Fuertes lluvias registradas en Nicaragua provocan inundaciones y desbordes de ríos

Un video muestra un vehículo, aparentemente un automóvil blanco, parcialmente sumergido en un río crecido. Se observan varias personas cerca del agua. En la orilla opuesta, un grupo de individuos se encuentra reunido, algunos de ellos en motocicletas, observando la escena debido a las fuertes lluvias registradas desde la Región Central hasta El Caribe de Nicaragua./ (Video de La Prensa de Nicaragua)

Las intensas precipitaciones que han impactado a Nicaragua en las últimas horas han causado inundaciones en calles y viviendas, desborde de ríos y suspensión de actividades acuáticas en distintas zonas del país, según reportes difundidos por Despacho 505 y La Prensa de Nicaragua.

Las autoridades han declarado una situación de emergencia en el Caribe y Norte del territorio, con alertas por condiciones meteorológicas que amenazan con agravarse.

El municipio de Mulukukú, en el Caribe Norte, se ubica entre los más afectados. El desborde del río Unikuas anegó viviendas y vías en las comunidades de Unikuas y Wasayamba, obligando a equipos de rescate y personal médico a desplegarse en la zona.

PUBLICIDAD

El medio digital Despacho 505 detalló que la crecida del afluente transformó calles en corrientes de agua, obstaculizó la circulación de personas y vehículos y forzó la activación de protocolos de emergencia.

En la comarca Wilikon, también en Mulukukú, varias familias sufrieron daños a causa del aumento del caudal de los ríos. La comunidad de Sislado vivió un episodio de alto riesgo cuando una camioneta quedó atrapada en una fuerte corriente y debió ser rescatada por otro vehículo para evitar que fuera arrastrada, relató Despacho 505.

En Siuna, el río Matis rebasó el puente conocido como La Bomba, interrumpiendo una de las principales vías para los habitantes.

El desborde de ríos afectó la movilidad de las personas, la circulación vial y provocó la suspensión de actividades acuáticas en varias zonas del país./ (Despacho 505)

Las lluvias también han afectado servicios y transporte en el Caribe Sur, donde las balsas de San Pedro del Norte suspendieron operaciones a raíz del aumento del caudal del río Grande de Matagalpa. Esta medida dejó temporalmente interrumpido el transporte acuático en la región, según la información publicada por Despacho 505.

PUBLICIDAD

En el departamento de Matagalpa, el desborde de ríos impactó la movilidad en comunidades como Walanita, San Luis y San Antonio, generando inquietud entre los residentes de las zonas ribereñas.

Además, la emergencia se extendió al municipio de San José de Bocay (Jinotega), donde una camioneta del Ministerio de Salud (Minsa) fue arrastrada por la corriente del río cuando se dirigía a la comunidad de Piedras Bolas. La Prensa de Nicaragua consignó que los ocupantes recibieron auxilio de pobladores locales.

La situación obligó a evacuar a tres familias en Waslala tras un deslizamiento de tierra, mientras que el Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Comupred) instó a otras 15 familias vulnerables a prepararse para una eventual autoevacuación si persisten las lluvias, de acuerdo con Despacho 505.

PUBLICIDAD

A la emergencia en tierra se suma una alerta emitida por el Distrito Naval Pacífico del Ejército de Nicaragua, que advirtió sobre el deterioro de las condiciones marítimas en los próximos días. Desde ayer (23 de junio) hasta el 28 de junio se prevén olas que podrían oscilar entre 1.7 y 2.8 metros de altura, con picos de hasta tres metros, y vientos de 15 a 30 nudos (28 a 59 kilómetros por hora).

Las autoridades recomendaron suspender zarpes de embarcaciones menores en zonas donde el oleaje represente peligro y exhortaron a pescadores, operadores turísticos y propietarios de embarcaciones a extremar medidas de seguridad y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, según la cobertura de Despacho 505.

PUBLICIDAD

INETER advirtió que la onda tropical número 10 ingresará por la Costa Caribe de Nicaragua con más lluvias, mientras el Ejército alertó sobre oleaje y vientos peligrosos en el Pacífico./ (Informativo 24/ Jinoteca)

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) ha informado que la onda tropical número 10 ingresará al país este miércoles por la Costa Caribe Norte y Sur, provocando lluvias en gran parte del territorio nacional. Los pronósticos de INETER indican que el sistema migrará hacia regiones del Pacífico durante la tarde y la noche, con precipitaciones de intensidad variable y condiciones de inestabilidad atmosférica.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población de zonas cercanas a ríos, cauces y laderas a vigilar el comportamiento de los afluentes, evitar cruzar corrientes crecidas y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia ante el riesgo de nuevas inundaciones y deslizamientos de tierra.

PUBLICIDAD