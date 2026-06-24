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WhatsApp ahora te advertirá cuando alguien está hablando de ti: este es el cambio global

La actualización incorpora notificaciones privadas para etiquetados en publicaciones escritas, además de fotos y videos, y el aviso llega como mensaje directo

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WhatsApp activa menciones en estados de texto y envía una notificación privada al contacto etiquetado
WhatsApp activa menciones en estados de texto y envía una notificación privada al contacto etiquetado

WhatsApp anuncia una actualización global que cambia la forma en que los usuarios interactúan en la plataforma. A partir de ahora, la aplicación notificará a cualquier persona que haya sido mencionada en una actualización de estado, ya sea en formato de foto, video o texto. Este ajuste refuerza la privacidad y la interacción personalizada, posicionando a WhatsApp un paso adelante en la experiencia de mensajería móvil.

La modificación responde a una de las funciones más solicitadas por la comunidad: saber cuándo alguien hace referencia directa a un usuario en sus estados. Hasta ahora, las menciones solo estaban disponibles en fotos y videos, pero el despliegue reciente amplía la función también a los estados de texto, cerrando una brecha que limitaba la experiencia de muchos usuarios.

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Al usar el nuevo botón, se selecciona a una persona y el sistema entrega un aviso directo sin exponer la etiqueta ante el resto de espectadores, una mejora que unifica la experiencia entre formatos dentro de la sección de estados - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Al usar el nuevo botón, se selecciona a una persona y el sistema entrega un aviso directo sin exponer la etiqueta ante el resto de espectadores, una mejora que unifica la experiencia entre formatos dentro de la sección de estados - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Así funcionan las menciones en los estados de WhatsApp

Las menciones permiten a los usuarios etiquetar a uno o varios contactos en sus actualizaciones de estado. Cuando se menciona a alguien, el contacto recibe una notificación privada y un mensaje directo en el chat, avisándole que ha sido mencionado. Esta interacción es completamente confidencial: los demás espectadores del estado no pueden ver quién ha sido etiquetado.

Hasta ahora, la herramienta solo estaba disponible en estados que incluían imágenes o videos. Con la nueva actualización, WhatsApp extiende la función a los estados de texto, brindando una experiencia coherente y uniforme sin importar el formato del contenido compartido.

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Cómo mencionar a un contacto en un estado de texto

Al crear una actualización de estado de texto, los usuarios verán un nuevo botón sobre el campo de envío. Al pulsarlo, se despliega un selector de contactos desde el cual se puede elegir a quién mencionar. Tras seleccionar el contacto, WhatsApp envía automáticamente una notificación privada al mencionado, sin que sea necesario ningún paso adicional.

La mención no aparece como texto visible en la actualización. Solo el usuario mencionado sabrá que ha sido etiquetado, manteniendo la privacidad y evitando que otros contactos detecten la interacción.

WhatsApp convierte la mención en una invitación, permite ver un estado aunque el contacto estuviera excluido - REUTERS/Dado Ruvic
WhatsApp convierte la mención en una invitación, permite ver un estado aunque el contacto estuviera excluido - REUTERS/Dado Ruvic

Una de las novedades más relevantes es que, al mencionar a un contacto en cualquier estado, este podrá ver la actualización aunque estuviera previamente excluido por la configuración de privacidad. La mención actúa como una invitación personalizada, reemplazando de forma puntual las reglas habituales de privacidad solo para ese estado y ese contacto.

Esto permite compartir mensajes importantes, saludos o anuncios con personas específicas, garantizando que recibirán la información sin modificar la configuración general de privacidad del usuario.

Por qué las menciones cambian la experiencia de WhatsApp

La actualización responde a la necesidad de muchos usuarios de compartir pensamientos, citas o anuncios y asegurarse de que ciertos contactos los vean. Anteriormente, los estados de texto no podían aprovechar esta función, lo que generaba una experiencia incompleta. Ahora, las menciones están disponibles en cualquier tipo de estado, cerrando una brecha funcional y haciendo la plataforma más versátil.

Las menciones refuerzan la interacción personalizada y ofrecen nuevas opciones para quienes usan WhatsApp como canal de comunicación profesional o personal, permitiendo destacar a colaboradores, familiares o amigos en mensajes clave.

Actualmente, la función está disponible para un grupo limitado de beta testers en Android que hayan instalado la última versión beta. WhatsApp está expandiendo progresivamente el acceso, por lo que es posible que algunos usuarios aún no vean el nuevo botón para mencionar contactos. La compañía no ha revelado un calendario oficial para el lanzamiento global estable, pero se espera que la actualización llegue a todos los dispositivos en las próximas semanas.

WhatsApp continúa adaptándose a las demandas de una comunidad que busca mayor control, personalización y seguridad en sus conversaciones. La introducción de menciones en estados de texto es un paso más en la estrategia de la plataforma para reforzar la privacidad y ofrecer herramientas que respondan a las necesidades reales de los usuarios en un entorno digital en constante cambio.

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