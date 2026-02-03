Steam rebaja más de 50 juegos con descuentos: GTA 5, Stranger Things y Star Wars

Steam ofrece más de 50 videojuegos en descuento por tiempo limitado, incluyendo Star Wars Jedi: Fallen Order con un 92% de rebaja, Dead by Daylight: Stranger Things al 60% y Grand Theft Auto V al 50%. Para aprovechar estas ofertas, solo es necesario ingresar a la plataforma y buscar los títulos destacados en la sección de promociones.
Qué juegos están en descuento en Steam
Algunos de los juegos que están en descuento en Steam son:
- Star Wars Jedi: Fallen Order.
Aventura de acción en tercera persona que sigue a Cal Kestis, un joven Jedi que huye del Imperio. Explora galaxias, domina poderes de la Fuerza y enfrenta enemigos en una historia original del universo Star Wars.
- Dead by Daylight: Stranger Things.
Juego multijugador asimétrico de terror donde los jugadores eligen ser supervivientes o monstruos. El contenido de Stranger Things añade personajes y escenarios de la famosa serie, combinando suspenso, persecución y trabajo en equipo.
- Grand Theft Auto V.
Mundo abierto ambientado en Los Santos, donde tres protagonistas se ven envueltos en crímenes, persecuciones y misiones. Ofrece libertad total, gráficos realistas y una experiencia intensa con modo online para cientos de jugadores.
- Fallout 76.
RPG de supervivencia en línea situado en un mundo posapocalíptico. Explora, construye asentamientos y enfréntate a criaturas mutantes en el extenso mapa de Virginia Occidental, solo o en equipo con otros jugadores.
- Final Fantasy VII.
Clásico RPG japonés que narra la lucha de Cloud Strife y sus aliados contra la corporación Shinra. Con combates por turnos, personajes memorables y una historia épica que marcó una generación.
- Doom Eternal.
Shooter frenético en primera persona donde encarnas al Doom Slayer, enfrentando hordas de demonios en la Tierra y otros mundos. Destaca por su acción rápida, arsenal variado y gráficos impactantes.
- SnowRunner.
Simulador de conducción todoterreno que desafía a los jugadores a transportar cargas por terrenos extremos. Ofrece vehículos personalizables, escenarios realistas y misiones que ponen a prueba habilidades de manejo.
- 7 Days to Die.
Survival horror de mundo abierto que mezcla construcción, exploración y combate contra zombis. Cada siete días las hordas se fortalecen, obligando a los jugadores a mejorar refugios y estrategias para sobrevivir.
- Grand Theft Auto: San Andreas.
Aventura de acción en mundo abierto situada en los años 90. Controlas a CJ en su regreso a Los Santos, enfrentando bandas rivales, corrupción y una trama intensa llena de misiones y secretos.
- The Lord of the Rings de Lego.
Juego de aventuras basado en la trilogía cinematográfica, con personajes y escenarios recreados en piezas LEGO. Combina humor, acertijos y acción cooperativa para todas las edades.
- The Hobbit de Lego.
Adaptación en clave LEGO de la saga El Hobbit. Permite recorrer la Tierra Media, resolver puzles y combatir enemigos, todo con el característico humor y estilo visual de la franquicia LEGO.
- Berry Bury Berry.
Aventura colorida y relajante donde recolectas bayas, resuelves acertijos y exploras coloridos paisajes. Ideal para quienes buscan un juego casual y tranquilo.
- Star Wars Battlefront II.
Juego de disparos en tercera y primera persona centrado en batallas épicas del universo Star Wars. Incluye modos multijugador y campañas, con héroes, vehículos y escenarios emblemáticos de la saga.
- Pioner.
Shooter multijugador de supervivencia ambientado en una isla postapocalíptica. Explora, combate enemigos y colecciona recursos en un entorno hostil y cambiante.
- Wartales.
RPG táctico de mundo abierto donde lideras un grupo de mercenarios en una tierra devastada por la guerra. Gestiona recursos, combate por turnos y toma decisiones morales en un entorno medieval.
Cómo encontrar juegos en descuento en Steam
Para encontrar juegos en descuento en Steam, ingresa a la plataforma desde tu computadora o aplicación móvil y dirígete a la sección de ‘Ofertas’ o ‘Promociones’.
Allí podrás filtrar por género, popularidad o porcentaje de descuento. Además, Steam destaca eventos especiales, como rebajas estacionales, donde cientos de títulos pueden encontrarse a precios reducidos.