Edadismo en el trabajo: cómo afecta la discriminación por edad en la actualidad

El edadismo digital: así impactan los algoritmos y la IA en la discriminación laboral por edad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El edadismo, o discriminación por edad, se ha convertido en un obstáculo silencioso que impacta a trabajadores de distintas generaciones. En un mercado laboral cada vez más competitivo y volátil, la edad no solo se percibe como un número, sino como una barrera real a la hora de buscar empleo o avanzar profesionalmente.

El debate cobra vigencia frente a los cambios recientes en la economía y la cultura corporativa, donde la experiencia y los años de carrera, lejos de ser siempre un activo, pueden transformarse en un motivo de descarte.

Este fenómeno afecta a las personas que están sobre los 30 y 40 años, quienes ya evidencian dificultades para mantener su posición laboral o conseguir nuevos puestos, incluso en sectores donde antes la experiencia era un valor seguro.

Edadismo en la era de la inteligencia artificial: cuando la experiencia se convierte en desventaja - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el “botox” en los currículums

En la búsqueda de empleo, muchos recurren a estrategias para ocultar su edad real. El caso de Lily, una estratega de marketing en Montreal, ilustra este fenómeno. Tras perder su trabajo y enviar más de 500 solicitudes sin éxito, recibió el consejo de un consultor: eliminar de su currículum toda experiencia anterior a los últimos diez años y borrar la fecha de graduación.

El objetivo no era simplificar, sino aparentar menos edad. Cuando siguió estas sugerencias, las entrevistas comenzaron a llegar. “Fue como si de repente saliera el sol y todo quedara claro”, describió Lily en declaraciones recogidas por Business Insider.

Las redes sociales y foros profesionales están repletos de consejos similares. Ocultar la edad, acortar el historial laboral y evitar cualquier pista temporal se han convertido en tácticas habituales para esquivar el filtro del edadismo.

Esta tendencia se ha intensificado a medida que las empresas ajustan sus estructuras y reducen puestos de gerencia media, afectando a trabajadores que hasta hace poco vivían su mejor momento profesional.

Desde eliminar fechas hasta acortar trayectorias, las estrategias para esquivar la discriminación por edad se multiplican mientras la inteligencia artificial refuerza prejuicios y transforma las reglas del juego profesional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras que la discriminación por edad solía afectar principalmente a quienes superaban los 50 años, ahora golpea también a quienes están en la treintena o cuarentena. Datos de Glassdoor muestran un aumento del 133% interanual en las menciones al edadismo entre quienes buscan empleo, especialmente en contextos de recesión.

Las empresas, presionadas por la necesidad de reducir costos y evitar errores de contratación, tienden a buscar candidatos que puedan comenzar a rendir desde el primer día, dejando de lado a quienes ofrecen experiencia acumulada.

Jessica Ehlers, profesional de recursos humanos en Minneapolis y citada por Business Insider, afirmó que la compensación también influye. Muchos empleadores dan por hecho que los candidatos con más años de experiencia serán más costosos, y diseñan filtros para descartar perfiles antes de siquiera entrevistarlos.

En la práctica, eso significa excluir a trabajadores de 40 años en adelante, a menudo bajo criterios que parecen neutrales pero terminan afectando de manera desproporcionada a los mayores.

Cómo la IA está profundizando la brecha de edad

El uso de IA en recursos humanos y la demanda de “potencial inmediato” generan barreras invisibles para profesionales con experiencia, que se ven forzados a adaptarse y aceptar puestos por debajo de sus capacidades - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy, los algoritmos de reclutamiento y las plataformas impulsadas por IA pueden amplificar estos sesgos. Estudios recientes muestran que modelos de lenguaje como los que usan las grandes empresas de selección tienden a reproducir prejuicios culturales, incluyendo el edadismo.

Demandas colectivas en Estados Unidos han puesto en la mira a empresas de software de reclutamiento por posibles sesgos contra candidatos de más de 40 años.

La ley estadounidense protege frente a la discriminación por edad a partir de los 40 años, pero probar el impacto real de estas prácticas es difícil. Políticas aparentemente neutrales, como pedir solo recién titulados o limitar la experiencia máxima, terminan filtrando a quienes acumulan más años de carrera.

Cuestionar el edadismo se vuelve urgente en un escenario donde la experiencia y la capacidad de adaptación resultan fundamentales para la innovación y el desarrollo de las empresas. Penalizar la trayectoria en lugar de aprovecharla implica desaprovechar talento y limitar el potencial de los equipos y las organizaciones.

El mercado laboral enfrenta el desafío de repensar sus prejuicios, abrir espacio para todas las generaciones y reconocer el valor que aporta la diversidad de experiencia.