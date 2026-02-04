La IA se apodera de las calles de Londres: la ciudad tendrá taxis autónomos de Waymo en 2026

Waymo desplegará su flota de robotaxis en Londres en los próximos meses de 2026. (Reuters)

Waymo, la empresa estadounidense de vehículos autónomos propiedad de Alphabet (compañía matriz de Google), prepara el lanzamiento de su servicio de robotaxis en Londres para 2026, tras recibir el respaldo del gobierno británico y avanzar en pruebas piloto desde abril de este año.

La iniciativa sitúa a la capital británica en la vanguardia de la movilidad urbana impulsada por inteligencia artificial, con la expectativa de transformar el transporte y estimular el sector tecnológico local.

Pruebas piloto y regulación: el camino hacia la autonomía total

Waymo presentó oficialmente su flota de Jaguar I-Pace adaptados en el Museo del Transporte de Londres, donde autoridades como la ministra de Transporte, Lilian Greenwood, confirmaron el apoyo gubernamental a los pilotos de pasajeros y el compromiso con una regulación que permita la operación de taxis sin conductor. El gobierno británico prevé actualizar el marco legal en la segunda mitad de 2026 para autorizar la circulación de vehículos totalmente autónomos en la ciudad.

El gobierno británico respalda la llegada de vehículos autónomos a la capital. (Reuters)

Actualmente, los automóviles de Waymo recorren las calles de Londres con un conductor de seguridad a bordo, encargado de mapear la ciudad y asegurar el funcionamiento de los sistemas. Sin embargo, la intención es que, una vez habilitada la normativa, los taxis funcionen sin intervención humana y puedan ser solicitados mediante una aplicación móvil.

El servicio inicial no incluirá traslados a aeropuertos y, en situaciones de alta complejidad, los vehículos podrán ser operados de forma remota por un equipo especializado, denominado Fleet Response.

La ministra Greenwood destacó que los vehículos autónomos, a diferencia de los conductores humanos, no sufren fatiga, distracciones ni conducen bajo los efectos del alcohol, lo que podría mejorar la seguridad vial. No obstante, enfatizó la necesidad de cumplir con estrictos estándares de seguridad y ciberseguridad antes de autorizar la operación comercial.

Los taxis de Waymo funcionarán sin conductor tras la actualización legal prevista. (Reuters)

El gobierno estima que la industria de vehículos autónomos podría aportar 42.000 millones de libras a la economía del Reino Unido y generar cerca de 40.000 empleos para 2035. La entrada de Waymo al mercado británico coincidirá con el lanzamiento de servicios similares por parte de Tesla, Lyft y Uber, estas dos últimas en colaboración con la empresa china Baidu.

Tecnología avanzada y experiencia del pasajero

Los taxis autónomos de Waymo integran cuatro sistemas de sensores: lidar, visión, radar y micrófonos, que permiten una percepción de 360 grados y la detección de obstáculos a distancias equivalentes a tres campos de fútbol, incluso en condiciones meteorológicas adversas. Un potente procesador instalado en el maletero analiza en tiempo real la información captada y decide los movimientos del vehículo.

Según la empresa, la experiencia de usuario se diseñó para ofrecer seguridad y control. Dentro del vehículo, los pasajeros dispondrán de una pantalla con videos de seguridad, actualizaciones sobre el trayecto y opciones para controlar el clima y el sistema de audio. El servicio podrá solicitarse a través de una aplicación y los precios serán “competitivos” aunque “premium”, con incrementos en horas de alta demanda.

La empresa suma más de 1.700 robotaxis operativos en Estados Unidos y Japón. (Reuters)

Waymo ya opera más de 1.700 robotaxis en ciudades como San Francisco, Los Ángeles y Phoenix, acumulando 173 millones de millas recorridas de manera autónoma, y ha iniciado operaciones en Tokio. Aunque se han reportado incidentes menores, expertos y funcionarios confían en que la supervisión y la mejora continua del sistema minimizarán los riesgos para los pasajeros londinenses.

La llegada de Waymo marca el inicio de una nueva etapa en la movilidad urbana de Londres, anticipando una convivencia entre inteligencia artificial y transporte público tradicional, y posicionando a la ciudad como un laboratorio de referencia en la adopción de tecnologías autónomas en Europa.