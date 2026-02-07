Así es el nuevo megadron que puede transportar hasta 400 kilogramos

El HYDRA-400 puede ser ensamblado y desplegado en minutos desde un camión. (Hybrid Drones Limited)

Una empresa con sede en Londres, Reino Unido, ha presentado el HYDRA-400, un dron de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) que marca un avance en el transporte aéreo no tripulado de cargas pesadas.

Desarrollado por Hybrid Drones Limited, este nuevo equipo ha completado con éxito su primer vuelo y se consolida como uno de los primeros drones capaces de elevar hasta 400 kilogramos de peso gracias a una combinación de rotores eléctricos y microturbinas a chorro.

El HYDRA-400 destaca por su diseño compacto y su portabilidad. El dron puede ser transportado en la parte trasera de un camión y montado en pocos minutos, lo que facilita su despliegue en situaciones de emergencia o en entornos industriales. Además, su sistema de propulsión es configurable: puede operar solo con motores eléctricos o incorporar hasta seis microturbinas, lo que le otorga una gran versatilidad en función de la misión a cumplir.

Este dron combina rotores eléctricos y microturbinas a chorro para lograr su potencia. (Hybrid Drones Limited)

Un salto tecnológico en capacidad y eficiencia

El HYDRA-400 representa la tercera generación de aeronaves desarrolladas por el equipo de Hybrid Drones Limited, que ha invertido seis años y 1,1 millones de libras esterlinas en el proyecto. El dron puede funcionar en modalidad completamente eléctrica o híbrida, y cada uno de sus motores a chorro aporta 50 kilogramos de empuje, alcanzando hasta 400 kilogramos de capacidad de carga en su versión más potente.

Durante el vuelo de prueba, el HYDRA-400 transportó una camilla médica para demostrar su utilidad en evacuaciones de heridos y operaciones humanitarias. Esta característica amplía sus posibilidades de uso en tareas de rescate, reparto de suministros en áreas de difícil acceso e incluso misiones en escenarios bélicos, donde podría entregar equipos, provisiones o sistemas de armamento.

El dron ha sido diseñado para ofrecer estabilidad y confianza tanto en sus sistemas mecánicos como eléctricos. La plataforma puede ser ensamblada y puesta en operación rápidamente, lo que la convierte en una opción atractiva para situaciones donde el tiempo es un factor crítico. Además, utiliza el sistema L3Harris Gnat para el transporte y liberación de cargas, permitiendo la adaptación a diferentes necesidades operativas.

Durante su primer vuelo, HYDRA-400 transportó una camilla, mostrando su utilidad en evacuaciones. (Hybrid Drones Limited)

Aplicaciones y proyección comercial

El HYDRA-400 no solo sobresale por su capacidad de carga, sino también por su enfoque en la eficiencia y el costo. Sus creadores aseguran que la competencia en el sector de drones de gran capacidad aún no ha alcanzado estos niveles de rendimiento, especialmente en términos de portabilidad y precio.

El dron puede configurarse en diferentes versiones, adaptándose a requerimientos específicos y optimizando el tiempo de vuelo, que puede alcanzar hasta 25 minutos dependiendo del peso transportado.

La empresa británica ya ha iniciado una nueva ronda de financiación para recaudar 4 millones de libras destinados a la fase final de investigación y desarrollo, así como a la preparación para la producción industrial del HYDRA-400. El objetivo es avanzar hacia la fabricación en serie y expandir las aplicaciones del dron en sectores como el combate a incendios, las misiones de rescate y la logística en zonas remotas.

El dron ofrece hasta 25 minutos de autonomía dependiendo del peso transportado. (Hybrid Drones Limited)

El éxito del primer vuelo y las posibilidades demostradas posicionan al HYDRA-400 como una referencia en el campo de los drones de carga pesada. Su diseño modular, su versatilidad operativa y su capacidad de adaptación a múltiples escenarios sugieren que este tipo de tecnología tendrá un impacto significativo en el futuro inmediato de la movilidad aérea y el apoyo logístico en situaciones críticas.