, financiamiento, promoción u ofrecimiento de este tipo de prácticas.

PUBLICIDAD

El texto también pretende impedir que profesionales del área de la salud las recomienden o remitan pacientes a personas, centros u organizaciones que las ejecuten.

El diputado Antonio Trejos Mazariegos aseguró que estas prácticas no deben ser consideradas terapias debido a que no buscan tratar ninguna enfermedad y, según afirmó, carecen de respaldo científico.

“No son terapias porque no curan ninguna enfermedad. Son prácticas sin respaldo científico que pueden provocar depresión, ansiedad, autolesiones e intentos de suicidio”, manifestó el legislador.

El proyecto fue presentado por el Frente Amplio junto con diputados de distintas bancadas legislativas. Fuente: Frente Amplio
El proyecto fue presentado por el Frente Amplio junto con diputados de distintas bancadas legislativas. Fuente: Frente Amplio

Trejos añadió que el respaldo de diferentes bancadas legislativas refleja, a su criterio, un consenso sobre la necesidad de proteger la salud y la dignidad de las personas por encima de las diferencias políticas.

PUBLICIDAD

La propuesta establece que el Ministerio de Salud tendría facultades para ordenar el cese de estas prácticas cuando tenga conocimiento de su realización y podría imponer sanciones económicas de entre uno y cinco salarios base.

Además, la autoridad sanitaria estaría facultada para suspender o cancelar permisos sanitarios, siempre dentro de un procedimiento que respete las garantías del debido proceso.

En aquellos casos en los que se determine la participación de profesionales colegiados, el expediente deberá ser remitido al respectivo colegio profesional para que se valoren eventuales responsabilidades disciplinarias.

Durante la presentación de la iniciativa, Trejos calificó estas prácticas como mecanismos destinados a generar en las personas la percepción de que su orientación sexual o identidad debe ser corregida o reprimida.

“Estas son formas de tortura, mal llamadas terapias, que lo que buscan es engañar a la persona para creer que su sexualidad está mal y que tiene que ser reprimida y sancionada”, afirmó.

El diputado Antonio Trejos aseguró que estas prácticas carecen de respaldo científico y pueden generar consecuencias graves para la salud mental. Crédito: Frente Amplio
El diputado Antonio Trejos aseguró que estas prácticas carecen de respaldo científico y pueden generar consecuencias graves para la salud mental. Crédito: Frente Amplio

Uno de los puntos que busca delimitar expresamente el proyecto es su alcance frente a la libertad religiosa y de expresión.

De acuerdo con la propuesta, no serán sancionadas las opiniones, sermones, enseñanzas religiosas ni el acompañamiento espiritual que una persona solicite de manera libre.

Tampoco se pretende impedir la atención psicológica legítima ni los procesos en los que una persona explore aspectos relacionados con su identidad u orientación sexual, siempre que no exista un resultado predeterminado que busque modificarla, reprimirla o eliminarla.

Trejos insistió en que el proyecto fue diseñado de manera que no interfiera con las creencias religiosas, las conversaciones familiares o la búsqueda personal de fe.

El legislador explicó que la iniciativa pretende establecer sanciones específicamente contra profesionales y centros de salud que participen en estas prácticas.

“Lo que propone es un debido proceso contra los profesionales de salud y los centros de salud que se presten para estos engaños y prácticas de tortura”, manifestó.

La propuesta presentada esta semana retoma y actualiza el expediente legislativo N.° 20.970, que había sido presentado originalmente en 2018 por el entonces diputado José María Villalta.

La propuesta retoma y actualiza un proyecto presentado originalmente en 2018 por el entonces diputado José María Villalta.
La propuesta retoma y actualiza un proyecto presentado originalmente en 2018 por el entonces diputado José María Villalta.

Según Trejos, aquella iniciativa terminó archivada tras vencer el plazo constitucional para su trámite y no como consecuencia de un rechazo de fondo.

El nuevo proyecto, explicó, busca incorporar evidencia científica más reciente y aprovechar los informes técnicos elaborados durante la discusión de la propuesta anterior.

“La experiencia con una ley anterior que fue archivada simplemente por el vencimiento del plazo cuatrenal, pero cuyos informes técnicos y científicos demostraron que era justa y necesaria, permite crear un marco jurídico nuevo desde un enfoque científico de salud”, sostuvo.

