Bad Bunny y Apple Music revelan el tráiler oficial del show de medio tiempo del Super Bowl LX

Bad Bunny y Apple Music encienden la cuenta regresiva del Super Bowl LX con un tráiler que celebra la diversidad latina

Bad Bunny y Apple Music lanzaron hoy el tráiler oficial del Apple Music para el espectáculo central o show de medio tiempo del Super Bowl LX, marcando el inicio de la cuenta regresiva para uno de los espectáculos más esperados de 2026.

El video, grabado íntegramente en Puerto Rico, muestra al artista interpretando “BAILE INoLVIDABLE” bajo el emblemático árbol Flamboyán, rodeado de bailarines de distintos orígenes y edades, en una coreografía que destaca la diversidad, la unidad y el orgullo cultural.

Cuándo será el Super Bowl

La pieza audiovisual, más que un simple adelanto, funciona como una invitación abierta para que el mundo entero acompañe a Bad Bunny en el escenario global del Super Bowl LX, que tendrá lugar el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Apple Music y el cantante puertorriqueño buscan contagiar el ritmo y la energía de la cultura latina, impulsando la apuesta de la plataforma por una experiencia musical que celebra la inclusión y la riqueza de tradiciones.

El video destaca a Bad Bunny bailando con personas de diferentes géneros y razas, reforzando un mensaje de unidad y apertura. El flamboyán, símbolo del orgullo de Puerto Rico, enmarca una coreografía que trasciende fronteras y refleja el impacto global del artista y su música.

Apple Music utilizó esta producción para subrayar la importancia de la representación latina en uno de los mayores eventos deportivos y mediáticos del planeta.

Además, la campaña invita a los fans a prepararse para el espectáculo de medio tiempo, accediendo a contenidos exclusivos en Apple Music: desde playlists seleccionadas por Bad Bunny, hasta historias y recopilaciones sobre su carrera.

El impacto de la alianza Apple Music–Bad Bunny transforma el Super Bowl en un escenario de inclusión y experiencias digitales - Apple Music

Los seguidores pueden disfrutar de sus éxitos, explorar la influencia de la música puertorriqueña y utilizar Apple Music Sing para cantar junto a sus temas favoritos con letras sincronizadas y traducciones línea por línea.

Green Day abrirá la jornada del Super Bowl

El Super Bowl LX también contará con la participación especial de Green Day, que abrirá el evento desde un escenario cercano a su ciudad natal, Rodeo, California.

La decisión de incluir a Bad Bunny como protagonista del medio tiempo ha generado opiniones divididas, con sectores conservadores criticando la presencia de un artista que canta principalmente en español en uno de los eventos televisivos más vistos de Estados Unidos.

A pesar de las controversias, Bad Bunny se perfila como uno de los intérpretes latinos más influyentes del momento: suma casi 50 millones de seguidores en redes sociales y cuenta con seis nominaciones a los próximos Grammy. El artista ha dedicado su presencia en el Super Bowl a su comunidad y a la historia de la cultura puertorriqueña, destacando la importancia de abrir espacio para nuevas voces y estilos.

Por qué es tan importante el espectáculo central del Super Bowl

El Super Bowl LX de 2026 se perfila como una edición histórica al combinar deporte, música y cultura global, con Bad Bunny encabezando el espectáculo de medio tiempo - Eric Hartline-USA TODAY Sports/File Photo

La alianza multianual entre Apple Music, la NFL y Roc Nation ha transformado el show de medio tiempo en una plataforma de alcance mundial, donde la música, la cultura y la tecnología convergen para ofrecer experiencias inmersivas.

El espectáculo del medio tiempo, producido por Apple Music y Roc Nation, será transmitido por NBC, Telemundo y Peacock, y contará además con la interpretación del himno nacional por Charlie Puth y las actuaciones de Brandi Carlile y Coco Jones.

La edición número 60 del Super Bowl promete una mezcla de música, cultura y repercusión mediática, en un contexto marcado por debates sobre la representación y la apertura a nuevas expresiones artísticas.

Mientras la presencia de Bad Bunny sigue generando conversación, Apple Music difunde un tráiler que celebra la diversidad y la energía puertorriqueña, anticipando un espectáculo destinado a conectar con audiencias globales y marcar un hito en la historia del evento deportivo más visto de Estados Unidos.