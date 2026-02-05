OpenAI empieza a implementar su plan de anuncios: así seguirá el camino de Meta y Google

OpenAI incorpora anuncios en ChatGPT para usuarios gratuitos y de bajo costo, alineando su estrategia con modelos de Meta y Google. (AP Foto/Michael Dwyer, Archivo)

OpenAI prepara un giro estratégico en ChatGPT: la plataforma de inteligencia artificial incorporará anuncios en sus versiones gratuitas y de bajo costo, tomando una ruta que ya transitaron gigantes tecnológicos como Meta y Google en su consolidación global.

La decisión marca un cambio significativo en la manera en que OpenAI busca sostener y expandir su servicio. Según lo anunciado recientemente, los anuncios comenzarán a probarse en las próximas semanas en Estados Unidos, tanto para usuarios del plan gratuito como para quienes hayan contratado ChatGPT Go, la modalidad de suscripción accesible lanzada en 171 países.

La inspiración en el modelo de Meta y Google está en que ambas compañías convirtieron el acceso masivo y la gestión de datos en un motor publicitario capaz de financiar servicios gratuitos a escala planetaria. Meta, en particular, transformó los datos personales de miles de millones de usuarios, sentando las bases de una industria publicitaria digital que revolucionó la economía de internet.

Para OpenAI, el paralelismo no es solo conceptual. La firma ha sumado en los últimos tiempos a figuras clave provenientes de Meta, entre ellas Fidji Simo, quien fue arquitecta del negocio publicitario móvil de Facebook y hoy lidera la división de aplicaciones en OpenAI.

Las suscripciones ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise seguirán siendo libres de publicidad, reservando los anuncios solo a los usuarios de planes gratuitos y Go. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La influencia de ejecutivos con experiencia en modelos de monetización publicitaria refuerza la sensación de que la compañía está lista para aplicar en ChatGPT estrategias ya probadas en redes sociales y buscadores.

Cómo será la llegada de los anuncios a ChatGPT

En un comunicado dirigido a los usuarios, OpenAI explicó que los anuncios debutarán con un formato experimental. Primero aparecerán al final de algunas respuestas de ChatGPT, en los casos donde exista un producto o servicio patrocinado relevante para la conversación.

Los anuncios estarán claramente identificados y separados de las respuestas orgánicas, con la posibilidad de obtener más información sobre el motivo por el cual el usuario los ve y la opción de descartarlos o indicar el motivo del rechazo.

“Las suscripciones ChatGPT Plus, ChatGPT Pro, ChatGPT Business y ChatGPT Enterprise no incluirán anuncios”, aclaró la empresa, confirmando que la experiencia libre de publicidad seguirá reservada para quienes paguen por los planes de mayor valor.

OpenAI asegura que los datos personales y conversaciones de los usuarios no serán vendidos a los anunciantes ni utilizados para personalizar publicidad sin consentimiento. (AP Foto/Michael Dwyer, Archivo)

La compañía busca transmitir tranquilidad a los usuarios respecto al nuevo modelo. Subraya que las respuestas de ChatGPT “se basan en lo que es objetivamente útil y nunca en la publicidad” y recalca que las conversaciones y datos personales no se venden a los anunciantes. El usuario conservará el control sobre la personalización y podrá borrar los datos usados para anuncios o desactivar esta función.

El plan de OpenAI contempla que, durante la fase de prueba, los anuncios solo se mostrarán a mayores de 18 años que hayan iniciado sesión en Estados Unidos, excluyendo a cuentas que expresen no querer verlos y evitando su aparición en temas sensibles como salud, salud mental o política.

Cómo verán los usuarios los primeros anuncios

Los anuncios en ChatGPT estarán diseñados para integrarse de manera clara y diferenciada respecto a las respuestas generadas por la inteligencia artificial. Al inicio, OpenAI planea ubicarlos al final de las respuestas, en una suerte de “sección patrocinada” que solo aparecerá cuando la conversación gire hacia temas de consumo o compras.

La fase de prueba limitará la publicidad a usuarios mayores de 18 años en Estados Unidos, excluyendo temas sensibles como salud, salud mental o política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejemplos proporcionados por la empresa describen escenarios en los que, tras una consulta sobre recetas para una cena mexicana, aparecerá un anuncio de una marca de salsa picante, o después de una conversación sobre viajes a Nuevo México, surgirá un patrocinio de alojamientos locales con opción de interacción directa. Estos anuncios no solo buscan informar, sino también permitir al usuario plantear preguntas adicionales para tomar una decisión de compra.

La compañía insiste en que los usuarios tendrán la posibilidad de controlar su experiencia, con opciones para desactivar la personalización de anuncios y mecanismos para proporcionar retroalimentación durante la fase piloto.

Además, se compromete a no mostrar anuncios en contextos regulados o delicados, en un intento por evitar el rechazo que suelen provocar los excesos de la publicidad dirigida.