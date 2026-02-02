Modo avión: en qué situaciones deberías usarlo y por qué

Los dispositivos móviles pueden interferir con las comunicaciones de los pilotos en cabina. (Infobae/Jovani Pérez)

El modo avión es una función presente en todos los dispositivos móviles modernos —incluyendo teléfonos, tabletas y portátiles— que permite desconectar de forma rápida todas las conexiones inalámbricas. Aunque surgió para cumplir con las normativas de aviación, hoy su utilidad va mucho más allá de los vuelos.

Saber cuándo y por qué activarlo puede mejorar la experiencia de uso y evitar interrupciones o problemas de conectividad.

Qué es el modo avión y cómo funciona en tu dispositivo

El modo avión es un ajuste que se activa fácilmente desde los accesos rápidos o el menú de configuración del dispositivo. Al habilitarlo, se deshabilitan todas las señales inalámbricas: la red móvil (llamadas y SMS), el Wi-Fi, el Bluetooth, el GPS y el NFC.

El modo avión es una función presente en todos los dispositivos móviles modernos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El dispositivo queda sin conexión a internet ni posibilidad de enviar o recibir llamadas tradicionales, aunque sigue siendo posible usar aplicaciones y archivos almacenados localmente, como fotos, música o documentos descargados.

Esta función fue creada a raíz de antiguas prohibiciones de uso de dispositivos electrónicos durante los vuelos, para evitar posibles interferencias con los sistemas de navegación aérea. Aunque la normativa internacional se ha flexibilizado en años recientes, las aerolíneas mantienen la potestad de exigir su activación durante el vuelo.

Cuándo activar el modo avión y por qué sigue siendo importante

El modo avión debe activarse principalmente durante los vuelos comerciales, ya que las aerolíneas así lo requieren para asegurar que no haya interferencias en la comunicación entre la tripulación y los controladores aéreos.

El modo avión debe activarse principalmente durante los vuelos comerciales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si bien organismos como la EASA o la Comisión Europea han levantado restricciones, la decisión final siempre recae en las compañías aéreas, por lo que es obligatorio seguir sus indicaciones.

Además de los vuelos, existen otros contextos donde el modo avión resulta útil. Por ejemplo, se puede activar por la noche para evitar interrupciones de llamadas o mensajes mientras se aprovecha el dispositivo como reloj o alarma. También es recomendable en reuniones, exámenes o cualquier situación en la que se desee evitar distracciones o la emisión de señales.

En vuelos con Wi-Fi disponible, es posible activar la conexión inalámbrica manualmente tras habilitar el modo avión, de modo que se mantiene la conectividad a internet sin reactivar las demás señales.

Se puede activar por la noche para evitar interrupciones de llamadas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Dudas frecuentes sobre el modo avión

El modo avión suele generar algunas dudas entre los usuarios, especialmente sobre qué funciones desactiva y en qué situaciones conviene utilizarlo. A continuación, respondemos las preguntas más comunes para aclarar su uso.

¿Cómo se activa el modo avión? Basta con deslizar la cortina de ajustes rápidos y pulsar el ícono del avión, o acceder desde el menú de configuración.

¿Puedo recibir llamadas o mensajes en modo avión? No, a menos que se active el Wi-Fi y se utilicen aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

¿Qué conexiones se desactivan? El modo avión deshabilita las redes móviles, Wi-Fi, Bluetooth, GPS y NFC, aunque se pueden reactivar manualmente algunas de estas funciones si es necesario.

En definitiva, el modo avión es una herramienta versátil que ayuda a gestionar la conectividad de los dispositivos móviles de manera sencilla y eficaz, tanto en vuelos como en distintas situaciones cotidianas.

El modo No Molestar no afecta las conexiones del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué se diferencian el modo avión y el modo No Molestar en tu celular

El modo avión desactiva todas las conexiones inalámbricas del dispositivo, como llamadas, SMS, datos móviles, Wi-Fi, Bluetooth y GPS. Deja el teléfono sin conexión, aunque puedes seguir usando aplicaciones y archivos guardados localmente.

En cambio, el modo No Molestar no afecta las conexiones del celular. Lo que hace es silenciar llamadas, mensajes, notificaciones y alertas, permitiendo que el teléfono siga conectado a internet y recibiendo información, pero sin emitir sonidos ni vibraciones. Puedes personalizar qué contactos o apps pueden interrumpirte aunque el modo esté activado.

En resumen, el modo avión bloquea las conexiones, mientras que el modo No Molestar solo silencia notificaciones y llamadas.