Gladys, la Bomba Tucumana, habló del chip que se colocó y de los efectos que tiene el tratamiento: “Estoy como loca”

La cantante de "La pollera amarilla" contó cómo la afecto el tratamiento al que se sometió (Video: Infama-América TV)

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Gladys, la Bomba Tucumana, se encuentra atravesando una etapa de mucha vitalidad y sorprendió al hablar de un cambio reciente en su rutina de salud durante una entrevista en Infama (América TV), donde reveló los detalles de un procedimiento médico que se realizó hace pocas semanas y aclaró de qué se trataba exactamente.

La artista atribuyó la colocación del implante a su médico de Tucumán. “Daniel Lamagni te voy a matar porque no sé qué, es mi médico de Tucumán, me puso el chip”, dijo entre risas durante la entrevista. Consultada sobre cuándo se lo había colocado, respondió, mientras señalaba su cola: “Mirá cómo hago acá y me hago la linda. Acá. Hace poquito, tres semanas”.

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Ante la posible confusión con otro tipo de implante, La Bomba se encargó de precisar de qué se trataba: “Estoy como loca, pero no como loca sexualmente, porque la gente cree que el chip es el chip sexual. No, es un pellet hormonal, que te ayuda a estar animada y todo”.

Los efectos del tratamiento, según describió la propia cantante, fueron inmediatos. “La verdad que estoy... me despierto a las seis de la mañana, tengo ganas de salir corriendo, hablo un montón, estoy muy bien”, dijo.

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La cantante habló de Luciano Ojeda, quien falleció el 24 de mayo de 2025 (Video: La mañana con Moria- El Trece)

Una semana atrás, la artista estuvo invitada en La Mañana con Moria (El Trece) y se quebró en vivo al recordarlo. “Pasa el tiempo y para mí es como si todo hubiese sido ayer”, reconoció cuando la conductora le preguntó por él. Consultada sobre por qué pensaba que la vida había puesto a Luciano en su camino, Gladys respondió: “No sé para qué me lo puso. Para que aprendiera a amar de verdad, para que pudiera sentirme, por primera vez en mi vida, amada”.

La artista profundizó en esa reflexión y describió lo que representó ese vínculo para ella: “Para sentirme cuidada, para tener un hombre al lado mío con el que pudiera contar siempre. Yo lo conocí y él desgraciadamente ya estaba enfermo. Igual decidí quedarme ahí con él porque lo amaba profundamente, lo amo y lo voy a amar hasta el último día de vida que tenga. Es el amor de mi vida”.

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El año pasado, mientras Gladys atravesaba el duelo por la muerte de Luciano Ojeda, había estado como invitada en LAM, donde contó cuál fue el último pedido que su novio le hizo antes de morir. “Yo pensaba que él iba a volver a casa. Fue durísimo cuando él me dijo: ‘ya está, mamita, perdóname, ya está’”, relató en ese momento.

Luciano murió a los 38 años luego de luchar contra un cáncer

En esa misma entrevista, Gladys recordó el instante en que debió tomar una decisión difícil: “Cuando yo tuve que decirle: ‘amor, ¿y qué hago?’. Él, me acuerdo que así de la nada, porque era un hombre tan hermoso, tan guerrero, tan divino, me dijo: ‘tierra, mamita’. La palabra ‘tierra’, nada más”.

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La artista continuó con el relato de ese diálogo final: “Yo no sabía cómo preguntarle, porque era horrible ese momento. Y le digo: ‘¿Dónde, amor? ¿Qué te gustaría que te ponga?’. Y me dijo: ‘Lo que quieras, amor. Poneme la ropa que me puse para tus 60, que fuimos a Córdoba. Poneme la alianza… Y después me la sacás y te la guardás vos’”.

El 24 de mayo de 2025, Ojeda falleció a los 38 años después de casi cuatro años enfrentando un tumor abdominal. Desde entonces, las cuentas de Gladys en redes sociales pasaron de funcionar exclusivamente como medio de promoción artística a transformarse en espacio dedicado a mantener presente la memoria de Ojeda, a quien Gladys evoca con frecuencia, en cumpleaños, aniversarios y en cada fecha significativa compartida durante su relación, sintiendo su ausencia diariamente.

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