Cómo es el interior del primer Ferrari eléctrico diseñado por uno de los genios del iPhone

El primer Ferrari eléctrico sorprende con un interior lleno de botones diseñados por Jony Ive - crédito Ferrari

El mundo del automóvil recibe una novedad que desafía expectativas: el primer Ferrari totalmente eléctrico revela un interior repleto de botones y controles físicos, obra de uno de los diseñadores más influyentes de la era digital.

El responsable es Jony Ive, figura clave en el desarrollo del iPhone, quien lideró el diseño de la cabina del nuevo Ferrari Luce. La propuesta rompe con la tradición minimalista que caracterizó a los productos de Apple y marca un giro en la experiencia de usuario que plantea el futuro de los vehículos eléctricos.

El modelo Luce, desarrollado durante cinco años en colaboración con el estudio LoveFrom, fundado por Ive y Marc Newson, introduce un concepto que combina el legado de los deportivos italianos con una interfaz táctil y física que prioriza la interacción intuitiva.

El primer Ferrari eléctrico desafía lo establecido al priorizar la interacción directa con botones, materiales resistentes e inspiración en la aviación, marcando un futuro diferente para los autos de lujo - crédito Ferrari

Cómo es el interior del Ferrari eléctrico

En contraste con los diseños de smartphones que apostaron por eliminar los controles físicos, el interior del Ferrari Luce apuesta por la tactilidad y la claridad. La cabina despliega una serie de botones de metal mecanizado, perillas y conmutadores, todos diseñados para ser presionados y girados, no deslizados.

Esta decisión busca devolver al conductor la sensación de control directo, una característica esencial, incluso en la transición hacia la movilidad eléctrica.

La marca italiana detalló que el volante de tres radios integra los controles más importantes: a la izquierda, funciones como el control de crucero, modos de conducción y luces; a la derecha, potencia, suspensión y limpiaparabrisas.

Detrás del volante se ocultan los mandos para volumen y cambio de pista, mientras que las paletas permiten gestionar la entrega de torque, recordando el manejo tradicional de los deportivos.

Cuál es la influencia de Apple en el nuevo Ferrari

El Ferrari Luce integra una pantalla inspirada en el Apple Watch y materiales de alta tecnología

La colaboración entre Ferrari y LoveFrom no solo se refleja en la disposición de botones. El sistema de infoentretenimiento adopta una pantalla central que recuerda al diseño del Apple Watch, con esquinas curvas y botones físicos laterales.

Esta pantalla, tipo tableta, puede orientarse hacia el conductor o el pasajero y está acompañada por una barra plateada que sirve de apoyo para la palma, optimizando la interacción en movimiento.

El interior utiliza materiales como aluminio cepillado y cuero de alta calidad, elementos familiares para los seguidores de la estética Apple. Además, Ferrari incorpora vidrio Gorilla Glass en superficies clave, incluida la palanca de cambios, una innovación pensada para aumentar la resistencia a rayaduras y golpes.

La llave, también fabricada en vidrio, se integra visualmente en la consola y solo revela el emblemático color amarillo de la marca cuando el conductor se aleja del vehículo.

El panel de instrumentos del Ferrari Luce introduce una combinación de tecnologías: una pantalla digital montada sobre la columna de dirección y una aguja analógica suspendida sobre los datos principales. Este diseño, inspirado en los cuadros de mando de helicópteros, mantiene la información esencial siempre visible para el conductor y preserva la conexión con la tradición automotriz.

Así es el Ferrari Luce: botones, perillas y una pantalla tipo tableta definen la nueva era eléctrica

El Ferrari Luce representa el salto de la casa de Maranello hacia la electrificación, manteniendo su identidad de alto rendimiento. Las especificaciones preliminares apuntan a un vehículo de cuatro puertas y cuatro plazas, capaz de acelerar de 0 a 96 kilómetros por hora (60 millas por hora) en 2,5 segundos y alcanzar una autonomía estimada de 531 kilómetros (330 millas).

Cuándo será presentado el Ferrari Luce

El nombre Luce, que significa “luz” en italiano, reemplaza a la denominación provisional Elettrica. La presentación oficial del modelo está prevista para mayo.

La expectativa crece en torno a cómo será el diseño exterior y cuáles serán las prestaciones definitivas, mientras Ferrari mantiene en reserva imágenes y detalles clave.

El precio y la disponibilidad del Ferrari Luce se anunciarán en los próximos meses, mientras el sector automotriz y tecnológico observa de cerca el impacto de esta colaboración entre una leyenda de la industria del automóvil y una figura central en la innovación digital.