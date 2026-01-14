Tecno

Cómo crear un prompt efectivo para hablar con ChatGPT y Gemini y lograr respuestas precisas

Definir el objetivo, indicar el formato, añadir advertencias y contextualizar la petición son los cuatro pasos clave recomendados por el presidente de OpenAI para obtener información útil y personalizada

Cómo estructurar prompts efectivos para
Cómo estructurar prompts efectivos para IA: la fórmula de OpenAI que transforma tus consultas en respuestas precisas

La interacción con chatbots y modelos de inteligencia artificial se ha vuelto parte del día a día, tanto en el trabajo como en la vida personal. Sin embargo, no siempre es sencillo obtener respuestas precisas, útiles o adaptadas a necesidades concretas. Aprender a crear un prompt (la instrucción que se le da a la IA) es esencial para aprovechar al máximo estas herramientas.

Greg Brockman, presidente de OpenAI, ha compartido un método estructurado, basado en la experiencia de Ben Hylak, que ayuda a optimizar las solicitudes a sistemas de IA. Esta fórmula puede marcar la diferencia entre una respuesta genérica y una realmente valiosa.

¿Por qué importa saber crear un buen prompt?

Modelos como ChatGPT, Gemini o Copilot pueden ofrecer resultados sorprendentes, pero su calidad depende de la claridad y precisión de la instrucción. Un prompt bien construido no solo facilita la comunicación, sino que reduce errores, ahorra tiempo y mejora la experiencia general.

Prompts inteligentes: los cuatro pasos
Prompts inteligentes: los cuatro pasos clave de Greg Brockman para dominar la interacción con chatbots

En un contexto donde la automatización y la IA son cada vez más relevantes, dominar la estructura del prompt se convierte en una habilidad digital esencial.

Los cuatro elementos clave para un prompt efectivo

El método recomendado por Brockman y Hylak se basa en cuatro pilares fundamentales: objetivo, formato de respuesta, advertencias y resumen de contexto. A continuación, se explica cómo implementarlos para obtener mejores resultados al interactuar con sistemas de IA.

  1. Define el objetivo de manera clara

El primer paso es establecer con exactitud lo que se espera del chatbot. Un objetivo ambiguo genera respuestas vagas o fuera de contexto. La instrucción debe ser explícita: ¿quieres una explicación, una lista de pasos, una recomendación o una comparación? Cuanto más concreto seas, más útil será la respuesta.

Ejemplo: Incorrecto: “Háblame sobre viajes.” Correcto: “Dame tres recomendaciones de destinos económicos en América Latina para viajar en julio.”

  1. Especifica el formato de la respuesta

Indicar cómo deseas que la IA estructure la respuesta ayuda a obtener información organizada y fácil de entender. ¿Prefieres una lista, un párrafo, un cuadro comparativo o un resumen? Si el formato no se indica, la IA puede presentar información de forma dispersa o poco útil.

Ejemplo: “Responde en formato de lista”. “Ofréceme un resumen en un solo párrafo”.

Optimiza tus consultas a la
Optimiza tus consultas a la IA: guía práctica para redactar prompts claros y obtener mejores resultados
  1. Añade advertencias para evitar errores

Las advertencias o restricciones dentro del prompt minimizan confusiones y elevan la calidad de la respuesta. Puedes pedir que no se incluyan ciertos temas, que no se repita información o que se excluyan datos obsoletos. Este paso es útil para filtrar resultados y garantizar relevancia.

Ejemplo: “No incluyas destinos en Brasil”. “Evita sugerencias basadas en precios de hace más de un año”.

  1. Proporciona un resumen de contexto

Dar información adicional sobre la situación o el propósito de la consulta permite que la IA adapte la respuesta a tus necesidades reales. El contexto es especialmente valioso en preguntas complejas, recomendaciones personalizadas o cuando el chatbot necesita entender tus preferencias o limitaciones.

Ejemplo: “Estoy planeando un viaje de fin de semana con amigos que prefieren actividades al aire libre”.

Ejemplo de prompt bien estructurado

La clave para respuestas relevantes:
La clave para respuestas relevantes: cómo definir objetivo, formato, advertencias y contexto en tus prompts de IA

“Quiero planificar un viaje corto para cuatro personas en América Latina durante julio. Dame una lista de tres destinos económicos, excluyendo Brasil, con una breve descripción de cada uno. Responde en formato de lista y no incluyas recomendaciones basadas en precios anteriores a 2025. Mi grupo prefiere actividades de aventura.”

Consejos adicionales para crear mejores prompts

  • Sé específico en lo que pides, pero no tan restrictivo que la IA no pueda encontrar información relevante.
  • Revisa y ajusta el prompt si la respuesta no cumple con tus expectativas.
  • Utiliza la retroalimentación del chatbot para refinar tus solicitudes en futuras interacciones.

El método estructurado para crear prompts efectivos es una herramienta poderosa para interactuar con chatbots y modelos de inteligencia artificial. Definir el objetivo, elegir el formato, incorporar advertencias y contextualizar la petición son pasos que maximizarán la utilidad de las respuestas.

Adoptar estas prácticas no solo mejora la experiencia, sino que convierte a la IA en un verdadero aliado para resolver problemas, aprender y tomar decisiones. En la era digital, saber pedir es tan importante como saber buscar.

