El mundo del videojuego despide a David Rosen, el gran visionario detrás de Sega

El cierre de 2025 y el inicio de 2026 han traído una noticia que marca el final de una era en el sector del entretenimiento digital. David Rosen, cofundador de Sega y figura clave en la historia de los videojuegos, falleció a los 95 años en su hogar de Hollywood Hills, rodeado de sus familiares.

Su legado, que abarca desde la consolidación de los arcades hasta el impulso de consolas históricas, sigue vivo en cada generación que ha disfrutado de los títulos y máquinas de la compañía japonesa.

Quién fue David Rosen

Nacido en 1930 en Estados Unidos, Rosen llegó a Japón tras la Segunda Guerra Mundial, donde fundó en 1954 Rosen Enterprises. Su visión lo llevó a importar máquinas recreativas y fotomatones para bases militares estadounidenses, detectando antes que nadie el potencial de los arcades en el país asiático. Esta apuesta inicial sentó las bases de lo que después sería Sega Enterprises, tras la fusión con Nihon Goraku Bussan en 1960.

Fundador de Rosen Enterprises y artífice de consolas históricas, su legado es recordado por transformar una moda pasajera en un fenómeno cultural y económico global - crédito Wikipedia

Bajo la dirección de Rosen, Sega lanzó Periscope en 1966, uno de los primeros grandes éxitos mundiales del sector de las máquinas recreativas. Su éxito fue tan contundente que derivó en la creación de la Asociación Japonesa de Entretenimiento, con Rosen como presidente.

Durante su liderazgo, Sega se consolidó como un referente global en el sector arcade, sentando las bases para la expansión de la compañía en el mercado de las consolas domésticas.

En 1969, Sega Enterprises fue vendida a Gulf+Western Industries, dando inicio a la etapa moderna de la compañía. Posteriormente, en 1984, Rosen y Hayao Nakayama adquirieron los activos japoneses de Sega, separándose de Gulf+Western y fundando las divisiones históricas en Japón y Estados Unidos.

Rosen ocupó cargos de liderazgo hasta 1996, siendo copresidente de Sega America y figura clave en la gestación de consolas míticas como Master System, Mega Drive, Game Gear, 32X y Saturn.

Más allá de los productos específicos, su mayor aportación fue la capacidad de anticipar que los videojuegos no eran una moda pasajera, sino una industria en expansión. Su rol como puente entre la mentalidad empresarial occidental y japonesa fue decisivo para el crecimiento e internacionalización de Sega.

Sega pierde a su gran visionario: el legado de David Rosen en los arcades, las consolas y la cultura pop - REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

Cuál fue el impacto de David Rosen en la cultura y el negocio del videojuego

La influencia de Rosen no se mide solo en ventas o éxitos comerciales, sino en el desarrollo de una industria global. Su visión ayudó a transformar los videojuegos en una parte esencial de la cultura popular y en un sector económico que hoy mueve miles de millones de dólares.

El funeral de Rosen, celebrado en el cementerio de Inglewood Park el 2 de enero, reunió a familiares y colegas que quisieron rendir homenaje a una figura discreta, pero fundamental para el entretenimiento digital.

Un periodo de luto en la industria del gaming: otras pérdidas recientes

El inicio de 2026 ha sido especialmente duro para el mundo del videojuego. Además de Rosen, se han despedido otras figuras emblemáticas como Albert Penello, arquitecto de la historia de Xbox, y Vince Zampella, cofundador de Infinity Ward y Respawn Entertainment, responsables de sagas como Call of Duty, Titanfall y Apex Legends.

Estas muertes han generado una ola de mensajes de reconocimiento en la comunidad gamer, subrayando el impacto de estos pioneros en la evolución de la industria.

David Rosen deja una herencia que va mucho más allá de los productos y las cifras: su nombre quedará ligado para siempre a los orígenes de Sega y a la transformación del videojuego en un fenómeno global. La comunidad lo despide como uno de los grandes visionarios del sector y un referente cuya influencia seguirá viva en las próximas décadas.