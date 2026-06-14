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El truco para activar el zoom 20x y capturar los mejores goles en el Mundial 2026

Los nuevos celulares integran inteligencia artificial para mejorar nitidez de las fotos, modos especiales para escenarios ruidosos y baterías de larga duración con carga rápida

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Manos sosteniendo un smartphone en un estadio de fútbol abarrotado. La pantalla del teléfono muestra a un jugador de fútbol celebrando un gol.
El truco para activar el zoom 20x y capturar los mejores goles en el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiebre mundialista ya se vive en los estadios y millones de aficionados buscan inmortalizar los goles y jugadas más impactantes de la Copa Mundial 2026 directamente desde sus celulares.

En este contexto, los avances tecnológicos ofrecen nuevas herramientas que facilitan la captura de imágenes nítidas y videos definidos, incluso desde las gradas más alejadas, siendo la posibilidad de activar un zoom 20x y registrar los mejores momentos del fútbol internacional una de las funciones.

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Natalia Henao, directora de ventas para Xiaomi en Colombia, detalló que los nuevos dispositivos están pensados para responder a las exigencias de quienes asisten a los estadios, y de quienes siguen los partidos desde sus hogares.

Cómo activar el zoom 20x para capturar goles en pleno estadio

Mexicanos y extranjeros celebrando en las gradas del Estadio Azteca durante la inauguración del Mundial de Futbol. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
Funciones como el 20x hacen posibles capturar momentos sin importar el lugar donde esté la persona en el estadio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las consultas más frecuentes entre los asistentes a partidos de la Copa Mundial 2026 es cómo aprovechar el zoom de sus dispositivos para lograr imágenes de calidad profesional. Henao explicó que la serie Xiaomi 17T incorpora un teleobjetivo capaz de alcanzar los veinte aumentos, una función respaldada por inteligencia artificial (IA).

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“Una de las bondades que destacamos hoy son las bondades del zoom, el teleobjetivo, y esto cobra una relevancia gigante en este tema de mundial”, afirmó Henao.

El proceso para activar esta capacidad suele estar disponible desde la aplicación de cámara del dispositivo. Solo con abrir la aplicación, seleccionar el modo adecuado y deslizar hasta alcanzar el nivel de zoom deseado.

Al respecto, Henao añadió: “No importa dónde estés ubicado, vas a poder tomar muy buenas fotos en diferente distancia y también video”, lo que permite que los aficionados capturen los goles incluso desde sectores alejados de la cancha.

Qué pautas hay para lograr fotos nítidas en estadios

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La IA aplicada en la cámara del celular mejora las fotos al instante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La multitud y el movimiento pueden dificultar la toma de imágenes claras durante un partido. La ejecutiva de Xiaomi destacó el aporte de la inteligencia artificial en este aspecto.

“La IA es clave en la adaptación de la foto cuando tú estás tomando modo retrato o la fotografía en general, porque adapta los colores de acuerdo a como va tomando la luz y las condiciones”, comentó Henao. La IA ajusta automáticamente el balance de blancos y la exposición para que las fotos mantengan detalle y nitidez.

Cuánto puede durar la batería al sacarle el máximo provecho al dispositivo

El uso intensivo de la cámara y el zoom 20x puede exigir más energía de lo habitual. Modelos recientes pro integran una batería de siete mil miliamperios, mientras que modelos estándar cuenta con seis mil quinientos miliamperios. Henao subrayó: “Estamos hablando de uno punto ochenta y ocho días”.

Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone negro horizontalmente, mostrando un partido de fútbol en vivo con jugadores y público en la pantalla.
La batería es clave para quienes usan su celular para ver partidos completos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes requieren recargar el dispositivo de manera ágil, la carga rápida de cien watts y la posibilidad de carga inalámbrica a cincuenta watts permiten recuperar energía en pocos minutos. “Son cosas que le facilitan la vida al usuario”, señaló Henao.

Cómo se protege la salud visual al usar el teléfono durante los partidos

La exposición prolongada a la pantalla es una preocupación recurrente, en especial durante eventos de larga duración. Tecnologías como Visual Care, fue desarrollada para mitigar el impacto en la salud ocular.

Entre los mecanismos de protección figuran la reducción de la emisión de luz azul, la detección inteligente de la luz ambiente y la atenuación completa de la pantalla.

Qué papel juega la inteligencia artificial en la experiencia al tomar fotos

Primer plano de manos sosteniendo un smartphone naranja, con el dedo índice tocando el botón 'Crear' en una pantalla de edición de video. Al fondo, un portátil y auriculares.
Funciones nativas evitan recurrir a apps externas de edición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial se convierte en aliada para capturar imágenes de alta calidad durante los partidos. Según Henao, el sistema ajusta la imagen en tiempo real para mejorar la definición y el color, incluso en condiciones de poca luz o durante tomas con zoom elevado.

Asimismo, el sistema ofrece funciones adicionales como el modo retrato avanzado, eliminación de personas no deseadas en la imagen y herramientas de ampliación automática, todo integrado en el dispositivo sin necesidad de aplicaciones externas.

“Muchas cosas que se pueden hacer con apoyo de la inteligencia artificial, que no requieren que tú descargues nuevas herramientas para utilizar tu teléfono”, precisó Henao.

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