Todas las novedades que llegarán a WhatsApp: estadísticas, fotos sin publicar y más

WhatsApp anticipa grandes cambios: listas personalizadas, estadísticas y borradores para fotos y videos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp sigue evolucionando y, como cada semana, la versión beta de la aplicación anticipa novedades que pronto impactarán en la experiencia diaria de millones de usuarios. El ritmo de actualizaciones es constante y, para quienes buscan estar al día, este resumen reúne las funciones más destacadas y los cambios en desarrollo que se han anunciado recientemente.

El punto fuerte de esta semana es el avance en el control de privacidad y personalización de los estados, pero el despliegue de nuevas herramientas abarca desde estadísticas para administradores de canales hasta mejoras en la gestión de fotos y videos.

En tiempos donde la privacidad, la organización y el control sobre el contenido compartido son esenciales, WhatsApp apuesta por dar más opciones a los usuarios para elegir cómo, cuándo y con quién interactúan.

WhatsApp pone el foco en la personalización y el control: conoce las funciones beta que cambiarán la app - REUTERS/Dado Ruvic

Estadísticas para actualizaciones de canales en iOS

Una de las novedades más llamativas es la llegada de estadísticas para las actualizaciones de canales en iOS. Con la versión beta 26.4.10.71, algunos administradores pueden ver cuántas veces se ha compartido una actualización de su canal. Esta métrica no solo ayuda a entender el alcance real de cada mensaje, también permite identificar qué tipo de contenido ha generado mayor interés o interacción. Los seguidores de los canales no tendrán acceso a este dato, garantizando la privacidad y centralizando la información en los administradores.

Listas personalizadas y mejores amigos para los estados

WhatsApp está desarrollando una función que permitirá a los usuarios crear listas personalizadas para compartir sus estados. Con la beta para Android 2.26.5.11, la app explora la opción de organizar contactos en grupos específicos como familia, colegas o amigos, y asignarles un nombre y un emoji para diferenciarlos fácilmente. Esta personalización facilita compartir actualizaciones únicamente con quienes realmente importa.

En paralelo, también se trabaja en una lista de “mejores amigos” para los estados. Los usuarios podrán seleccionar a un grupo reducido de contactos para que reciban ciertas actualizaciones exclusivas, que se distinguirán por un anillo de color diferente en la foto de perfil. Esta función, prevista para una actualización futura, complementa las opciones de privacidad ya existentes y brinda más control sobre la audiencia de cada publicación.

Otra novedad en desarrollo es la posibilidad de que los administradores de canales creen perfiles personalizados para sus espacios. Estos perfiles incluirán una imagen y un nombre de administrador, visibles para los seguidores cada vez que se publique una actualización.

De la privacidad a la gestión multimedia: WhatsApp adelanta en beta sus próximos cambios clave - (Foto: Meta)

El resto de los datos personales, como el número de teléfono o el nombre de usuario, permanecerán privados. Esta función apunta a profesionalizar la gestión de canales y a reforzar la identidad de los administradores frente a sus comunidades.

Cambios en la privacidad para usuarios de Brasil

WhatsApp se adapta a las nuevas leyes de protección digital en Brasil, desarrollando una función que actualizará automáticamente la configuración de privacidad para niños y adolescentes.

Los usuarios jóvenes no podrán elegir la opción “Todos” en apartados como última vez, enlaces o la sección “Acerca de”, limitando así la exposición pública de su información. El objetivo es reforzar la privacidad y alinearse con la normativa vigente. Los cambios se notificarán directamente a los usuarios afectados.

En la versión beta 26.5.10.73 para iOS, WhatsApp introduce la posibilidad de guardar borradores de fotos y videos editados antes de enviarlos. Esta función aparece en el editor multimedia y los borradores se almacenan en la app Fotos, permitiendo a los usuarios retomar y compartir sus ediciones cuando lo deseen.

Es una mejora importante para quienes editan contenido y prefieren enviarlo en otro momento.

WhatsApp mantiene su compromiso de actualizar y mejorar la aplicación con frecuencia. La integración de estas funciones beta anticipa una experiencia más personalizada y segura, donde el usuario tiene mayor control sobre su contenido y la privacidad.