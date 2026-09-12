A qué hora será la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y cómo verla en vivo

El Invencible Rosario, uno de los nuevos espacios para los deportes en Santa Fe 2026

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Este sábado comienza la primera escala del ciclo olímpico con destino a Los Ángeles 2028. Y tendrá lugar en Argentina. Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se extenderán hasta el 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países.

La cobertura en Argentina estará en manos de TyC Sports, mientras que DSPORTS emitirá las ceremonias de apertura y clausura, además de un segmento diario especial. Torneos tendrá a su cargo la producción televisiva en todas las sedes del certamen. En el resto de los países, la competencia podrá seguirse por Panam Sports Channel, que contará con seis señales en simultáneo durante las dos semanas de actividad a través de su sitio web. Habrá un espectáculo previo desde las 18, y el acto oficial iniciará a las 19:30.

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El programa oficial contempla competencias en 43 deportes y 60 disciplinas, además de actividad fuera de la provincia de Santa Fe: Paraná será sede del sóftbol, las pruebas de surf se llevarán a cabo en las aguas de Mar del Plata y Vicente López recibirá las competencias de bowling. Más de 30 disciplinas de Santa Fe 2026 integran el sistema de clasificación hacia Lima 2027, los Juegos Panamericanos del próximo año. El criterio variará según cada disciplina: los cupos se resolverán mediante campeonatos, posiciones, marcas, rankings y resultados colectivos.

Un aspecto destacado es que el acceso a los eventos deportivos será gratuito. El público podrá ingresar hasta completar la capacidad de cada recinto. La reserva anticipada de tickets sí tendrá un valor y estará disponible en santafe2026.ar. Allí, los asistentes deberán seleccionar el evento y completar la compra para garantizar su acceso al escenario deportivo por $10.000. Lo recaudado tendrá un fin solidario: la organización destinará la totalidad de los fondos a Cáritas, la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y CILSA.

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Rosario concentrará la mayor cantidad de competencias durante las dos semanas de actividad. La ciudad será sede de bádminton, clavados, fútbol, deportes ecuestres, esgrima, gimnasia artística, rítmica y trampolín, golf, judo, natación artística, karate, patinaje artístico y de velocidad, además del torneo de esports. También habrá levantamiento de pesas, lucha grecorromana y libre, natación, pelota vasca, pentatlón moderno, polo acuático, ráquetbol, rugby 7, squash, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, voleibol y voleibol playa.

La Villa Suramericana de los atletas en Santa Fe 2026

Por otro lado, la ciudad de Santa Fe será escenario de aguas abiertas, atletismo, balonmano, bochas, canotaje de velocidad y slalom, escalada, esquí náutico y wakeboard, hockey sobre césped, remo coastal y convencional, sóftbol, SUP, tiro deportivo, triatlón y vela. Rafaela, en tanto, albergará las pruebas de boxeo, ciclismo BMX freestyle y racing, ciclismo MTB, pista y ruta, pádel y skateboarding.

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Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela participarán de Santa Fe 2026, junto con Argentina, país organizador. El Comité Olímpico Argentino (COA) confirmó una delegación de 658 atletas, integrada por 346 varones y 312 mujeres.

Según informó el COA, la presencia argentina tendrá una doble finalidad: apuntar al mayor rendimiento deportivo y mantener el protagonismo del país en el plano sudamericano. A la vez, representará una instancia de preparación para atletas con proyección hacia compromisos continentales, panamericanos y olímpicos.

Rubén Rézola y Sofía Cairó, los abanderados de Argentina para Santa Fe 2026

La experiencia y la renovación estarán representadas entre los abanderados de Argentina en Santa Fe 2026. Rubén Rézola y Sofía Cairó portarán la bandera nacional en la ceremonia inaugural, prevista en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario. La designación partió de propuestas de las federaciones deportivas nacionales y pasó por el análisis de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino (COA), que consideró trayectoria, logros y representatividad antes de presentar la propuesta, luego aprobada por la Mesa Directiva del organismo.

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Rézola es una de las figuras del canotaje de velocidad. Nacido en Santa Fe, participó en tres Juegos Olímpicos: Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020. En la cita británica obtuvo un diploma olímpico tras finalizar quinto en K2 200 metros junto a Miguel Correa. El palista sumó además tres medallas en Juegos Panamericanos: plata en Guadalajara 2011, oro en Toronto 2015 y bronce en Lima 2019. Su origen santafesino tuvo peso en la selección de uno de los representantes para una edición que se desarrollará en su provincia.

A su lado estará una campeona mundial reciente con Las Leonas. Cairó, integrante de la selección femenina de hockey sobre césped, tiene 23 años, se formó en el Club y Biblioteca Mariano Moreno y se convirtió en la primera deportista de esa entidad en llegar a la Selección Mayor. Sofía convirtió el penal que le otorgó la tercera estrella al equipo en la final del Mundial ante los Países Bajos. También tuvo una actuación decisiva en el partido por la medalla de bronce que ganó Argentina en los Juegos de París 2024.

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Capi, la mascota de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Además de las competencias deportivas, los Juegos contarán con cinco espacios Fan Fest: dos estarán en Rosario, dos en Rafaela y uno en Santa Fe. La entrada será libre y gratuita, aunque los predios tendrán capacidad limitada. Para acceder, será necesario contar con un código QR descargado con anticipación desde santafe2026.ar, que podrá exhibirse en el teléfono o impreso.

La organización también pondrá a disposición la aplicación oficial Santa Fe 2026. La herramienta permitirá revisar el cronograma, horarios y escenarios de cada disciplina, así como la lista de atletas, la programación cotidiana y el medallero actualizado por país y deporte. La mascota será Capi, un personaje basado en el carpincho de los humedales del río Paraná. Su imagen busca reflejar la identidad santafesina, la biodiversidad regional y la convivencia entre las tres ciudades anfitrionas.

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Este sábado, desde las 18, el Monumento a la Bandera recibirá un espectáculo de apertura con recursos tecnológicos, música, teatro y danza, centrado en la identidad de Santa Fe. Más de 100 artistas de distintas generaciones y estilos participarán de la propuesta, que tendrá arreglos musicales de Lito Vitale y dirección de Ariel del Mastro y Sebas Mazzoni. El elenco incluirá a Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo, Agustín Rada Aristarán y Mery San Dámaso, junto con artistas emergentes de Santa Fe y Rosario.

El emblemático escenario rosarino formará parte de la puesta. Habrá mapping, pantallas de gran tamaño, iluminación y trabajo audiovisual en vivo, con imágenes proyectadas sobre uno de los símbolos centrales de la ciudad y del país. La ceremonia dará inicio formal al principal evento multidisciplinario deportivo de la región durante el año.

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Uno de los escenarios deportivos de Santa Fe 2026