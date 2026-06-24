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Ver Brasil vs. Escocia en Fútbol libre es un error: trae virus y hasta sanciones legales

La definición del grupo C en el Mundial 2026 tendrá un partido decisivo, con Vinícius Júnior y Neymar como figuras principales

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El duelo entre John McGinn y Vinicius Junior será uno de los más destacados en Miami-crédito Peter Cziborra-Dylan Martinez/REUTERS
Vinícius Júnior lidera el ataque de la pentacampeona del mundo. (Foto: Peter Cziborra-Dylan Martinez/REUTERS)

La última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 reúne a millones de espectadores ante sus pantallas. Este miércoles, uno de los partidos con mayor expectativa enfrenta a las selecciones de Brasil y Escocia, ambas con posibilidades de finalizar en la cima de su grupo.

El atractivo del duelo reside en la calidad de sus protagonistas: Vinícius Júnior y Neymar lideran el ataque sudamericano, mientras que Scott McTominay encabeza el mediocampo europeo.

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La masiva demanda de acceso al encuentro ha motivado a muchos usuarios a buscar alternativas fuera de los canales oficiales. Entre las opciones ilegales más populares figura Fútbol libre, un sitio que promete la transmisión gratuita del partido.

Sin embargo, según advierte INTERPOL, acceder a servicios streaming no autorizados es un riesgo para la seguridad digital y la integridad legal de los usuarios.

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Qué peligros informáticos existen al ingresar a aplicaciones como Fútbol libre

Pelota Libre - Pelota Libre - Mundial 2026 - streaming - tecnología - 17 de junio
La app de Fútbol libre no tiene los derechos para transmitir partidos del Mundial. (Foto: Google Play)

El acceso a portales streaming ilegales como Fútbol libre expone a los dispositivos a una variedad de amenazas informáticas. INTERPOL ha informado que estos sitios suelen alojar malware, virus o software malicioso capaz de dañar equipos, robar información personal o secuestrar archivos.

El riesgo no solo recae en el usuario individual, sino que se amplía a toda la red doméstica o laboral conectada al mismo sistema, lo que puede afectar operaciones críticas, según la organización internacional.

Una vez instalado el malware, los atacantes pueden obtener contraseñas, datos bancarios y otros archivos sensibles, facilitando la suplantación de identidad y el fraude financiero.

En ocasiones, estos programas permiten a los ciberdelincuentes controlar remotamente el dispositivo infectado, usándolo para lanzar ataques a otros o para actividades ilícitas.

Por qué ver fútbol pirata puede involucrar a los usuarios en delitos muy graves

Autoridades como INTERPOL persiguen la piratería física y digital. (Foto: REUTERS/Edgar Su/Foto de Archivo)
Autoridades como INTERPOL persiguen la piratería física y digital. (Foto: REUTERS/Edgar Su/Foto de Archivo)

Según INTERPOL, los grupos que gestionan plataformas streaming ilegales suelen estar vinculados a redes de delincuencia organizada. Los ingresos generados por sitios como Fútbol libre financian actividades criminales que abarcan desde el tráfico de drogas hasta la trata de personas y el blanqueo de capitales.

El usuario que accede a estos servicios, aunque lo haga de manera pasiva, contribuye involuntariamente a la financiación de delitos complejos con impacto global.

En ocasiones, las investigaciones policiales han detectado que los servidores utilizados para transmitir partidos de fútbol sirven como infraestructura para ataques cibernéticos o fraudes masivos.

Qué riesgos legales asume quien usa Fútbol libre para ver el Mundial

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las leyes de la mayoría de países sancionan la distribución de contenidos sin derechos de autor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El marco legal vigente en la mayoría de los países sanciona la descarga y distribución de contenido protegido por derechos de autor sin permiso. INTERPOL advierte que los usuarios pueden enfrentar desde acciones civiles hasta procesos penales, con penas que incluyen multas altas y, en algunos casos, prisión.

En jurisdicciones donde la persecución de la piratería digital es más estricta, las autoridades desarrollan operativos para identificar y sancionar tanto a los proveedores del servicio como a los consumidores.

Además, INTERPOL señala que suscribirse a servidores proxy asociados a servicios ilegales puede implicar riesgos adicionales, porque tales infraestructuras suelen estar involucradas en ataques de denegación de servicio y otras actividades ilícitas.

El usuario que busca acceder a partidos de Brasil y Escocia de esta manera puede quedar vinculado a investigaciones criminales de gran escala, incluso si su intención inicial era solo ver fútbol.

Cómo identificar una aplicación ilegal

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los portales fraudulentos presentan advertencias en la pantalla sobre sus peligros. (Imagen ilustrativa Infobae)

Existen ciertos indicadores clave para detectar portales ilícitos de transmisión deportiva. INTERPOL sugiere desconfiar de cualquier sitio que ofrezca acceso a múltiples eventos deportivos de alto perfil de forma gratuita o a precios muy bajos.

Las plataformas legales, que ostentan los derechos de transmisión, suelen operar solo en los territorios autorizados y ofrecen precios acordes a la calidad del servicio, sumado a soporte técnico y atención al cliente.

Asimismo, otra señal de alerta es la ausencia de información clara sobre la empresa responsable o la procedencia de los pagos. Los sitios pirata suelen carecer de mecanismos de protección de datos y no garantizan la seguridad de las transacciones.

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