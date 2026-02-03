Qué significa la tecnología ecobubble en una lavadora y por qué ayuda a ahorrar agua

Ecobuble convierte el detergente en burbujas desde el inicio, logrando que penetre en las telas hasta dos coma cinco veces más rápido.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, las lavadoras integran tecnologías diseñadas para optimizar el consumo de energía, agua y detergente, como el sistema ecobubble.

Según Samsung, este método transforma el detergente en burbujas al inicio del ciclo, lo que permite una penetración en las telas hasta 2,5 veces más rápida. Así, se genera un flujo de agua más potente y uniforme que proporciona una limpieza profunda y un mayor cuidado de las prendas.

Con esta tecnología, es posible reducir hasta un 25% el consumo de energía, utilizar un 14% menos de agua y ofrecer un 20% más de cuidado a la ropa, lo que representa una alternativa eficiente y responsable para el hogar.

No es necesario activar manualmente esta tecnología, ya que se incluye de forma automática en los modelos recientes de la marca surcoreana.

Actualmente, las lavadoras incorporan tecnologías para ahorrar energía, agua y detergente, como ecobubble. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si mi lavadora no tiene tecnología ecobubble

Si tu lavadora no cuenta con la tecnología ecobubble , es posible lograr una limpieza eficiente y cuidar tus prendas mediante prácticas sencillas y el uso adecuado de los recursos. En primer lugar, selecciona el detergente correcto. Optar por detergentes líquidos facilita su disolución en agua fría y permite una mejor distribución sobre las telas, lo que ayuda a prevenir residuos y manchas.

Además, dosifica el producto según las indicaciones del fabricante para evitar exceso de espuma y acumulación en el tambor.

Elige ciclos de lavado apropiados para el tipo de ropa y el nivel de suciedad. Utilizar programas cortos o de agua fría contribuye a reducir el consumo energético y prolonga la vida útil de las prendas. Cargar la lavadora en su capacidad recomendada también es fundamental, ya que sobrecargarla dificulta la circulación del agua y el detergente, disminuyendo la eficacia del proceso.

Si tu lavadora no tiene ecobubble, puedes obtener buenos resultados con hábitos sencillos y un uso eficiente de los recursos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Realiza un mantenimiento regular de la lavadora. Limpia el cajón del detergente, revisa los filtros y ejecuta un ciclo de lavado con agua caliente y vinagre cada cierto tiempo para eliminar posibles residuos internos. Este cuidado previene malos olores y asegura un funcionamiento óptimo del aparato.

Considera remojar prendas muy sucias antes del lavado principal. Sumergirlas en agua con una pequeña cantidad de detergente durante algunos minutos permite aflojar la suciedad y facilita una limpieza más efectiva durante el ciclo habitual.

Por último, mantente atento a las innovaciones tecnológicas. Si en el futuro decides renovar tu lavadora, evalúa modelos con sistemas avanzados como ecobubble para aprovechar sus beneficios en eficiencia, ahorro y cuidado de la ropa.

Remoja las prendas muy sucias unos minutos en agua con detergente para facilitar la limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ahorrar energía al usar la lavadora

Ahorrar energía al utilizar la lavadora es posible aplicando hábitos sencillos como optar por ciclos de agua fría, ya que calentar el agua representa el mayor consumo eléctrico durante el proceso. Los detergentes actuales están formulados para ofrecer buenos resultados incluso a bajas temperaturas.

Cargar la lavadora según la capacidad recomendada por el fabricante permite optimizar cada lavado, evitando ciclos innecesarios. Utilizar la función de lavado rápido para prendas poco sucias también contribuye a reducir el tiempo de uso y, por lo tanto, el gasto energético.

El mantenimiento regular es clave: limpiar filtros, tambor y cajón del detergente asegura un funcionamiento eficiente, evita esfuerzos adicionales y prolonga la vida útil del electrodoméstico. Programar los lavados en horarios de menor demanda eléctrica, si tu tarifa lo permite, puede generar un ahorro adicional en la factura.

Llenar la lavadora solo hasta su capacidad recomendada ayuda a aprovechar cada lavado y evita repeticiones innecesarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se tiene la posibilidad de elegir, es recomendable invertir en lavadoras de alta eficiencia energética.

Cómo hacer mantenimiento de mi lavadora

Para mantener tu lavadora en condiciones óptimas, limpia el filtro y el cajón del detergente cada mes para evitar obstrucciones y residuos. Ejecuta un ciclo de lavado vacío con agua caliente y vinagre blanco para eliminar restos y malos olores. Revisa las mangueras periódicamente para detectar posibles fugas o desgastes.