Cómo saber si revisan tu PC sin permiso: señales de intrusos en tu equipo

El Visor de eventos de Windows es una herramienta poderosa para quienes buscan saber con precisión si alguien ha utilizado el equipo en su ausencia.

La seguridad de la información personal y profesional alojada en un ordenador es esencial, ya que estos dispositivos almacenan desde fotografías y documentos confidenciales hasta datos bancarios. Por ello, resulta imprescindible no solo proteger el equipo, sino también aprender a identificar si alguien ha accedido sin autorización.

Existen diversos métodos y herramientas que pueden ayudarte a detectar la presencia de intrusos y tomar medidas a tiempo.

Programas de seguridad: el rol del antivirus y el software antimalware

Una de las primeras líneas de defensa para detectar accesos no autorizados en tu ordenador es el uso de un buen antivirus. Herramientas como Windows Defender, integradas en el sistema operativo, permiten identificar intentos de acceso sospechosos a través de archivos maliciosos o correos electrónicos infectados.

Configurar correctamente el antivirus y asegurarse de que todas las funciones estén activadas —protección contra virus, amenazas, firewall y seguridad del dispositivo— es fundamental para bloquear y ser alertado sobre posibles ataques.

Además del antivirus predeterminado, existen alternativas gratuitas y especializadas, como Malwarebytes, que detectan y eliminan troyanos y otros programas diseñados para abrir puertas traseras en tu equipo. El uso combinado de diferentes soluciones puede incrementar el nivel de protección y la capacidad para localizar malware oculto.

También es recomendable emplear herramientas de vigilancia de red, que permiten descubrir si el punto vulnerable no está en el propio ordenador, sino en la conexión a internet.

El Visor de eventos: supervisión avanzada para detectar accesos sospechosos

El Visor de eventos de Windows es una herramienta poderosa para quienes buscan saber con precisión si alguien ha utilizado el equipo en su ausencia. Este sistema almacena registros detallados de cada encendido, apagado, inicio y cierre de sesión, así como de los errores y avisos generados por el sistema operativo.

Para acceder al Visor de eventos, basta con buscarlo en la barra de tareas y navegar a “Registros de Windows”, seleccionando la pestaña “Sistema”. Allí, se despliega un listado de sucesos que permite verificar si el ordenador fue encendido o usado fuera de los horarios habituales.

Utilizar los filtros de eventos y crear vistas personalizadas facilita la identificación de actividades inusuales, como sesiones iniciadas en momentos inesperados.

Tabla de eventos clave: cómo interpretar los registros del sistema

El análisis de los eventos del sistema resulta esencial para detectar intrusiones. Códigos como el 4624, que indica un inicio de sesión exitoso, permiten identificar quién y cuándo accedió al sistema. El evento 4625 señala intentos fallidos de acceso, mostrando la razón del fallo y ayudando a identificar posibles ataques.

El código 6005 marca el encendido del equipo, útil para comprobar si se utilizó sin permiso, mientras que el 6006 registra el apagado correcto.

Para un control más preciso sobre las sesiones de usuario, los códigos 4634 y 4647 informan sobre el cierre de sesión, diferenciando entre cierres manuales y automáticos. La correcta interpretación y correlación de estos eventos permite reconstruir el historial de uso del ordenador, detectar comportamientos anómalos y reforzar la seguridad.

Revisión de archivos recientes y modificaciones en documentos

Otra forma eficaz de descubrir accesos no autorizados es revisar los archivos recientes y las modificaciones en documentos. Utilizar el historial de versiones en programas como Office permite saber si un archivo ha sido abierto o editado sin tu consentimiento.

Aunque no revela la identidad del usuario, sí ayuda a detectar cambios realizados en tu ausencia.

Configurar Windows para mostrar los archivos abiertos recientemente en el menú de inicio es otra medida útil. Así, puedes observar de un vistazo si se ha accedido a carpetas, documentos o programas que tú no utilizaste. Esta función puede activarse fácilmente desde el apartado de personalización en la configuración del sistema.

Historial de navegación y programas instalados: detectar señales de actividad sospechosa

Consultar el historial del navegador puede aportar pruebas adicionales de uso indebido, aunque no es infalible, ya que un intruso puede borrar sus huellas digitales. Sin embargo, si detectas páginas visitadas que no reconoces, podría ser una señal de que alguien más ha utilizado tu ordenador.

Es menester señalar que la revisión de la lista de aplicaciones instaladas también es recomendable. En ocasiones, quienes acceden de forma remota instalan programas para mantener el control del equipo.

Acceder a la sección de “Agregar o quitar programas” permite identificar software desconocido o recién instalado. Si encuentras aplicaciones sospechosas, elimínalas y verifica si vuelven a aparecer tras un periodo de tiempo.

Recomendaciones adicionales para reforzar la seguridad del ordenador

Además de las acciones mencionadas, es aconsejable realizar análisis periódicos de seguridad, mantener el sistema operativo y los programas actualizados y cambiar las contraseñas de acceso regularmente.

Si tienes conocimientos avanzados, puedes analizar eventos específicos como las IDs 4768 y 4771, que proporcionan información sobre el uso de credenciales correctas o incorrectas, elevando tu nivel de control sobre el equipo.

Mantener la vigilancia constante, emplear herramientas especializadas y revisar los registros del sistema son pasos fundamentales para detectar intrusos y proteger la integridad de tu información digital.