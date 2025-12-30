Dubái lanzará la primera red de taxis voladores eléctricos del mundo en 2026: cómo funcionará

Dubái lanza la primera red integrada de taxis voladores eléctricos del mundo, con operaciones exclusivas de Joby Aviation hasta 2032 (REUTERS)

Para 2026, Dubái pretende convertirse en la primera ciudad del mundo en operar una red integrada de taxis voladores eléctricos, gestionada exclusivamente por Joby Aviation tras un acuerdo pionero con la Autoridad de Carreteras y Transporte (RTA, por sus siglas en inglés) del emirato.

De acuerdo con lo publicado en IEEE Spectrum, esta iniciativa se confirmó durante el World Governments Summit de febrero de 2024 y consolida la posición de liderazgo del emirato en movilidad aérea urbana sostenible. El acuerdo prevé 6 años de exclusividad operativa para Joby Aviation a partir del inicio de los servicios comerciales, situando a Dubái a la vanguardia de la transformación del transporte urbano.

Un salto al futuro: Dubái y sus taxis voladores eléctricos

Este proyecto busca transformar la movilidad en entornos urbanos densos, brindando velocidad y comodidad a los usuarios. Joby Aviation, compañía fundada en California en 2009 y convertida en líder mundial tras adquirir el programa “Elevate” de Uber en 2020, será la encargada de desplegar estos taxis aéreos.

Con una financiación acumulada de más de USD 3.000 millones, incluidos cerca de USD 900 millones aportados por Toyota, la empresa cimentó su papel central en el desarrollo de los eVTOL (aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical). Según difundieron, la red de Dubái aspira a ser el primer sistema comercialmente integrado de su tipo, con operaciones iniciales programadas para 2026.

La alianza estratégica entre Dubái y Joby Aviation posiciona al emirato como líder global en movilidad aérea urbana sostenible (Joby Aviation)

Tecnología detrás de los eVTOL

El núcleo del sistema es la aeronave Joby S4, un rotorcraft eléctrico equipado con 6 motores de 28 kilogramos cada uno y una potencia máxima de 236 kilovatios. Según detalló IEEE Spectrum, la prestación confiable del servicio depende de la coordinación eficiente entre las aeronaves, la infraestructura de recarga eléctrica y el software de gestión de vuelos.

La seguridad y la fiabilidad diaria constituyen retos fundamentales para ganarse la confianza del usuario ante una tecnología aún incipiente. La firma implementará un despliegue gradual, comenzando con pruebas técnicas, validación operativa y etapas iniciales con pasajeros no comerciales antes de abrir la red al público general.

Vertipuertos: infraestructura clave para la movilidad aérea

El modelo urbano contempla 4 vertipuertos, cuya construcción y operación están a cargo de Skyports, firma británica asociada a Joby Aviation. Estos puntos clave estarán ubicados junto al Aeropuerto Internacional de Dubái, el Dubai Mall, el complejo Atlantis The Royal y la Universidad Americana de Dubái.

Los vertipuertos permitirán el embarque y descenso de pasajeros, además de suministrar energía a las aeronaves mediante estaciones de recarga, manteniendo la operatividad continua del servicio. La colaboración con Skyports facilitará la integración de la movilidad aérea en el tejido urbano y diferencia la apuesta de Dubái frente a pruebas limitadas o exhibiciones experimentales vistas en otros países.

Cuatro vertipuertos estratégicamente ubicados facilitarán el embarque, la recarga y la operatividad continua de los taxis aéreos de Dubái (Joby Aviation)

Acuerdos exclusivos y visión de liderazgo global

El acuerdo firmado entre Joby Aviation y la RTA aseguró 6 años de exclusividad a partir del inicio de las operaciones comerciales. Esto otorga a la empresa estadounidense una posición de ventaja en la competencia internacional frente a otros desarrolladores de eVTOL en Occidente y al auge de otras compañías.

Anthony Khoury, gerente de Joby en los Emiratos Árabes Unidos, comentó que el avance de la compañía en Dubái representa el enfoque visionario del país en movilidad avanzada. La alianza con Skyports y el sólido respaldo gubernamental refuerzan el carácter prioritario que Emiratos Árabes Unidos otorga a la innovación en infraestructuras de transporte.

Perspectiva global y comparación con otros modelos

El principal diferencial de Dubái reside en su planteamiento sistémico y en la disposición de regulaciones ágiles respaldadas por un apoyo gubernamental integral, como lo destacó el consultor de aviación Clint Harper, tras participar en talleres con la RTA.

Mediante esta estrategia difiere del proceso estadounidense: en Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) requiere un certificado de tipo para operar vuelos comerciales de pago, documento que Joby Aviation aún no ha obtenido, en un contexto regulatorio percibido como lento tras la crisis del Boeing 737 Max.

El modelo regulatorio ágil y el respaldo gubernamental diferencian el proyecto de Dubái de los sistemas probados en Estados Unidos (Joby Aviation)

Próximos pasos y desafíos para la movilidad aérea urbana

Mientras la empresa desarrolladora tramita la certificación ante la FAA, en la ciudad de Medio Oriente se despliegan la infraestructura y los permisos antes de recibir esa autorización. Este modelo ha influido en la política estadounidense: la FAA ha iniciado un programa piloto para la integración de eVTOLs desde 2026, limitado inicialmente a vuelos de prueba y demostración no comerciales.

Joby Aviation tiene previsto sumarse a este piloto, lo que podría traducirse en vuelos sobre ciudades estadounidenses ese mismo año, aunque bajo un régimen más controlado. El ecosistema de Dubái se perfila como un laboratorio real para anticipar futuros avances en movilidad aérea urbana y afrontar los retos regulatorios e infraestructurales asociados a la expansión global del modelo.