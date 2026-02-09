Tecno

¿Usaste el trend de ChatGPT para ilustrar tu trabajo?, podrías estar dándole las llaves de tu privacidad a los hackers

Subir imágenes y datos detallados para obtener ilustraciones personalizadas puede crear un perfil digital vulnerable, alimentando las bases de datos de IA y facilitando ataques de ingeniería social

Guardar
De lo creativo a lo
De lo creativo a lo peligroso: así pone en riesgo tu privacidad la moda de caricaturas con inteligencia artificial - (Composición Infobae)

En las últimas semanas, una tendencia viral ha invadido redes sociales: usuarios le piden a ChatGPT crear caricaturas o ilustraciones personalizadas sobre su vida profesional y comparten los resultados en Instagram, TikTok y LinkedIn.

Lo que empezó como un juego creativo y una forma novedosa de presentarse ante colegas o amigos, se ha convertido en una dinámica masiva que va mucho más allá de los filtros tradicionales, y que puede poner en riesgo la privacidad de quienes participan.

La clave de este trend está en el nivel de detalle que se le entrega a la inteligencia artificial. Para obtener dibujos precisos, muchos usuarios no solo suben una foto, sino que ingresan datos sobre su empresa, cargo, ciudad, rutinas, hobbies, e incluso referencias familiares o logotipos corporativos.

La viralización de retratos personalizados
La viralización de retratos personalizados con ChatGPT lleva a miles de personas a revelar información laboral, familiar y de rutinas, facilitando el trabajo de ciberdelincuentes y exponiendo a los usuarios a fraudes y suplantación de identidad - (ChatGPT)

Toda esta información, sumada al historial de conversaciones con la IA, permite que el retrato sea más realista y que el perfil digital resultante sea mucho más completo y vulnerable de lo que parece.

¿Por qué es riesgoso el trend de las caricaturas de ChatGPT?

Expertos en ciberseguridad, como los del equipo de Kaspersky, han advertido que cada dato proporcionado (imagen, texto y contexto) ayuda a construir un mapa digital detallado de la persona.

Al combinar fotografía y detalles personales, se revelan hábitos, relaciones, lugares frecuentes y responsabilidades laborales, lo que abre la puerta a que ciberdelincuentes diseñen fraudes mucho más creíbles y dirigidos.

Imagina recibir un correo o mensaje que menciona tu empresa, tu cargo o incluso a un familiar: la probabilidad de caer en una estafa aumenta cuando el engaño se apoya en datos auténticos revelados de manera voluntaria.

La exposición de información laboral,
La exposición de información laboral, familiar y técnica en prompts y apps de inteligencia artificial facilita ataques personalizados, demostrando la importancia de revisar permisos y limitar los datos sensibles compartidos en línea - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio Lenguaje Digital de ciberseguridad subrayó que en América Latina, casi uno de cada cuatro usuarios admite no saber identificar un mensaje falso, lo que agrava el riesgo.

El peligro no termina con la imagen final. Al interactuar con estas plataformas, no solo se comparte la ilustración generada, también la foto original, los textos, el historial de uso y ciertos datos técnicos como dirección IP o patrones de interacción.

Dependiendo de la política de privacidad de cada servicio, parte de esta información puede quedar almacenada y ser utilizada para entrenar modelos de IA, mejorar el servicio o incluso compartirse con terceros. En muchos casos, el contenido permanece más tiempo del que el usuario imagina.

A esto se suma que, según Kaspersky, el 27% de los usuarios no revisa los permisos que solicita una aplicación antes de instalarla, facilitando que se almacene y utilice información personal sin pleno conocimiento ni control.

La mayor amenaza no está en la caricatura, sino en todo lo que se revela para obtenerla. Al compartir detalles sobre trabajo, familia o rutinas, las personas facilitan información que puede ser empleada en ataques de ingeniería social, robo de identidad o estafas altamente personalizadas.

