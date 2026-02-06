Por qué WhatsApp dejará de funcionar en ciertos celulares iOS y Android a finales de febrero de 2026

En el caso de Android, la app dejará de funcionar en todos los dispositivos que no tengan como mínimo Android OS 5.0. REUTERS/Dado Ruvic

A finales de febrero de 2026, WhatsApp dejará de estar disponible en una amplia variedad de teléfonos Android y iPhone que utilizan sistemas operativos antiguos. La medida, impulsada por Meta, responde a la necesidad de mantener la seguridad, la eficiencia y la compatibilidad de la aplicación.

Como resultado, millones de usuarios que poseen dispositivos lanzados antes de 2014 o sin acceso a actualizaciones recientes perderán la posibilidad de abrir, descargar o actualizar su app de mensajería.

Motivos detrás del fin de soporte de WhatsApp en celulares antiguos

El principal motivo por el que WhatsApp elimina el acceso en ciertos dispositivos es la falta de compatibilidad con los estándares actuales de seguridad y funcionamiento. A medida que los sistemas operativos evolucionan, la aplicación necesita adaptarse y aprovechar nuevas funciones y protecciones.

A finales de febrero de 2026, WhatsApp dejará de estar disponible en una amplia variedad de teléfonos Android y iPhone. REUTERS/Dado Ruvic

Los teléfonos que no pueden actualizarse a versiones recientes suelen carecer de parches de seguridad y recursos técnicos necesarios para soportar las nuevas características de WhatsApp.

Cada año, la compañía revisa qué plataformas tienen menor cantidad de usuarios activos y cuáles han dejado de recibir soporte de sus fabricantes. Los equipos que ya no cuentan con actualizaciones oficiales presentan un riesgo para la privacidad y la integridad de los datos, por lo que quedan excluidos de la lista de compatibilidad.

Modelos de Android y iPhone afectados por el fin de soporte

En el caso de Android, la aplicación dejará de funcionar en todos los dispositivos que no tengan como mínimo Android OS 5.0 (Lollipop). Esto incluye modelos como Samsung Galaxy S4 mini, Samsung Galaxy S3, Sony Xperia M, LG Optimus L7 II y Motorola Moto E (1ª generación), entre otros. Muchos de estos teléfonos, lanzados antes de 2014, ya no pueden actualizarse y han quedado desprotegidos ante vulnerabilidades.

Los equipos que ya no cuentan con actualizaciones oficiales presentan un riesgo para la privacidad. REUTERS/Dado Ruvic

Para los usuarios de Apple, WhatsApp solo seguirá disponible en iPhone con iOS 15.1 o superior. Esto significa que modelos como iPhone 6, iPhone 6 Plus y anteriores perderán acceso debido a la imposibilidad de instalar la versión mínima requerida. Los usuarios recibirán notificaciones previas para respaldar sus mensajes y considerar la migración a un dispositivo compatible.

Consecuencias y recomendaciones para los usuarios

La eliminación de soporte implica que quienes usen teléfonos afectados no podrán abrir ni actualizar WhatsApp, y dejarán de recibir nuevas funciones y parches de seguridad.

Meta recomienda realizar un respaldo de los mensajes en Google Drive (para Android) o iCloud (para iOS) antes de la fecha límite, y actualizar el sistema operativo si es posible. Si el equipo no permite la actualización, la única alternativa será migrar a un modelo más reciente.

La eliminación de soporte implica que quienes usen teléfonos afectados no podrán abrir ni actualizar WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic

Novedades de WhatsApp para dispositivos compatibles

Mientras tanto, quienes dispongan de teléfonos con versiones recientes de Android o iOS seguirán accediendo a nuevas funciones. Una de las últimas incorporaciones es el modo ‘ajustes estrictos de la cuenta’, que refuerza la privacidad y seguridad bloqueando archivos de remitentes desconocidos, silenciando llamadas de números no registrados y restringiendo invitaciones a grupos.

Esta función puede activarse desde Ajustes > Privacidad > Opciones avanzadas, y forma parte del compromiso de Meta por proteger a sus usuarios frente a ciberataques y fraudes.

Con este ajuste, WhatsApp no solo optimiza la experiencia y la protección de la comunidad, sino que también asegura que los recursos y el desarrollo de la aplicación se enfoquen en los sistemas operativos más seguros y extendidos del mercado.

Quienes dispongan de teléfonos con versiones recientes de Android o iOS seguirán accediendo a nuevas funciones de WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic

Cómo usar WhatsApp sin aparecer en línea: trucos y ajustes de privacidad

Para utilizar WhatsApp sin que tus contactos sepan que estás en línea, puedes modificar varias opciones de privacidad y adoptar algunos trucos sencillos. Aquí tienes diferentes formas de mantener tu actividad más discreta dentro de la aplicación:

Ajusta la visibilidad de tu última conexión: Ingresa en Ajustes > Privacidad > Hora de última vez y en línea, y elige la opción “Nadie”. Así, nadie podrá ver cuándo fue la última vez que te conectaste.

Oculta tu estado en línea: En el mismo apartado, configura para que no se muestre tu estado en línea a los demás.

Desactiva las confirmaciones de lectura: Accede a Ajustes > Privacidad y desactiva la opción de “Confirmaciones de lectura” (el doble check azul). De este modo, tus contactos no sabrán si has leído sus mensajes, aunque tú tampoco verás si ellos leen los tuyos.

Para los usuarios de Apple, WhatsApp solo seguirá disponible en iPhone con iOS 15.1 o superior. WHATSAPP

Evita que sepan si ves sus estados: Mantén las confirmaciones de lectura desactivadas antes de ver los estados de otros usuarios; así, no aparecerás en la lista de visualizaciones.

Lee mensajes desde las notificaciones: Aprovecha las notificaciones de tu teléfono para leer los mensajes directamente desde la barra, sin abrir la app y sin aparecer como conectado.

Utiliza el modo avión: Activa el modo avión, abre WhatsApp y revisa los mensajes. Una vez leído, cierra la aplicación y desactiva el modo avión para que tu conexión no quede registrada.

Estos ajustes y trucos te permitirán navegar y comunicarte en WhatsApp con mayor privacidad y sin dejar rastro de tu actividad en línea.