Con la nueva iniciativa, sus promoventes buscan establecer por primera vez una prohibición específica en la legislación sanitaria costarricense contra los ECOSIG o llamadas “terapias de conversión”, junto con mecanismos administrativos para detener su realización y sancionar a quienes participen profesionalmente en ellas.

“Costa Rica debe establecer un límite claro: ninguna persona reprimida por su propia identidad”, concluyó Trejos.

Temas Relacionados

Costa RicaTerapias de conversiónFrente AmplioSanciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica destinará parte del presupuesto de Salud de 2027 a atender a personas en condición de calle

El Ministerio de Salud confirmó ante diputados que una estrategia interinstitucional, liderada por el IMAS, ya trabaja en una ruta de atención dirigida principalmente a población ubicada en San José.

Costa Rica destinará parte del presupuesto de Salud de 2027 a atender a personas en condición de calle

Medallista, seleccionado nacional y folclorista: el joven que abrirá el recorrido de la Antorcha de la Independencia en Costa Rica

Danny Yoel Jarquín Rodríguez, estudiante del CTP Barrio Irvin de La Cruz, combina el deporte de alto rendimiento con el folclor y será quien dé los primeros pasos con el fuego patrio en el país centroamericano

Medallista, seleccionado nacional y folclorista: el joven que abrirá el recorrido de la Antorcha de la Independencia en Costa Rica

Asamblea Legislativa de Costa Rica activa protocolo contra diputado Fernando Obaldía por denuncias de acoso sexual

La presidenta legislativa, Yara Jiménez, confirmó que el Directorio ya dio curso al procedimiento interno. El congresista oficialista enfrenta además denuncias ante la Fiscalía General.

Asamblea Legislativa de Costa Rica activa protocolo contra diputado Fernando Obaldía por denuncias de acoso sexual

Autoridades costarricenses desmantelan laboratorio de marihuana en San José y detienen a cinco personas

La intervención comenzó tras una alerta al 9-1-1 por un aparente problema familiar. Al ingresar a la vivienda, los policías observaron droga sobre una mesa y posteriormente descubrieron un sistema de cultivo controlado.

Autoridades costarricenses desmantelan laboratorio de marihuana en San José y detienen a cinco personas

Hijo del extraditado costarricense “Pecho de Rata” se entregó a las autoridades tras permanecer prófugo por el caso Riverside

Jeffry Joseph Bell Rabb, alias “Fafy” o “Mr. Smock”, es señalado por las autoridades como un presunto operador de confianza dentro de la estructura de narcotráfico atribuida a Edwin López Vega

Hijo del extraditado costarricense “Pecho de Rata” se entregó a las autoridades tras permanecer prófugo por el caso Riverside

TECNO

Blizzard confirma nueva versión de StarCraft: detalles del juego y año de lanzamiento

Blizzard confirma nueva versión de StarCraft: detalles del juego y año de lanzamiento

Elon Musk califica las advertencias sobre la IA como “operación psicológica”

Usan calor de un centro de datos para alimentar miles de radiadores domésticos en Dinamarca

Tesla confirma fecha de lanzamiento de la nueva generación del Roadster, su icónico deportivo

Cómo restringir un chat de WhatsApp, la función que protege conversaciones sensibles

ENTRETENIMIENTO

Glen Powell ya le puso techo a “Chad Powers” y explica por qué quiere cerrarla en 18 episodios

Glen Powell ya le puso techo a “Chad Powers” y explica por qué quiere cerrarla en 18 episodios

El emotivo regreso de Céline Dion a los escenarios tras seis años alejada por problemas de salud: “Son lágrimas de alegría”

"No era feliz": Kendall Jenner recordó la crisis silenciosa que la obligó a frenar en el pico de su carrera

Lady Gaga y Michael Polansky, felices con su primer bebé: así viven sus primeros días como padres

Henry Winkler recordó su despido de “Turner & Hooch” tras 13 días y habló de su compleja relación con Tom Hanks

MUNDO

Rusia lanzó cerca de 500 drones en solo un día y dejó al menos nueve muertos en Ucrania

Rusia lanzó cerca de 500 drones en solo un día y dejó al menos nueve muertos en Ucrania

Estados Unidos impidió el paso de 100 barcos comerciales tras dos meses de bloqueo marítimo a Irán

Revelaron la presunta causa del descarrilamiento de un tren que dejó 44 heridos en Francia

Los rebeldes hutíes de Yemen dijeron haber atacado una base militar de Arabia Saudita

“La mesa que nos une”: el gesto solidario de miles de personas que batió un récord Guinness en Rumania