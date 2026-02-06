Tecno

Apple y Bad Bunny en el Super Bowl: todo lo que no sabes sobre el show de medio tiempo

El cantante puertorriqueño destacó que su álbum ‘Debí tirar más fotos’ representó un punto de inflexión en su carrera

Bad Bunny reveló a Apple
Bad Bunny reveló a Apple Music algunos aspectos de su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl LX. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

Bad Bunny compartió con Apple Music detalles sobre su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.

Explicó cómo se prepara para el show, la relevancia del apoyo de su madre y su postura sobre el idioma: el público no necesita aprender español para disfrutar su actuación, basta con saber bailar.

Solo quiero que la gente se divierta. Va a ser una gran fiesta. Quiero llevar eso al escenario, mucha de mi cultura. No quiero dar spoilers. Va a ser sencillo: la gente solo tiene que preocuparse por bailar. Sé que dije que tenían un mes para aprender español, pero ni siquiera necesitan eso. Es mejor que aprendan a bailar. No hay mejor baile que el que sale del corazón”, afirmó el artista.

Para Bad Bunny, no es
Para Bad Bunny, no es necesario hablar español para disfrutar su show; basta con saber bailar. REUTERS/Carlos Barria

Dónde ver el Super Bowl 2026

El Super Bowl 2026 no se podrá ver directamente desde la app de Apple TV, pero se podrá disfrutar mediante diferentes plataformas.

En Estados Unidos, la transmisión en vivo estará disponible por Peacock (de NBC), así como en Hulu + Live TV y NFL+. Para Latinoamérica, el evento se podrá ver en Disney+; en México también estará disponible en la app de Fox Sports y en toda la región a través de ESPN.

En otros países, NFL Game Pass en DAZN permite acceder a todos los partidos, incluido el Super Bowl. Solo es necesario descargar la app correspondiente en el iPhone, iPad o Mac para acceder a la señal.

La plataforma de transmisión del
La plataforma de transmisión del Super Bowl 2026 puede variar de acuerdo con el país en el que se encuentre cada usuario. (Jesús Avilés / Infobae México)

Cuál es la playlist de Bad Bunny para el Super Bowl

Si viene la lista de canciones para la presentación de Bad Bunny es sorpresa, Tainy compartió en Apple Music una lista de reproducción para que los fanáticos se preparen para el espectáculo.

Algunos temas son ‘Monaco’, ‘NUEVAYol’, ‘Chambea’, ‘Solo de mí’, ‘Dákiti’, ‘Callaita’, entre otros.

Tainy preparó una lista de
Tainy preparó una lista de reproducción para que los fanáticos se preparen para el show de mediotiempo de Bad Bunny en el Super Bowl. (Apple Music)

Qué invitados llevará Bad Bunny al Super Bowl

Bad Bunny compartió con Apple Music que para este momento estará acompañado por invitados especiales en el escenario del Super Bowl LX. El artista explicó que, además de posibles colaboraciones, sentirá cerca el apoyo de su familia, amigos y de toda la comunidad latina que lo respalda en el mundo.

“Siempre que alguien me detiene en la calle, me desea cosas buenas. Sé que el mundo va a estar feliz. Van a bailar y la van a pasar bien”, afirmó el cantante.

Respecto a su álbum ‘Debí tirar más fotos’, Bad Bunny destacó que este proyecto marcó un antes y un después en su carrera.

Bad Bunny anunció en Apple
Bad Bunny anunció en Apple Music que contará con invitados especiales durante su presentación en el Super Bowl LX. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

“Es el proyecto más especial que he hecho en mi vida porque me trajo hasta aquí. No buscaba premios ni presentaciones, solo quería conectar con mis raíces, con mi gente y conmigo mismo de la manera más honesta posible. Al lograrlo, sentí que debía salir y compartir ese amor con el mundo, especialmente con Latinoamérica. Llevar ese sentimiento a uno de los escenarios más grandes del mundo es algo que nunca imaginé. Este álbum estará en mi corazón toda la vida”, explicó el artista.

Al hablar sobre sus emociones previas al show, Bad Bunny admitió que aún procesa lo que está viviendo. “Todo esto es mucho. Estuve en los Grammys la semana pasada y sigo trabajando en el show del domingo. Lo que más siento es gratitud. Aunque todo es muy serio, estoy feliz y agradecido. Lo que hace especial este momento es la felicidad de mi familia, mis amigos y quienes siempre han creído en mí. Ellos celebran lo que esto representa para la cultura”, señaló.

Bad Bunny reconoció que sigue
Bad Bunny reconoció que sigue asimilando todo lo que ocurre antes del espectáculo. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Bad Bunny también recordó cómo los deportes han formado parte de su vida desde pequeño. “Crecí viendo y jugando deportes, aunque no lo hacía bien, pero siempre me han apasionado. De hecho, una de mis combinaciones favoritas es unir el deporte y la música. Ahí siento una pasión especial”, destacó el puertorriqueño.

Cómo fue la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl de 2020

Bad Bunny participó en el Super Bowl 2020 junto a Shakira, donde interpretó ‘I Like It’ y ‘Callaita’. En diálogo con Apple Music, el artista aseguró que no tenía entre sus planes volver a presentarse en el espectáculo de medio tiempo, pues su enfoque principal es la conexión con el público a través de su música.

Bad Bunny formó parte del
Bad Bunny formó parte del Super Bowl 2020 junto a Shakira, interpretando ‘I Like It’ y ‘Callaita’. REUTERS/Mike Blake

“Después de presentarme con Shakira en el Super Bowl Halftime Show en 2020, nunca pensé: ‘Quiero regresar aquí solo’. Mi equipo lo mencionaba: ‘Vamos a regresar’, y yo simplemente respondía: ‘Sí, sí’. Realmente, no busco alcanzar los mayores logros. Puede parecer humildad o ingenuidad, pero mi mayor satisfacción es crear, disfrutar el proceso y conectar con la gente”.

Elon Musk desmiente una de

