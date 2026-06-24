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Brasil bloqueará los teléfonos celulares robados para luchar contra la inseguridad

Durante la ceremonia de firma del decreto, el presidente Lula expresó: “Si compraste un teléfono sin saber que es robado, tienes que buscar una comisaría para entregarlo”

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Adriano Machado)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Adriano Machado)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó un decreto que habilita el bloqueo de teléfonos celulares robados como parte de una estrategia para reducir este delito, que registra cerca de un millón de denuncias anualmente.

Este nuevo programa establece una base de datos nacional con más de tres millones de números IMEI —el identificador único de cada dispositivo— correspondientes a celulares robados desde 2020.

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En la primera etapa, las personas que hayan sufrido el robo recibirán una notificación por mensaje con indicaciones para entregar el dispositivo a la Policía.

En caso de que el usuario no entregue el celular, se bloqueará el acceso a aplicaciones de servicios públicos y, como siguiente paso, se procederá al bloqueo total del aparato.

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Durante la ceremonia de firma del decreto, Lula expresó: “Si compraste un teléfono sin saber que es robado, tienes que buscar una comisaría para entregarlo. No vas a ser arrestado. Si dices dónde lo compraste, mejor aún”.

Durante la ceremonia de firma del decreto, Lula expresó: “Si compraste un teléfono sin saber que es robado, tienes que buscar una comisaría para entregarlo. No vas a ser arrestado. Si dices dónde lo compraste, mejor aún” (REUTERS/Pilar Olivares)
Durante la ceremonia de firma del decreto, Lula expresó: “Si compraste un teléfono sin saber que es robado, tienes que buscar una comisaría para entregarlo. No vas a ser arrestado. Si dices dónde lo compraste, mejor aún” (REUTERS/Pilar Olivares)

Aunque se reporta un millón de robos de celulares al año en el país, el secretario nacional de Seguridad Pública, Francisco Lucas Costa Veloso, señaló que existe una “subnotificación muy grande” de los casos, lo que hace pensar que la cifra real es superior.

La criminalidad y la violencia urbana se han convertido en la principal preocupación de la población brasileña, según diferentes encuestas.

El anuncio del programa ocurre a poco más de tres meses de las elecciones presidenciales de octubre, en las que Lula se enfrenta, entre otros, a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, cuya campaña se centra en propuestas de mano dura contra el crimen.

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