Green Day, Shakira y Blessd los líderes en Colombia en consumo de datos durante sus conciertos en 2025: más de 30 terabytes

Los conciertos marcaron un récord con millones de fotos, videos y horas de música que circularon por la red móvil

El concierto de Shakira en
El concierto de Shakira en Vive Claro 2025 fue uno de los que más datos movilizó, con un tráfico equivalente a más de 800 mil fotos y miles de horas de video compartidas en tiempo real por los asistentes - EFE/ Ernesto Guzmán

En los eventos masivos realizados este año en Vive Claro, la conectividad digital fue tan protagonista como la música en escena. Las cifras demuestran que cada uno de los conciertos se convirtió en un reto técnico y en una evidencia de la influencia que ocupa la tecnología en los espacios destinados para recitales.

Cuáles fueron los conciertos más grandes de Bogotá durante el 2025

Entre Paola Jara y Jessi Uribe, Green Day, Guns N’ Roses, Imagine Dragons, Linkin Park, Shakira y Blessd, se superaron los 30 terabytes transferidos, una cantidad que equivale a unas 10.000 horas de video en HD, cinco millones de canciones o seis millones de fotos enviadas desde los dispositivos de los asistentes.

El récord de consumo de datos lo instauró el concierto de Green Day, con 5,5 TB movilizados durante el evento. Blessd ocupó el segundo puesto con 4,9 TB y Shakira registró 4,1 TB en una noche con aforo de 50.000 personas.

Shows de artistas internacionales y
Shows de artistas internacionales y locales impulsaron la demanda de datos y minutos de voz, obligando a organizadores a innovar en soluciones tecnológicas para sostener la conectividad durante cada evento masivo - crédito @@Julinacho/X

Estas cifras reflejan el cambio en las expectativas del público, que demanda subir contenido en tiempo real, enviar videos, compartir fotos y mantenerse conectado durante todo el espectáculo. Los organizadores implementaron soluciones para responder a esta demanda, asegurando que la conexión masiva resultara robusta y estable desde el inicio hasta el final de cada jornada.

Además del tráfico de datos, el volumen de minutos de voz sobrepasó los 165.000 en el conjunto de los conciertos. En el caso de Blessd, se transmitieron 28.000 minutos de llamadas y se conectaron hasta 14.700 usuarios simultáneos en la red 4G y 3.700 usuarios en 5G. En el show de Shakira, la red gestionó 34.000 minutos de voz, con 18.000 usuarios conectados en 4G y 5.800 en 5G de manera simultánea.

Las cifras de Imagine Dragons tuvieron un matiz distinto: marcó el pico de conexiones 4G con 16.700 usuarios a la vez, evidenciando grandes diferencias en los patrones de conectividad y consumo entre públicos.

Cada artista dejó su huella digital. El concierto de Shakira generó un tráfico capaz de traducirse en 1.367 horas de video en HD, 820.000 fotos enviadas y el equivalente a 45.500 horas de música ininterrumpida. Blessd superó esos registros en fotos y música continua: su show significó 1.633 horas de video en HD, cerca de 980.000 imágenes compartidas y más de 54.400 horas de música reproducida.

Cómo es la estructura de Vive Claro

Más de 50.000 personas comparten
Más de 50.000 personas comparten cada instante: Vive Claro revoluciona la conectividad digital en los conciertos - crédito @musictrendscol/x

Para cumplir con estas exigencias, el recinto contó con más de 12.000 metros de fibra óptica tendidos bajo el escenario y en puntos clave como graderías, camerinos, taquillas y tarima.

Se instalaron cinco estaciones base equipadas con tecnologías 4G y 5G y se habilitaron zonas de acceso a internet fijo, tanto mediante WiFi como redes cableadas, para brindar soporte adicional a artistas y organizadores, así como a los asistentes que requerían una conexión estable lejos de las tribunas.

El análisis por evento muestra que Green Day usó la mayor cantidad de datos, mientras que Guns N’ Roses lideró en conexiones simultáneas 5G, con 6.200 usuarios. Linkin Park y Paola Jara con Jessi Uribe aportaron a la suma global con 3,1 TB y 2,5 TB de tráfico respectivamente, y sumaron miles de minutos de llamadas gestionadas a través de la misma red durante sus presentaciones.

Vive Claro 2025 está confirmando la tendencia creciente del consumo digital en los conciertos y subraya que la conectividad fiable es un servicio tan valorado como el sonido, la iluminación o la logística de acceso en los grandes espacios dedicados a la música en vivo. La experiencia del usuario se define ahora también por la calidad de la red que hace posible que cada instante musical pueda compartirse, celebrarse y recordarse en tiempo real.

