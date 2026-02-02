Lo que los técnicos no te dicen: 5 secretos para que tu lavadora dure más años

El cuidado de la lavadora comienza desde su instalación y considera factores como la temperatura de lavado y el mantenimiento periódico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mayoría de los hogares, la lavadora es uno de los electrodomésticos indispensables. Su uso frecuente la convierte en una pieza clave para mantener la ropa limpia, pero la expone a un desgaste constante.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), existen trucos sencillos que pueden prolongar la vida útil de la lavadora, evitar averías frecuentes y prevenir malos olores.

Por qué es clave realizar una correcta instalación de la lavadora

La instalación correcta es esencial para la durabilidad de la lavadora. De acuerdo con la OCU, una lavadora mal nivelada genera vibraciones excesivas, sobre todo durante el ciclo de centrifugado. Ese movimiento puede dañar componentes internos y acortar la vida útil del aparato.

Un montaje correcto previene vibraciones, fugas y averías frecuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esta razón, se debe verificar el nivel de la máquina con herramientas tradicionales, disponibles en ferretería, o utilizar aplicaciones que cumplen la misma función.

Además, la OCU subraya la importancia de comprobar que no existan fugas de agua en las mangueras ni debajo del electrodoméstico. Solo algunos modelos incluyen sistemas de seguridad contra escapes, así que este control debe hacerse de forma manual en la mayoría de los casos.

Qué temperatura de lavado ayuda a que la lavadora dure más años

Elegir la temperatura adecuada en cada programa impacta directamente en la conservación de la lavadora. Optar por ciclos de agua fría o templada, sobre todo a 40°C, contribuye a preservar los componentes internos y reduce el consumo energético.

Lavar con la temperatura adecuada protege las prendas y evita daños en la lavadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los programas Eco, asociados a la etiqueta energética europea, utilizan precisamente bajas temperaturas para favorecer la eficiencia. También, se sugiere consultar siempre las etiquetas de las prendas y seleccionar el programa que se ajuste a las pautas del fabricante.

El uso reiterado de temperaturas elevadas puede afectar gomas, mangueras y otros elementos internos, mientras que el lavado a baja temperatura minimiza el desgaste general del aparato eléctrico.

Cómo realizar un mantenimiento básico eficaz de la lavadora

La eficacia del mantenimiento básico marca la diferencia en la durabilidad del electrodoméstico. Antes de cada lavado, se sugiere revisar los bolsillos de la ropa para evitar la presencia de monedas o pequeños objetos que puedan causar atascos o daños internos.

Al finalizar el ciclo, es conveniente sacar la ropa lo antes posible para impedir la formación de olores desagradables al interior de la lavadora.

La humedad de la ropa almacenada es la culpable del mal olor en la lavadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OCU sugiere secar el tambor y limpiar la goma de la puerta después de cada uso, asegurando que ambas superficies queden libres de humedad. Limpiar el interior con un paño elimina restos de detergente y suciedad, alargando el buen estado de la máquina.

Cada cuánto conviene hacer una limpieza integral de la lavadora

La limpieza integral de la lavadora debe realizarse al menos una vez al año, según la OCU. El filtro, generalmente situado en la parte baja del aparato, acumula pelusas, hilos y pequeños objetos durante el uso regular. Su limpieza evita obstrucciones y ayuda a mantener la eficiencia del lavado.

En ciertos modelos, existe un programa específico para limpiar el tambor. Cuando no está disponible, se debe poner un lavado a 90°C con la lavadora vacía, lo que elimina residuos y limpia el sistema interno. Este proceso reduce la acumulación de suciedad en tuberías y prolonga el funcionamiento óptimo del electrodoméstico.

Qué precauciones tomar cuando la lavadora se usa poco en el día

Se debe dejar la puerta entreabierta y evitar que quede ropa en el interior de la máquina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso poco frecuente de la lavadora requiere precauciones. La OCU aconseja cerrar la llave de paso del agua para evitar posibles fugas, sobre todo si el aparato va a estar sin uso durante un periodo prolongado.

Asimismo, dejar la puerta entreabierta impide que se concentren olores en el interior, una situación habitual cuando el electrodoméstico permanece cerrado.

Otra medida sugerida consiste en desenchufar la lavadora para evitar problemas eléctricos en ausencia de los usuarios. Estas acciones, sencillas y poco costosas, pueden marcar la diferencia entre un aparato que funciona durante años y uno que presenta averías prematuras.