Blizzard confirma nueva versión de StarCraft: detalles del juego y año de lanzamiento

Blizzard presentó el nuevo StarCraft durante la ceremonia inaugural de la BlizzCon 2026 mediante un tráiler cinematográfico en CGI. (Blizzard/YouTube)

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Blizzard Entertainment confirmó durante la ceremonia inaugural de la BlizzCon 2026 el regreso de StarCraft, más de una década después del último gran anuncio para la franquicia.

La compañía presentó un tráiler cinematográfico en CGI y reveló que el nuevo título, llamado simplemente StarCraft, abandonará el género de estrategia en tiempo real para convertirse en un shooter de mundo abierto, con estreno previsto recién para el año 2030.

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Un cambio radical de género respecto a los juegos originales

Han pasado más de 15 años desde el lanzamiento de StarCraft 2, el juego de estrategia en tiempo real que consolidó a la saga como una de las franquicias insignia de Blizzard. El nuevo título rompe con esa identidad: se trata de un shooter ambientado en tercera o primera persona cuya jugabilidad se desarrollará desde el terreno y no desde una perspectiva aérea de control estratégico.

La historia se ambientará en el sector Koprulu, setenta años después de los sucesos de StarCraft 2, Legacy of the Void. (Blizzard/YouTube)

“Esto es algo nuevo, un shooter de mundo abierto en el que cada paso no se gana desde arriba, sino desde abajo, en el suelo, en el barro, en el fuego”, explicó sobre el escenario Dan Hay, vicepresidente de Blizzard y responsable del proyecto. Hay se incorporó a la compañía en 2022 tras una extensa trayectoria como productor ejecutivo de la saga Far Cry, experiencia que explica la orientación del nuevo StarCraft hacia la acción en mundo abierto.

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Trama y fecha de lanzamiento

Según detalló Blizzard, la trama del nuevo juego se desarrollará en el sector Koprulu, unos setenta años después de los sucesos narrados en StarCraft 2: Legacy of the Void. La compañía adelantó que el título dará un peso narrativo considerable a la historia, con la intención de profundizar en el trasfondo (lore) construido a lo largo de las entregas anteriores.

Blizzard fijó el estreno del juego para 2030, un plazo que sugiere que el desarrollo se encuentra en una etapa temprana. La compañía tiene un historial reconocido de anunciar proyectos con años de anticipación respecto a su disponibilidad final, una práctica asociada al lema con el que suele responder ante las consultas sobre plazos: “Estará listo cuando esté listo”.

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Blizzard fijó el estreno del nuevo StarCraft para el año 2030. (Blizzard/YouTube)

En los días previos a la BlizzCon 2026, la página web oficial de StarCraft mostró fallos visuales y una advertencia que indicaba a los usuarios que su dispositivo había sido “comprometido”. Los seguidores de la franquicia interpretaron esas alteraciones como un indicio de que se aproximaba una novedad relevante para la saga, lectura que terminó por confirmarse con el anuncio.

Tercer intento de Blizzard por desarrollar un shooter de StarCraft

Los rumores sobre un shooter de StarCraft circulaban desde hacía años. En 2024, el periodista Jason Schreier, de Bloomberg, relató en el podcast Unlocked, de IGN, que Blizzard atravesaba su tercer intento de desarrollar un juego de disparos dentro de la franquicia, con Dan Hay al frente del proyecto. Más adelante ese mismo año se publicó una oferta de empleo relacionada con un “próximo shooter de mundo abierto” que los aficionados vincularon de inmediato con este desarrollo.

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Los dos intentos anteriores de Blizzard por incursionar en el género de disparos dentro del universo de StarCraft terminaron cancelados. StarCraft Ghost, anunciado en 2002 como un juego de acción táctica para consola centrado en un agente Ghost, fue cancelado en 2006 tras sucesivos retrasos. Un segundo proyecto, con el nombre en clave Ares y descrito como una propuesta similar a Battlefield ambientada en el universo de StarCraft, quedó descartado en 2019 para que la compañía concentrara sus recursos en Diablo 4 y Overwatch 2.

Se trata del tercer intento de Blizzard por desarrollar un shooter dentro del universo de StarCraft. (Blizzard/YouTube)

El anuncio del nuevo StarCraft se produjo en la misma edición de la BlizzCon en la que la compañía también presentó Diablo V, lo que posiciona a ambos títulos como los principales atractivos de la desarrolladora de cara a sus próximos eventos.

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