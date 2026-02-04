Epic Games Store regala un nuevo juego de carreras para PC: cómo descargar correctamente el título

Epic Games Store regala Find the Oil Racing Edition: así puedes descargar gratis el juego de carreras por tiempo limitado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumar juegos a la biblioteca digital sin gastar dinero es una de las grandes oportunidades que ofrecen las tiendas online en la actualidad. Epic Games Store, reconocida por sus promociones semanales, ha lanzado una nueva oferta que permite descargar gratis un título de carreras para PC durante tiempo limitado.

La promoción está activa solo por unos días, pero quienes la aprovechen podrán conservar el juego para siempre, completamente gratis.

Estas ofertas suelen pasar desapercibidas para muchos jugadores, pero representan una excelente ocasión para descubrir propuestas distintas sin arriesgar nada. En este caso, el título seleccionado pone a prueba tanto la habilidad al volante como la capacidad de adaptación a terrenos exigentes y entornos cambiantes.

Cuál juego están regalando en Epic Game Store

El juego disponible de forma gratuita es Find the Oil Racing Edition, un arcade de conducción que destaca por su propuesta centrada en la exploración y la gestión de recursos. La misión es clara: localizar y recuperar petróleo robado a lo largo de escenarios amplios, llenos de rutas alternativas, obstáculos y desafíos mecánicos.

Lo interesante de este título es la variedad de vehículos disponibles. El jugador puede elegir entre tres opciones diferentes:

Una supercar orientada a la velocidad pur a, ideal para quienes buscan adrenalina y reacciones rápidas.

Un monster truck diseñado para superar terrenos difíciles , perfecto para los circuitos más accidentados.

Una berlina equilibrada, pensada para quienes buscan un punto medio entre agilidad y resistencia.

Este abanico de posibilidades obliga a analizar cada tramo del recorrido y adaptar la estrategia según el tipo de vehículo seleccionado.

En qué se destaca Find the Oil Racing Edition

A diferencia de los arcades de carreras tradicionales, Find the Oil Racing Edition introduce elementos de simulación y gestión que añaden una capa extra de complejidad.

La nueva oferta semanal da acceso a carreras con monster trucks, supercars y berlinas, invitando a experimentar diferentes estilos de juego y retos mecánicos sin costo para los usuarios de PC - créditos Epic Games Store

El jugador no solo debe preocuparse por llegar primero, también por gestionar el desgaste del motor, el consumo de aceite y el mantenimiento del vehículo. La clave no siempre está en la velocidad máxima, sino en mantener la máquina en condiciones óptimas hasta cruzar la meta.

El sistema de físicas busca transmitir la sensación de peso y robustez de cada vehículo, junto con la complejidad de los diferentes terrenos. Los circuitos exigen reflejos, pero también conocimiento técnico y atención al estado de los componentes. Un exceso de agresividad puede llevar a fallos mecánicos y quedar fuera de competencia.

El apartado visual apuesta por una estética industrial, con escenarios áridos o técnicos que refuerzan la atmósfera de competencia y resistencia. Además, la personalización de los vehículos permite ajustar elementos como la lubricación y la refrigeración del motor, agregando un componente estratégico para los entusiastas del automovilismo.

Cómo descargar gratis Find the Oil Racing Edition en Epic Games Store

Para quienes aún no están familiarizados con la plataforma, reclamar el juego es un proceso sencillo:

Epic Games Store renueva sus promociones: cómo sumar gratis Find the Oil Racing Edition a tu cuenta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingresa en la Epic Games Store desde el navegador o la aplicación oficial. Utiliza la barra de búsqueda para encontrar “Find the Oil Racing Edition”. Accede a la página del producto. Localiza el botón que permite obtener el juego gratis y haz clic en él. Confirma la operación. El título quedará vinculado de forma permanente a la cuenta, aunque no se descargue de inmediato.

Es importante recordar que la promoción estará disponible solo hasta el 16 de febrero. Una vez reclamado, el juego será tuyo para siempre y podrás instalarlo cuando lo desees.

Las ofertas gratuitas de Epic Games Store no solo permiten ahorrar dinero, sino que abren la puerta a probar géneros y títulos que de otro modo podrían pasar inadvertidos. Además, la política de conservar el juego de manera permanente tras reclamarlo brinda flexibilidad para jugarlo cuando más convenga.

Find the Oil Racing Edition es una alternativa interesante para quienes buscan algo más que carreras convencionales: un desafío que combina velocidad, estrategia y gestión mecánica en un entorno competitivo. Esta promoción demuestra que, en el mundo del gaming digital, las oportunidades para descubrir nuevos títulos están al alcance de un clic y solo requieren estar atentos a las novedades de las plataformas líderes.