Claves para saber si extraños usan tu cuenta de PlayStation Network y cómo proteger tu perfil

Cambios inesperados en dispositivos, movimientos extraños y solicitudes de datos son indicios de intrusión; la combinación de herramientas digitales y vigilancia constante es esencial

Así detecta la inteligencia artificial
Así detecta la inteligencia artificial intrusos en tu cuenta de PlayStation Network y protege tus datos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descubrir que extraños tienen acceso a tu cuenta de PlayStation Network (PSN) es una preocupación creciente, incluso para quienes usan contraseñas fuertes y autenticación en dos pasos.

Uno de los ejemplos es el caso del periodista francés Nicolas Lellouche, ocurrido en diciembre de 2025, quien perdió el control de su cuenta tras un simple engaño al soporte de Sony, puso el foco en un problema que va más allá de la seguridad técnica: la validación de identidad basada en datos mínimos, como el número de una factura.

Expertos de ESET y testimonios de usuarios afectados advierten que, hoy más que nunca, es fundamental saber detectar señales de intrusión y tomar medidas inmediatas para proteger perfiles y métodos de pago.

Cinco señales que alertan sobre
Cinco señales que alertan sobre el control indebido de tu cuenta de PSN y cómo actuar rápidamente

A continuación, se detallan los indicios, trucos y pasos clave para identificar si alguien está usando tu cuenta de PSN y cómo actuar de forma preventiva.

Señales de que hay intrusos en tu cuenta de PSN

  1. Uso sospechoso detectado desde la PlayStation App

La aplicación oficial de PlayStation permite saber si hay sesiones abiertas en tu cuenta. Si al revisar el perfil desde la app ves un punto azul junto al avatar, pero no estás jugando, es posible que otra persona esté conectada en ese momento.

Configurando el estado como “Aparecer fuera de línea”, puedes observar la actividad del intruso sin que lo note.

  1. Consolas desconocidas en tu lista de dispositivos

Desde la web de PlayStation (Gestión de dispositivos > Consolas PlayStation), revisa qué consolas tienen acceso a tu cuenta. Si detectas una PS4 o PS5 que no reconoces, alguien más ha marcado su consola como principal para aprovechar tus juegos o servicios.

La opción “Cerrar sesión en todos los dispositivos” puede expulsar intrusos, aunque solo está disponible una vez cada seis meses.

La nueva realidad de PlayStation
La nueva realidad de PlayStation Network: inteligencia artificial, vulnerabilidades humanas y consejos para mantener tu cuenta a salvo - REUTERS/Issei Kato
  1. Cambios inesperados en la cuenta

Recibir correos sobre cambios de ID de inicio de sesión o notificaciones de verificación (2FA) sin haberlos solicitado es una señal clara de intento de acceso no autorizado.

Si además aparecen nuevos amigos, trofeos en juegos que nunca has jugado o compras no reconocidas, es probable que la cuenta esté comprometida.

  1. Movimientos inusuales en el historial de transacciones

Verifica frecuentemente el historial de compras y movimientos dentro de PSN. Pagos que no reconoces, suscripciones activadas o compras de juegos que no realizaste pueden indicar que un tercero tiene acceso a tu perfil.

  1. Solicitudes de capturas de pantalla o datos de facturación

Una de las tendencias más peligrosas en 2026 es que hackers soliciten por mensaje privado capturas de tus recibos de compra o facturas de correo. Estos documentos contienen números de pedido que, en manos de un atacante, pueden usarse para suplantar tu identidad ante el soporte de Sony y tomar el control total de la cuenta, como le ocurrió a Lellouche.

Cómo proteger tu cuenta de PlayStation Network

No publiques capturas de pantalla de facturas, compras o datos de tu consola. Incluso un número parcial puede ser suficiente para que un atacante engañe al soporte técnico.

Cómo evitar que extraños accedan
Cómo evitar que extraños accedan a tu cuenta de PSN: señales, trucos y tecnología para blindar tu perfil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisa y elimina publicaciones antiguas en redes sociales o foros donde hayas compartido información sobre tus compras o el número de serie de tu consola.

Desvincula métodos de pago automáticos como PayPal o tarjetas guardadas si no los usas con frecuencia, y activa las notificaciones de compras para detectar movimientos sospechosos en tiempo real.

Utiliza Passkeys (llaves de paso) en lugar de contraseñas tradicionales. Este sistema ofrece mayor seguridad y dificulta los accesos no autorizados.

Cierra sesión en todos los dispositivos desde la web de gestión de cuenta si sospechas que hay un intruso. Esta acción expulsará a cualquier tercero que esté usando tu perfil.

Mantén actualizado el doble factor de autenticación (2FA), aunque el sistema no sea infalible ante fallos humanos en el soporte, sigue siendo una barrera de protección importante.

Contacta rápidamente con Sony ante cualquier actividad inusual. Aunque el proceso actual presenta debilidades, sigue siendo la vía oficial para reportar y revertir accesos no autorizados.

El caso de Nicolas Lellouche no es único. ESET y múltiples usuarios han reportado en foros como Reddit situaciones similares, donde el control de la cuenta se transfiere tras simples técnicas de ingeniería social y validaciones mínimas del soporte de PSN. Filtraciones de datos, phishing y venta de información robada siguen alimentando el mercado negro de credenciales.

Si bien Sony ha implementado herramientas y controles más robustos, el factor humano sigue siendo el eslabón débil. Hasta que la empresa refuerce sus protocolos de verificación, los propios usuarios deben extremar las precauciones y monitorear cualquier señal de acceso indebido.

Saber identificar estas señales y actuar rápido es clave para evitar fraudes, pérdidas económicas y el acceso de extraños a tu perfil y datos personales en PlayStation Network.

