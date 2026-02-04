Lista de juegos que llegan a Xbox Game Pass en Febrero 2026: desde mundos abiertos hasta clásicos renovados

Cada cierto tiempo el servicio de videojuegos renueva su catalogo con títulos de diferentes géneros. (Foto: Microsoft)

Microsoft anunció la incorporación de una selección de títulos destacados al catálogo de Xbox Game Pass y PC Game Pass durante la primera mitad de febrero de 2026.

Entre las nuevas incorporaciones figuran producciones de SEGA, Ubisoft, Warhorse Studios y Square Enix, con propuestas que abarcan mundos abiertos, RPG y acción.

A diferencia de meses anteriores, la compañía informó que, en este periodo, solo un juego saldrá del servicio: Madden NFL 24 dejará de estar disponible el 15 de febrero. Habitualmente, se eliminan entre 4 y 8 títulos cada quince días, así que la reducción representa un cambio respecto a la rotación acostumbrada.

Cuáles juegos llegarán a Xbox Game Pass la primera mitad de febrero de 2026

Solo Madden NFL 24 abandona el Xbox Game Pass el 15 de febrero, a diferencia de los hasta ocho juegos que suelen rotar cada quincena. (Foto: REUTERS/Claudia Greco/File Photo)

Desde el 4 de febrero de 2026, los suscriptores pueden acceder a Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii de Ryu Ga Gotoku Studio y SEGA, así como a Final Fantasy II de Square Enix, ambos habilitados para la modalidad Premium.

El lanzamiento sorpresa del juego protagonizado por Goro Majima y el regreso del clásico de rol figuran entre las novedades inmediatas.

A lo largo de la quincena, se sumarán otros títulos, entre ellos, el RPG histórico Kingdom Come Deliverance (13 de febrero), High on Life 2 como estreno de día uno (13 de febrero) y Avatar: Frontiers of Pandora de Ubisoft (17 de febrero). Además, para quienes cuentan con la suscripción Premium, estará disponible Avowed de Obsidian Entertainment desde el 17 de febrero.

Los suscriptores ya pueden acceder a Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii y Final Fantasy II, ambos disponibles en la modalidad Premium. (Foto: Europa Press)

Completan la lista Madden NFL 26 (5 de febrero), Relooted (10 de febrero), BlazBlue Entropy Effect X (12 de febrero), Roadside Research (12 de febrero), Starsand Island (12 de febrero) y Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (5 de febrero).

Qué ventajas ofrece la suscripción a Xbox Game Pass a los jugadores

Acceder a Xbox Game Pass implica disponer de un catálogo en constante expansión, donde los suscriptores pueden jugar desde lanzamientos recientes hasta clásicos reconocidos sin necesidad de adquirir cada título por separado.

El servicio facilita probar una amplia variedad de géneros, desde aventuras de mundo abierto hasta propuestas independientes, lo que amplía las opciones de entretenimiento y reduce el costo total para quienes suelen explorar múltiples juegos al año.

Asimismo, la suscripción incluye beneficios como descuentos exclusivos para la compra definitiva de títulos y contenido adicional dentro de los juegos.

El acceso a Game Pass brinda una biblioteca renovada de títulos, lanzamientos recientes y descuentos exclusivos para suscriptores. (Foto: Europa Press)

Los usuarios de la modalidad Premium obtienen acceso anticipado a lanzamientos destacados y a funciones exclusivas que no están disponibles en la versión estándar, lo que refuerza el valor agregado de pertenecer al programa.

Cómo crear una cuenta de Xbox Game Pass

Para comenzar a utilizar Xbox Game Pass, es necesario crear una cuenta Microsoft, proceso que puede realizarse desde la web oficial de Xbox o a través de una consola compatible.

El usuario debe proporcionar datos básicos como correo electrónico y contraseña, y luego seleccionar el nivel de suscripción que mejor se ajuste a sus intereses, ya sea estándar o Premium.

Una vez completado el registro, la plataforma guía al usuario en la activación de la suscripción y la instalación de la aplicación Xbox en PC, consola o teléfonos inteligentes.

El proceso de registro requiere una cuenta Microsoft y permite elegir entre distintas modalidades de suscripción, adaptadas a las necesidades del usuario. (Foto: REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo)

El sistema permite gestionar la biblioteca de juegos, consultar lanzamientos futuros y recibir recomendaciones personalizadas en función de las preferencias de juego, facilitando así la experiencia desde el primer acceso.

Qué información conviene conocer antes de suscribirse a Xbox Game Pass

El servicio Xbox Game Pass no solo se distingue por la variedad de títulos, sino por la política de rotación: algunos juegos pueden salir del catálogo tras un periodo determinado, pero la baja cantidad de eliminaciones en febrero de 2026 marca una excepción respecto a meses anteriores.

Por ello, resulta útil revisar periódicamente la sección de “Próximas salidas” para planificar el tiempo de juego y evitar perder acceso a favoritos. Otro dato importante es la compatibilidad multiplataforma, que permite jugar en PC, consolas Xbox y, en algunos casos, mediante streaming en la nube.