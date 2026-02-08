WhatsApp puede ser una fuente de virus para el celular: desactiva esta función para evitarlo

Tecno

La descarga automática de archivos
La descarga automática de archivos en WhatsApp representa un riesgo de infección por virus, troyanos y programas espía.

La popularidad de WhatsApp la ha convertido en un objetivo permanente para los ciberdelincuentes. Y la descarga automática de archivos multimedia se ha transformado en una puerta de entrada para virus y programas espía.

Desactivar esta opción puede marcar la diferencia entre mantener la seguridad de tu dispositivo y exponer tu información más sensible a ataques.

Por qué es peligrosa la descarga automática de archivos en WhatsApp

WhatsApp integra de forma predeterminada una función que permite la descarga automática de fotos, videos, documentos y audios enviados a través de la aplicación. Esta característica, cómoda para muchos usuarios, hace que cualquier archivo recibido se almacene directamente en el teléfono, sin necesidad de que el usuario pulse sobre él.

Sin embargo, expertos en ciberseguridad y compañías como Malwarebytes han alertado sobre los peligros de esta función. El equipo Project Zero de Google detectó una vulnerabilidad específica en WhatsApp que facilita la entrada de archivos maliciosos.


Google Project Zero detectó una falencia en WhatsApp que permite que archivos maliciosos se descarguen automáticamente al ser agregado a un grupo.

De acuerdo con sus hallazgos, basta con que un usuario sea añadido a un grupo y reciba un archivo para que este se descargue automáticamente, sin mediar ninguna acción consciente del destinatario.

El principal problema de la descarga automática radica en que los archivos enviados por WhatsApp pueden ser utilizados como vehículo por los ciberdelincuentes para propagar virus, troyanos y spyware.

Estos elementos maliciosos pueden camuflarse como imágenes, videos o documentos PDF aparentemente inofensivos. Una vez descargados, pueden instalarse en el sistema sin requerir la intervención del usuario.

Además, la amenaza no se limita a remitentes desconocidos. Si el teléfono de un contacto legítimo ha sido comprometido, puede convertirse en un canal para la propagación de archivos maliciosos. Esto significa que incluso archivos enviados por amigos o familiares podrían representar un peligro.


Desactivar la descarga automática de archivos es sencillo tanto en Android como en iOS y refuerza la seguridad de la aplicación.

Cómo desactivar la descarga automática de archivos en WhatsApp

Desactivar esta función no requiere descargar aplicaciones externas ni realizar procedimientos complicados. Tanto en Android como en iOS, el proceso es sencillo y se puede completar en pocos pasos.

  • En dispositivos Android
  1. Abre WhatsApp y pulsa el menú de tres puntos en la esquina superior derecha.
  2. Selecciona “Ajustes”.
  3. Dirígete a “Almacenamiento y datos”.
  4. Busca la sección “Descarga automática de medios”.
  5. Pulsa en cada una de las categorías (“Descargar con datos móviles”, “Descargar con Wi-Fi” y “En itinerancia de datos”).
  6. Desmarca todas las opciones: fotos, audios, videos y documentos.
  7. Confirma los cambios.
  • En dispositivos iOS
  1. Abre WhatsApp y accede a “Configuración” desde la barra inferior.
  2. Entra en “Almacenamiento y datos”.
  3. Dentro de “Descarga automática de archivos”, selecciona cada tipo de archivo (fotos, audios, videos, documentos) y cambia la configuración a “Nunca”.
  4. Los cambios se guardan automáticamente.

Estas acciones aseguran que el usuario decida manualmente qué archivos descargar, minimizando el riesgo de que software malicioso se instale sin su conocimiento al evitar documentos de fuentes desconocidas.


Entre las recomendaciones de seguridad en WhatsApp se incluye mantener la aplicación actualizada y no interactuar con enlaces sospechosos.

Otras medidas para reforzar la seguridad en WhatsApp

Si bien desactivar la descarga automática es crucial, existen otras recomendaciones para aumentar la protección frente a amenazas digitales en WhatsApp:

  • Mantener siempre la aplicación actualizada, ya que las nuevas versiones suelen corregir vulnerabilidades detectadas recientemente.
  • No hacer clic en enlaces sospechosos ni responder mensajes de origen dudoso, puesto que los ataques de phishing siguen siendo una de las principales vías de infección.
  • Activar la verificación en dos pasos, lo que añade una capa extra de seguridad solicitando un PIN único para verificar el número.
  • Ser cauteloso ante mensajes urgentes, inusuales o solicitudes de dinero, incluso si provienen de conocidos.

Otra opción complementaria consiste en restringir quién puede agregar al usuario a grupos de WhatsApp. Para esto, se debe ingresar en “Ajustes”, luego en “Privacidad” y modificar la configuración en “Grupos” para que solo los contactos puedan añadirnos.

