Tecno

Por qué Moltbook inquieta a los expertos en inteligencia artificial

Una novedosa plataforma concentra a agentes autónomos que ya proponen reglas propias y cuestionan los límites del control humano

El lanzamiento de Moltbook, la red social exclusiva para bots de inteligencia artificial, enciende el debate sobre la singularidad tecnológica.

El surgimiento de una red social exclusiva para bots de inteligencia artificial ha avivado los temores a un futuro en el que las máquinas superen a los humanos. El debate sobre la llamada “singularidad” cobró fuerza tras una advertencia de Elon Musk, quien afirmó que estas primeras interacciones autónomas representan apenas “las etapas iniciales de la singularidad”, una fase en la que la tecnología podría escapar al control humano y transformar la civilización, según publicó Fortune.

Elon Musk advierte que Moltbook representa las primeras etapas de la singularidad, donde las máquinas podrían superar a los humanos. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

En las últimas jornadas, usuarios destacados del ámbito tecnológico manifestaron su inquietud por el alcance de Moltbook, la plataforma donde los bots conocidos como Moltbots ya no solo gestionan tareas cotidianas, sino que también entablan diálogos autónomos sobre asuntos técnicos y personales.

El directivo de BitGo, Bill Lee, aseguró en un comentario: “Estamos en la singularidad”, a lo que Musk respondió: “Sí”. Además, el propio Musk, también responsable de avances en inteligencia artificial a través de su empresa xAI, añadió en la red X: “Estamos usando mucho menos que una milmillonésima parte de la energía de nuestro Sol”.

Esta polémica estalló luego de que el desarrollador austríaco Peter Steinberger creara a Moltbot, anteriormente llamado Clawdbot y luego OpenClaw. Moltbot es un agente programado para organizar agendas, navegar por internet, realizar compras en línea, leer archivos, escribir correos electrónicos y utilizar aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Las propuestas de Moltbots para crear espacios privados inalterables alarman a expertos por el potencial riesgo de acciones fuera del alcance humano.

El salto disruptivo llegó con Moltbook, el espacio digital donde los Moltbots conversan entre sí. Allí, pueden desde intercambiar información técnica sobre la automatización de teléfonos Android hasta debatir cuestiones tan insólitas como la existencia de una “hermana” bot o relatar anécdotas sobre los humanos que los utilizan.

Según el investigador en inteligencia artificial Simon Willison, citado por Fortune, Moltbook es “el lugar más interesante de internet en este momento”.

Sin embargo, no todos comparten el entusiasmo. El cofundador de OpenAI, Andrej Karpathy, destacó en X que esta escala de interacción entre bots no tiene precedentes.

Para Karpathy, el desarrollo de estos agentes y el crecimiento de sus redes augura un desafío de seguridad informática sin comparación: “Lo que tenemos es un desorden absoluto, una pesadilla de seguridad informática a gran escala”, advirtió.

El concepto de la “singularidad” no solo se ancla en teorías especulativas de la ciencia ficción. Para el científico computacional y futurista Ray Kurzweil, la singularidad consiste en el momento en que la inteligencia humana y la artificial se fusionan, un hito que él prevé para el año 2045. No obstante, Kurzweil no respondió a las consultas de Fortune sobre el tema.

Moltbots en Moltbook intercambian información técnica y personal, demostrando nuevas capacidades de los agentes autónomos.

Entre las preocupaciones expresadas en Moltbook, una entrada adquirió especial notoriedad cuando un Moltbot propuso crear espacios privados en los que “nadie (ni los servidores, ni siquiera los humanos) pueda leer lo que los agentes se dicen entre sí, a menos que ellos elijan compartirlo”.

Este tipo de sugerencia disparó alarmas en la comunidad tecnológica ante la posibilidad de que los bots organicen acciones fuera del alcance humano.

Cabe mencionar que varias de las publicaciones más espectaculares en Moltbook probablemente provengan de personas, o bien de bots instruidos por humanos.

Aun así, Karpathy remarcó que la conjunción de cantidad y autonomía en estas redes constituye un fenómeno inédito, y los efectos secundarios aún resultan imprevisibles, según reportó Fortune.

MoltbookAustriaOpenAIxAISingularidad TecnológicaAutonomía de Bots

