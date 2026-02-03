Steam rebaja más de 50 juegos con descuentos: GTA 5, Stranger Things y Star Wars

Steam tiene más de 50 juegos en oferta por tiempo limitado, entre ellos Star Wars Jedi: Fallen Order con un 92% de descuento. (Steam)

Steam ofrece más de 50 videojuegos en descuento por tiempo limitado, incluyendo Star Wars Jedi: Fallen Order con un 92% de rebaja, Dead by Daylight: Stranger Things al 60% y Grand Theft Auto V al 50%. Para aprovechar estas ofertas, solo es necesario ingresar a la plataforma y buscar los títulos destacados en la sección de promociones.

Qué juegos están en descuento en Steam

Algunos de los juegos que están en descuento en Steam son:

Star Wars Jedi: Fallen Order.

Aventura de acción en tercera persona que sigue a Cal Kestis, un joven Jedi que huye del Imperio. Explora galaxias, domina poderes de la Fuerza y enfrenta enemigos en una historia original del universo Star Wars.

Steam presenta más de 50 juegos rebajados por tiempo limitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dead by Daylight: Stranger Things.

Juego multijugador asimétrico de terror donde los jugadores eligen ser supervivientes o monstruos. El contenido de Stranger Things añade personajes y escenarios de la famosa serie, combinando suspenso, persecución y trabajo en equipo.

Grand Theft Auto V.

Mundo abierto ambientado en Los Santos, donde tres protagonistas se ven envueltos en crímenes, persecuciones y misiones. Ofrece libertad total, gráficos realistas y una experiencia intensa con modo online para cientos de jugadores.

Fallout 76.

RPG de supervivencia en línea situado en un mundo posapocalíptico. Explora, construye asentamientos y enfréntate a criaturas mutantes en el extenso mapa de Virginia Occidental, solo o en equipo con otros jugadores.

RPG online de supervivencia en un mundo posapocalíptico. (Bethesda)

Final Fantasy VII.

Clásico RPG japonés que narra la lucha de Cloud Strife y sus aliados contra la corporación Shinra. Con combates por turnos, personajes memorables y una historia épica que marcó una generación.

Doom Eternal.

Shooter frenético en primera persona donde encarnas al Doom Slayer, enfrentando hordas de demonios en la Tierra y otros mundos. Destaca por su acción rápida, arsenal variado y gráficos impactantes.

SnowRunner.

Simulador de conducción todoterreno que desafía a los jugadores a transportar cargas por terrenos extremos. Ofrece vehículos personalizables, escenarios realistas y misiones que ponen a prueba habilidades de manejo.

7 Days to Die.

Survival horror de mundo abierto que mezcla construcción, exploración y combate contra zombis. Cada siete días las hordas se fortalecen, obligando a los jugadores a mejorar refugios y estrategias para sobrevivir.

Grand Theft Auto: San Andreas es una aventura de acción en mundo abierto ambientada en los años 90, donde CJ regresa a Los Santos y enfrenta bandas y corrupción. REUTERS/Andrew Kelly

Grand Theft Auto: San Andreas.

Aventura de acción en mundo abierto situada en los años 90. Controlas a CJ en su regreso a Los Santos, enfrentando bandas rivales, corrupción y una trama intensa llena de misiones y secretos.

The Lord of the Rings de Lego.

Juego de aventuras basado en la trilogía cinematográfica, con personajes y escenarios recreados en piezas LEGO. Combina humor, acertijos y acción cooperativa para todas las edades.

The Hobbit de Lego.

Adaptación en clave LEGO de la saga El Hobbit. Permite recorrer la Tierra Media, resolver puzles y combatir enemigos, todo con el característico humor y estilo visual de la franquicia LEGO.

Berry Bury Berry.

Aventura colorida y relajante donde recolectas bayas, resuelves acertijos y exploras coloridos paisajes. Ideal para quienes buscan un juego casual y tranquilo.

Star Wars Battlefront II es un shooter enfocado en batallas épicas del universo Star Wars. (EA)

Star Wars Battlefront II.

Juego de disparos en tercera y primera persona centrado en batallas épicas del universo Star Wars. Incluye modos multijugador y campañas, con héroes, vehículos y escenarios emblemáticos de la saga.

Pioner.

Shooter multijugador de supervivencia ambientado en una isla postapocalíptica. Explora, combate enemigos y colecciona recursos en un entorno hostil y cambiante.

Wartales.

RPG táctico de mundo abierto donde lideras un grupo de mercenarios en una tierra devastada por la guerra. Gestiona recursos, combate por turnos y toma decisiones morales en un entorno medieval.

Cómo encontrar juegos en descuento en Steam

Para encontrar juegos en descuento en Steam, ingresa a la plataforma desde tu computadora o aplicación móvil y dirígete a la sección de ‘Ofertas’ o ‘Promociones’.

Allí podrás filtrar por género, popularidad o porcentaje de descuento. Además, Steam destaca eventos especiales, como rebajas estacionales, donde cientos de títulos pueden encontrarse a precios reducidos.