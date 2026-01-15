Tecno

Instagram te da el control de los Reels: ahora puedes elegir el contenido que quieres ver

La nueva función limita el control de los usuarios sobre la cantidad de anuncios, manteniendo la presencia obligatoria de contenido publicitario

Instagram lanza ‘Tu algoritmo’ en
Instagram lanza ‘Tu algoritmo’ en Reels y permite a los usuarios personalizar la selección de vídeos cortos según sus preferencias.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Instagram ha dado un paso al permitir a sus usuarios tomar el control del algoritmo de Reels, modificando la manera en que se seleccionan y muestran los vídeos cortos en la plataforma.

Este cambio, anunciado por el CEO Adam Mosseri, transforma la experiencia de navegación y personalización del contenido, abriendo la puerta a una interacción más directa y consciente con los intereses de cada persona.

La función, bautizada como ‘Tu algoritmo’, ofrece herramientas inéditas para ajustar el tipo de vídeos que cada usuario ve en la pestaña Reels. Este lanzamiento, iniciado con pruebas en octubre del año pasado y extendido en enero a todos los usuarios de habla inglesa, representa un nuevo enfoque por parte de la red social, que históricamente ha dejado la selección de contenidos en manos de complejos sistemas automáticos.

Qué permite hacer ‘Tu algoritmo’ en Reels de Instagram

La nueva característica se integra de manera sencilla en la pestaña Reels de la aplicación. Los usuarios pueden añadir o eliminar temas según sus intereses, escogiendo de una lista de categorías sugeridas por la inteligencia artificial de Meta, la empresa matriz de Instagram. Este sistema, que se nutre de la actividad reciente de cada persona, busca anticipar los gustos y facilitar el filtrado de contenidos.

Usuarios pueden elegir y priorizar
Usuarios pueden elegir y priorizar tres temas principales para 2026, orientando el aprendizaje del algoritmo hacia sus intereses futuros. (REUTERS/Dado Ruvic)

Al ingresar en la configuración de Reels, la funcionalidad despliega dos campos principales: uno para seleccionar los temas que se desean ver más y otro para indicar aquellos de los que se prefiere ver menos. La experiencia es similar a afinar una lista de reproducción, solo que en este caso se trata de ajustar el flujo de vídeos que aparecen al desplazarse por Reels.

Una novedad destacada es la opción de elegir, por tiempo limitado, los tres temas principales que cada usuario quiere priorizar para 2026. Mosseri explicó que esta función se pensó como una manera de proyectar intereses a futuro, permitiendo al algoritmo aprender con mayor precisión cuáles serán las preferencias más relevantes en los próximos años.

Límites al control: anuncios y categorías restringidas

A pesar de la ampliación del control individual, Instagram mantiene límites claros sobre el alcance de estas herramientas. No todo el contenido puede ser filtrado a voluntad. Un ejemplo importante es la imposibilidad de reducir la presencia de anuncios en el feed de Reels.

La opción de filtrar menos
La opción de filtrar menos vídeos de inteligencia artificial solo afecta publicaciones sobre IA, sin restringir los contenidos generados o patrocinados por esta tecnología.(Meta)

Si bien existe un campo para señalar los temas que se desean ver menos, al intentar añadir ‘ads’ (anuncios) como categoría, la plataforma devuelve un mensaje de error y no permite completar esa configuración.

No obstante, es posible seleccionar categorías relacionadas, como ‘contenido patrocinado’ o incluso ‘IA’, aunque en este último caso solo se limita la aparición de vídeos sobre inteligencia artificial, sin afectar la exposición a publicaciones generadas o promovidas mediante inteligencia artificial.

Este equilibrio entre la libertad de elección y las restricciones impuestas por la empresa responde a los modelos de negocio de Instagram, que dependen en gran parte de la publicidad para financiar la plataforma. Por ello, aunque los usuarios pueden moldear buena parte de su experiencia, existen áreas donde la intervención individual sigue siendo limitada.

La estrategia de Instagram equilibra
La estrategia de Instagram equilibra la libertad de personalización del usuario en Reels con limitaciones impuestas por su modelo de negocio basado en publicidad. (REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

El lanzamiento de ‘Tu algoritmo’ se suma a una serie de herramientas que Instagram ha desarrollado para refinar la experiencia de usuario. Entre estas funcionalidades destacan el historial de visualizaciones, que permite volver a ver Reels ya vistos, y la ampliación de las opciones de edición y personalización para creadores de contenido.

Con estas novedades, la plataforma busca no solo mejorar la relevancia de los vídeos para cada usuario, sino también ofrecer alternativas más precisas para quienes exploran nuevos intereses o desean evitar determinados temas. El sistema de personalización manual facilita que los usuarios puedan salir de los llamados ‘rabbit holes’ —caminos de contenido repetitivo— y restablecer sus preferencias de manera sencilla.

