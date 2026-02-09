¿Usaste el trend de ChatGPT para ilustrar tu trabajo?, podrías estar dándole las llaves de tu privacidad a los hackers

De lo creativo a lo peligroso: así pone en riesgo tu privacidad la moda de caricaturas con inteligencia artificial - (Composición Infobae)

En las últimas semanas, una tendencia viral ha invadido redes sociales: usuarios le piden a ChatGPT crear caricaturas o ilustraciones personalizadas sobre su vida profesional y comparten los resultados en Instagram, TikTok y LinkedIn.

Lo que empezó como un juego creativo y una forma novedosa de presentarse ante colegas o amigos, se ha convertido en una dinámica masiva que va mucho más allá de los filtros tradicionales, y que puede poner en riesgo la privacidad de quienes participan.

La clave de este trend está en el nivel de detalle que se le entrega a la inteligencia artificial. Para obtener dibujos precisos, muchos usuarios no solo suben una foto, sino que ingresan datos sobre su empresa, cargo, ciudad, rutinas, hobbies, e incluso referencias familiares o logotipos corporativos.

La viralización de retratos personalizados con ChatGPT lleva a miles de personas a revelar información laboral, familiar y de rutinas, facilitando el trabajo de ciberdelincuentes y exponiendo a los usuarios a fraudes y suplantación de identidad - (ChatGPT)

Toda esta información, sumada al historial de conversaciones con la IA, permite que el retrato sea más realista y que el perfil digital resultante sea mucho más completo y vulnerable de lo que parece.

¿Por qué es riesgoso el trend de las caricaturas de ChatGPT?

Expertos en ciberseguridad, como los del equipo de Kaspersky, han advertido que cada dato proporcionado (imagen, texto y contexto) ayuda a construir un mapa digital detallado de la persona.

Al combinar fotografía y detalles personales, se revelan hábitos, relaciones, lugares frecuentes y responsabilidades laborales, lo que abre la puerta a que ciberdelincuentes diseñen fraudes mucho más creíbles y dirigidos.

Imagina recibir un correo o mensaje que menciona tu empresa, tu cargo o incluso a un familiar: la probabilidad de caer en una estafa aumenta cuando el engaño se apoya en datos auténticos revelados de manera voluntaria.

La exposición de información laboral, familiar y técnica en prompts y apps de inteligencia artificial facilita ataques personalizados, demostrando la importancia de revisar permisos y limitar los datos sensibles compartidos en línea - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio Lenguaje Digital de ciberseguridad subrayó que en América Latina, casi uno de cada cuatro usuarios admite no saber identificar un mensaje falso, lo que agrava el riesgo.

El peligro no termina con la imagen final. Al interactuar con estas plataformas, no solo se comparte la ilustración generada, también la foto original, los textos, el historial de uso y ciertos datos técnicos como dirección IP o patrones de interacción.

Dependiendo de la política de privacidad de cada servicio, parte de esta información puede quedar almacenada y ser utilizada para entrenar modelos de IA, mejorar el servicio o incluso compartirse con terceros. En muchos casos, el contenido permanece más tiempo del que el usuario imagina.

A esto se suma que, según Kaspersky, el 27% de los usuarios no revisa los permisos que solicita una aplicación antes de instalarla, facilitando que se almacene y utilice información personal sin pleno conocimiento ni control.

La mayor amenaza no está en la caricatura, sino en todo lo que se revela para obtenerla. Al compartir detalles sobre trabajo, familia o rutinas, las personas facilitan información que puede ser empleada en ataques de ingeniería social, robo de identidad o estafas altamente personalizadas.

Cómo proteger tu privacidad si participas en tendencias con IA

De la diversión al riesgo: qué debes saber antes de sumarte al trend de ilustraciones con IA - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participar en tendencias digitales puede ser entretenido y creativo, pero también exige ser consciente de los riesgos y adoptar hábitos de protección. Es importante evitar que en las solicitudes a la inteligencia artificial se incluyan datos identificables como el nombre completo, la empresa, el cargo, la ciudad o rutinas personales, ya que estos detalles pueden facilitar la elaboración de perfiles o fraudes dirigidos.

También conviene tener cuidado con las imágenes que se suben: lo ideal es que no aparezcan logotipos, credenciales, documentos o cualquier elemento que permita identificar a la persona o asociarla a una organización. Además, no es recomendable compartir información ni fotografías de menores o datos familiares sensibles, para evitar que sean utilizados en suplantaciones o engaños emocionales.

Antes de usar cualquier plataforma, resulta fundamental revisar con atención la política de privacidad y los permisos solicitados, especialmente en lo referente a la retención y el uso de los datos para entrenamiento de modelos. Mantener esta actitud preventiva es clave para disfrutar de la creatividad digital sin poner en riesgo la privacidad.