Tecno

Preocupación en el ámbito académico: la IA podría dejar sin trabajo a graduados en Historia y Filosofía

El avance de la automatización pone en riesgo empleos humanísticos, mientras expertos debaten cómo reinventar el valor y la función social de estas disciplinas

Guardar
La capacidad de síntesis y
La capacidad de síntesis y análisis de la inteligencia artificial reduce oportunidades en Historia y Filosofía, impulsando a los profesionales a destacar su pensamiento crítico, creatividad y empatía frente a la tecnología

La inteligencia artificial se ha convertido en una amenaza directa para el futuro profesional de quienes se han formado en Historia y Filosofía.

Así lo advirtió Alex Karp, director ejecutivo de la empresa estadounidense de software Palantir, durante el Foro Económico Mundial 2026 en Davos. Karp afirmó que la automatización impulsada por IA está acelerando la desaparición de empleos en áreas humanísticas, alimentando la alarma global sobre el futuro laboral de estos perfiles.

IA y carreras humanísticas: el
IA y carreras humanísticas: el desafío de adaptarse para sobrevivir en la era digital - (Imagen ilustrativa Infobae)

La inquietud se centra en la dificultad creciente para comercializar o monetizar especialidades como Historia y Filosofía en un mercado donde los algoritmos son capaces de analizar, sintetizar y producir conocimiento a velocidad y bajo costo.

Para muchos académicos, el debate ya no es si estas disciplinas desaparecerán, sino cómo se está transformando su valor y su función social en la era de la IA.

¿Por qué la IA pone en riesgo las carreras humanísticas?

El primer desafío surge de la capacidad de la inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de información. Sistemas avanzados pueden analizar documentos históricos o textos filosóficos en cuestión de segundos, generando resúmenes y detectando patrones que a un investigador humano le llevaría años encontrar.

Este avance tecnológico pone en peligro los empleos iniciales o de investigación técnica, ya que empresas e instituciones tienden a preferir la eficiencia y el menor coste de los algoritmos frente al análisis artesanal de un profesional.

La capacidad de síntesis y
La capacidad de síntesis y análisis de la inteligencia artificial reduce oportunidades en Historia y Filosofía, impulsando a los profesionales a destacar su pensamiento crítico, creatividad y empatía frente a la tecnología - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno digital se llena de interpretaciones históricas o filosóficas superficiales, que, al repetirse, terminan aceptándose como verdades. El historiador y el filósofo pierden espacio ante la inmediatez de respuestas generadas por IA, lo que erosiona el pensamiento crítico y la valoración social de la reflexión profunda y pausada.

Otra preocupación es que la IA comienza a ofrecer interpretaciones sobre ética y la condición humana, terrenos que tradicionalmente pertenecían a la filosofía.

Si una máquina puede brindar una guía ética práctica o una interpretación histórica satisfactoria para el público general, la relevancia de los profesionales en estas áreas se restringe a nichos muy específicos. El campo humanístico se ve obligado a reinventarse para no quedar relegado a la marginalidad o la nostalgia académica.

Cuál es la importancia de la experiencia humana frente a la IA

A pesar de este panorama preocupante, voces del sector tecnológico insisten en que existen atributos humanos que la IA no puede replicar. Conchita Díaz, responsable de formación en inteligencia artificial y Big Data para Google Cloud en EMEA, señaló que la empatía sigue siendo insustituible.

Inteligencia artificial y humanidades: reinventar
Inteligencia artificial y humanidades: reinventar la profesión para no caer en la marginalidad digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los modelos generativos pueden simular respuestas empáticas, no poseen el criterio, la conexión emocional ni el sentido ético que caracterizan a la experiencia humana.

Díaz subrayó que esta diferencia es especialmente relevante en sectores como la educación, la salud o el liderazgo. En estos ámbitos, lo fundamental no es la velocidad de procesamiento, sino la calidad del vínculo humano. La IA puede potenciar la capacidad cognitiva y liberar tiempo para tareas de mayor valor, pero nunca reemplazará el juicio moral ni la comprensión profunda del contexto.

Ante este escenario, el reto no es competir contra la tecnología, sino colaborar con ella. Los expertos coinciden en que el futuro de las carreras humanísticas dependerá de su capacidad para adaptarse, reinventar su práctica y poner en valor aquello que las máquinas no pueden ofrecer: empatía, creatividad, pensamiento crítico y sentido ético. La clave está en preparar a los profesionales para liderar con lo que los hace únicos.

La inteligencia artificial desafía el valor tradicional de la Historia y la Filosofía, pero también abre la puerta a una redefinición de su relevancia en la sociedad. Más que desaparecer, estas disciplinas se enfrentan al desafío de demostrar que la interpretación humana del pasado y la reflexión ética tienen un papel que ningún algoritmo puede suplantar.

Temas Relacionados

IA y Mercado LaboralFuturo del TrabajoHistoriaFilosofíaHumanidades DigitalesTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

El precio de la criptomoneda ethereum este 31 de enero

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

El precio de la criptomoneda

Cuánto cuesta la criptomoneda bitcoin este 31 de enero

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Cuánto cuesta la criptomoneda bitcoin

Por qué no es recomendable cerrar siempre tu laptop en vez de apagarla

Cerrar la laptop para ponerla en modo suspensión es práctico para pausas breves, pero los expertos recomiendan apagarla o reiniciarla regularmente

Por qué no es recomendable

Blue Origin, de Jeff Bezos, detiene los viajes de turismo espacial: nuevo objetivo, la Luna

Esta decisión busca alinearse con los planes de la NASA para futuras misiones tripuladas al satélite natural

Blue Origin, de Jeff Bezos,

Los colombianos ya pueden recibir notificaciones de hipertensión en su Apple Watch

La función del dispositivo de Apple busca alertar a los usuarios sobre posibles señales de presión arterial alta

Los colombianos ya pueden recibir
DEPORTES
La impactante cifra que está

La impactante cifra que está dispuesto a pagar Real Madrid por el Cuti Romero

Brasil adoptará el VAR que usará FIFA en el Mundial 2026 y un sistema de descensos para los árbitros

Los secretos de la “Nave Especial”, el revolucionario auto ganador del Rally Dakar que correrá en Argentina

El Inter Miami de Lionel Messi compró a un goleador argentino como “Jugador Franquicia”

La curiosa presentación del Pipa Benedetto en su nuevo club

TELESHOW
La historia del cocinero Edgardo

La historia del cocinero Edgardo Ríos: de no poder pagar el alquiler a tener más de diez millones de seguidores

Coki Ramírez habla de “Mujer Salvaje”, la canción que grabó con la voz de Locomotora Oliveras tras su muerte: “Quiero viva su memoria”

Relax, paisajes y próximos desafíos: el verano de Mike Amigorena en Punta del Este

El balance de Carlos Rottemberg sobre la temporada en Mar del Plata: “La única ciudad que cruza playa con teatro”

La respuesta de Roberto García Moritán tras el video de su hija Ana sin chaleco salvavidas a bordo de una lancha

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

El desafío de combatir el extremismo: qué herramienta es más eficaz para derrotar el terrorismo

Estados Unidos advirtió al régimen de Irán que “no tolerará” ejercicios militares “inseguros” cerca de sus fuerzas en Medio Oriente

Paul McCartney confesó con qué artista sueña colaborar, pese a haber sido rechazado una vez

EEUU también pone el foco en la dictadura de Ortega por su estrecha alianza militar y represiva con Rusia

Cómo una palta al día puede cambiar tu salud, según la ciencia