Cómo proteger tu privacidad si participas en tendencias con IA

De la diversión al riesgo:
De la diversión al riesgo: qué debes saber antes de sumarte al trend de ilustraciones con IA - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participar en tendencias digitales puede ser entretenido y creativo, pero también exige ser consciente de los riesgos y adoptar hábitos de protección. Es importante evitar que en las solicitudes a la inteligencia artificial se incluyan datos identificables como el nombre completo, la empresa, el cargo, la ciudad o rutinas personales, ya que estos detalles pueden facilitar la elaboración de perfiles o fraudes dirigidos.

También conviene tener cuidado con las imágenes que se suben: lo ideal es que no aparezcan logotipos, credenciales, documentos o cualquier elemento que permita identificar a la persona o asociarla a una organización. Además, no es recomendable compartir información ni fotografías de menores o datos familiares sensibles, para evitar que sean utilizados en suplantaciones o engaños emocionales.

Antes de usar cualquier plataforma, resulta fundamental revisar con atención la política de privacidad y los permisos solicitados, especialmente en lo referente a la retención y el uso de los datos para entrenamiento de modelos. Mantener esta actitud preventiva es clave para disfrutar de la creatividad digital sin poner en riesgo la privacidad.

Temas Relacionados

TrendCaricatura ChatGPTCiberseguridadPrivacidadHackersTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué significa no tener amigos, según la psicología y la IA

No contar lazos fuertes de amistad puede estar vinculado a múltiples factores, desde cambios en las prioridades personales hasta rasgos de personalidad como la introversión

Qué significa no tener amigos,

Así puedes transformar tu antiguo smartphone en una cámara de vigilancia para el hogar

Con solo cuatro elementos y algunas configuraciones simples, es posible proteger la casa y reducir el impacto ambiental, adaptando la tecnología a nuevas funciones

Así puedes transformar tu antiguo

Apple se prepara para cumplir 50 años y Tim Cook promete una gran celebración por el aniversario

El aniversario marca medio siglo de innovación, con la expectativa puesta nuevos modelos y una serie de eventos que celebrarán el impacto cultural y tecnológico de la marca

Apple se prepara para cumplir

Qué responder y qué no si llama un número desconocido para evitar estafas

Los ciberdelincuentes usan técnicas de ingeniería social, presionan para obtener respuestas afirmativas y se valen de datos personales para ganar credibilidad

Qué responder y qué no

Las soprendentes transformaciones tecnológicas de los últimos doce años que cambiaron la vida cotidiana

Un repaso de los cambios más relevantes en hábitos, conectividad y tareas cotidianas tras una década de evolución digital

Las soprendentes transformaciones tecnológicas de
DEPORTES
Una foto reveló la causa

Una foto reveló la causa de la dramática caída que sufrió una figura del esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

La imagen que recorre el mundo: un luchador de MMA le mordió la oreja a su rival durante una pelea

El secreto de las escuderías de Fórmula 1 detrás de la presentación de los nuevos autos: “Parecen auténticos”

La desopilante respuesta de Guillermo Barros Schelotto tras el triunfo de Vélez ante Boca Juniors y una reflexión sobre Bianchi

El dilema de Julián Álvarez: de los 100 días sin convertir a su relación con Simeone y por qué será clave en las elecciones del Barcelona

TELESHOW
Juliana ‘Furia’ Scaglione oficializó su

Juliana ‘Furia’ Scaglione oficializó su romance con el arquero Nicolás Rodríguez

Luis Brandoni dirá presente en la entrega de los premios Estrella de Mar: sorpresa en la temporada teatral

Sofía Pachano, su hijo Vito y el perro Apolo: el video que enterneció a las redes

La contundente decisión de Homero Pettinato: “Yo elijo no exponer mi parte sentimental”

El rodaje en la costa, los gritos de auxilio y la cadena humana: así fue el rescate de los Weinbaum en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Plagio o inspiración: el origen

Plagio o inspiración: el origen de algunos de los riffs más icónicos del rock

El duro momento personal que atraviesa Richie Sambora, exguitarrista de Bon Jovi

“El hombre en busca de sentido”: cómo la experiencia del nazismo forjó un best seller atemporal

La represión en Irán se intensifica con encarcelamientos y sentencias a activistas

Panamá desplegará más de 30 mil agentes para blindar los Carnavales 2026