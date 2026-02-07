Anthropic publicará video en el Super Bowl para criticar a OpenAI y los anuncios en ChatGPT

Anthropic invertirá millones en un spot del Super Bowl para marcar distancia frente a la estrategia publicitaria de OpenAI. (Gemini)

La empresa de inteligencia artificial Anthropic lanzará un anuncio durante el Super Bowl para criticar públicamente el plan de su competidor OpenAI de introducir publicidad en ChatGPT, marcando uno de los enfrentamientos más visibles entre ambos gigantes tecnológicos.

El comercial, de 30 segundos y transmitido en la cadena NBC durante la final de la National Football League, representa la primera incursión de Anthropic en el evento deportivo y busca diferenciar su chatbot, Claude, del modelo de negocio que prepara OpenAI.

Un enfrentamiento público en el mayor escenario televisivo de EE. UU.

El anuncio de Anthropic utiliza un mensaje directo: “Los anuncios llegan a la IA. Pero no a Claude”, en clara alusión al plan de OpenAI de incorporar publicidad en ChatGPT. La campaña se emitirá durante el Super Bowl LX, que se celebrará en Santa Clara, California, y para el que se espera una audiencia de aproximadamente 120 millones de personas.

La inversión para aparecer en el evento es considerable. El costo promedio de un espacio publicitario de 30 segundos en la transmisión de NBC ronda los 8 millones de dólares, aunque algunas posiciones han superado los 10 millones. Mark Marshall, presidente global de publicidad de NBCUniversal, confirmó las cifras y el interés de los anunciantes por el espacio.

Sam Altman, CEO de OpenAI, calificó de “engañoso” el mensaje del anuncio promovido por Anthropic. (Europa Press)

La respuesta de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, no tardó en llegar. Altman calificó el anuncio de Anthropic como “engañoso” y expresó su molestia en la red social X.

Durante una entrevista en el pódcast TBPN, Altman afirmó: “No somos tontos. Respetamos a nuestros usuarios, entendemos que si hiciéramos algo como lo que insinúan esos anuncios, la gente dejaría de usar nuestro producto”.

Mientras tanto, OpenAI también aprovechará la ocasión para promocionar su software de codificación, Codex, durante la transmisión del Super Bowl.

La rivalidad entre Anthropic y OpenAI se vuelve visible ante una audiencia estimada de 120 millones de televidentes. (Reuters)

Competencia y percepción pública en el mercado de la IA

La campaña de Anthropic y la reacción de OpenAI reflejan la creciente rivalidad en el sector de la inteligencia artificial, donde ambas empresas compiten por usuarios y cuota de mercado. Ninguna de las dos compañías es rentable actualmente, y ambas buscan posicionarse de cara a una posible salida a bolsa en 2026, lo que incrementa la presión por captar la atención de inversores y consumidores.

Expertos del sector publicitario consideran que la estrategia de ambas empresas responde a la necesidad de mejorar la percepción pública sobre la inteligencia artificial y reducir el recelo de los consumidores hacia los chatbots.

Sean Wright, director de análisis en la firma Guideline, señaló que “solo el 17% de los adultos en Estados Unidos piensa que la IA tendrá un impacto positivo en los próximos 20 años”. Para Wright, el reto de estos anuncios consiste en encontrar un tono que no aleje a una audiencia que aún no ha experimentado con estas tecnologías.

El comercial de Anthropic destaca que su chatbot Claude no tendrá anuncios, en respuesta directa a los planes de OpenAI. (Europa Press)

La disputa entre Anthropic y OpenAI ha llamado la atención de analistas de comunicación. Sam Singer, presidente de Singer Associates Public Relations, comentó que el enfrentamiento público “hace más interesante el Super Bowl” y que la competencia entre dos productos similares “beneficiará a ambas partes por igual”.

En el campo de la publicidad, OpenAI ha apostado por anuncios orientados a la vida cotidiana. Su campaña más reciente muestra a un grupo de corredores animándose mutuamente, mientras ChatGPT responde a la pregunta “¿Cómo evito dejar de correr?”.

El anuncio, sin embargo, no ha logrado una respuesta positiva significativa, de acuerdo con Sean Muller, fundador de la firma de medición iSpot, quien indicó que la compañía “sigue buscando la mejor narrativa”.

Por su parte, la prueba de la campaña de Anthropic también ha generado reacciones encontradas en los consumidores, según un vocero de la firma de medición de anuncios.