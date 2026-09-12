8 frases de Ponzio luego del triunfo de River: de su enérgico festejo por el gol de Thiago Almada a por qué sacó a dos figuras

Guardar

Tras el triunfo sobre la hora de River Plate ante Atlético Tucumán, el entrenador del Millonario Leonardo Ponzio analizó lo que dejó el trámite disputado en el Estadio Monumental José Fierro por la fecha 9 del Torneo Clausura.

“Jugar acá es complicado por el rival, el ambiente, la cancha... Vinimos con una postura, jugamos a lo que queríamos, tuvimos situaciones de gol en el primer tiempo, tanto 11 vs. 11 como 11 vs. 10 (Franco Nicola fue expulsado en el local). Sabíamos las armas que tiene Atlético Tucumán. En la pelota parada tienen grandes ejecutadores. Ahí podían venirse y, a veces, con este club se sufre. Nosotros logramos sufrirlo, jugarlo y ganarlo, que era lo importante”, declaró el técnico sobre la producción colectiva a lo largo de los 90 minutos y la valoración de esta victoria en Tucumán, una provincia en la que la Banda no ganaba desde 2019.

PUBLICIDAD

A continuación, profundizó su mirada en el intercambio con los periodistas: “Es difícil sostener la intensidad que uno quiere desde afuera por el estado en el que estaba la cancha, que se hizo pesada por la lluvia. En esos momentos, que no se puede, hay que ser un bloque bastante fuerte y que no nos lleguen. Hoy nos llegaron poco”.

A Ponzio se lo notó muy enérgico en la celebración del tanto de Thiago Almada, que selló el resultado favorable en el tiempo adicionado del segundo tiempo, y fue consultado sobre cómo vivió todo el encuentro en medio de una intensa lluvia en el norte del país: “Sí, lo enérgico es porque soy así en mi vida. Ojalá que no interfiera en el juego de los futbolistas, sino que sea una imagen que quede ahí nada más”.

PUBLICIDAD

*El resumen del triunfo de River Plate

Además, el ex volante central del club deslizó la posibilidad de darle descanso al plantel para que pasen tiempo con sus seres queridos durante la fecha FIFA, que tendrá lugar desde el 21 de septiembre hasta principios de octubre: “Espero que lleguen todos bien físicamente. Nos queda un partido. Soy de los que piensan que hay que tener un poco de frescura, liberarle la cabeza a muchos. Después del sábado lo analizaremos. Trabajan el físico todos los días y el ser humano, de tanta presión, necesita liberarse y estar con la familia”.

PUBLICIDAD

De igual forma, aseguró que ese parate será clave para trabajar diferentes cuestiones, como hacerse fuerte en las pelotas detenidas a favor y en contra: “En el fútbol mundial hay equipos que suelen trabajar más eso y los últimos tres equipos que hemos enfrentado (Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán) tienen un poderío en esa manera de ataque. Yo creo que es trabajo y después se verá”.

Por otro lado, se refirió a las situaciones de Tobías Andrada y Tomás Galván, quienes dejaron la cancha en el segundo tiempo por molestias físicas: “Andrada salió por una paralítica y Tomi tenía un dolor en el tobillo, nada para preocuparse”. “Siento que con el desgaste que hacemos con la pelota, corriendo y presionando, es normal que, por algunos momentos, podamos darle la pelota al rival y que te dominen. Son muy pocos equipos los que mantienen esa misma postura de avasallar al rival porque los rivales saben a lo que van y, por ahí, esperan a una pelota parada, como pasó hoy. Pero es trabajo”, manifestó Leo Ponzio.

PUBLICIDAD

Por último, explicó por qué pidió con especial énfasis durante todo el compromiso que cerraran cada uno de los ataques en campo rival frente al Decano: “Hay partidos que, cuando terminas jugadas, generas un ambiente diferente hacia el rival que no terminando o que te recuperen. Sabíamos que en esta cancha íbamos a incomodar al rival terminando las jugadas. Por eso era la insistencia que pateen desde afuera, que terminen jugadas, pero la impronta es de ellos después”.

River Plate se metió en zona de playoffs en la Zona B del Torneo Clausura y se coloca en el quinto lugar con 13 puntos, a cuatro del líder Argentinos Juniors (17). Además, está en el quinto escalón de la Tabla Anual con 42 unidades, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027. Volverá a jugar el próximo sábado desde las 19:00 ante Huracán en el Monumental.

PUBLICIDAD

La tabla de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual