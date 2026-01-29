Tecno

WhatsApp lanza una nueva función de seguridad y advierte: no activarla puede dejarte expuesto a estafas

La nueva función activa restricciones automáticas y ajustes avanzados de privacidad ante posibles intentos de intrusión

WhatsApp cuenta con una nueva capa de protección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp presentó una nueva herramienta de seguridad llamada Configuración estricta de la cuenta, una función que centraliza múltiples medidas avanzadas de privacidad para proteger a los usuarios frente a accesos no autorizados, estafas y ciberataques cada vez más sofisticados.

La novedad apunta a reforzar la protección con un solo ajuste y surge como respuesta al aumento de intentos de suplantación de identidad y ataques dirigidos dentro de la plataforma.

Según informó Meta a través del blog oficial de WhatsApp, esta nueva opción permite activar de forma rápida y simultánea distintas restricciones de seguridad, evitando que el usuario tenga que modificar cada parámetro por separado en situaciones de riesgo.

Nueva función de seguridad de WhatsApp centraliza varios de sus filtros, esto con la intención de evitar estafas o accesos no autorizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un “confinamiento digital” para escenarios de riesgo

La Configuración estricta de la cuenta introduce un cambio relevante en la forma en que WhatsApp aborda la seguridad. Meta define esta función como una especie de “confinamiento digital” temporal, pensada para momentos en los que una cuenta puede estar más expuesta a ataques.

La herramienta está especialmente orientada a perfiles que suelen ser blanco de ataques dirigidos, como periodistas, activistas, figuras públicas o personas que manejan información sensible. No obstante, cualquier usuario puede activarla cuando lo considere necesario.

Su activación se realiza desde Ajustes → Privacidad → Avanzado, donde basta un solo toque para reforzar de inmediato la seguridad de la cuenta. La función puede activarse y desactivarse cuantas veces se desee, lo que permite adaptarse a distintos niveles de exposición.

La opción de privacidad de WhatsApp se usa principalmente para los usuarios que sienten que su cuenta ha sido vulnerada. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Qué restricciones activa la Configuración estricta

Una de las principales características de esta herramienta es que centraliza varios mecanismos de protección que hasta ahora estaban dispersos en distintos menús. Entre las medidas que se activan automáticamente se incluyen:

  • Bloqueo de archivos adjuntos y contenido multimedia enviados por remitentes desconocidos.
  • Silenciamiento automático de llamadas provenientes de números que no estén en la lista de contactos.
  • Desactivación de previsualizaciones de enlaces, una vía común para estafas y enlaces maliciosos.
  • Activación de la verificación en dos pasos.
  • Habilitación de notificaciones de seguridad ante cambios en los códigos de los contactos.

Este enfoque permite reaccionar rápidamente ante una posible amenaza sin necesidad de revisar múltiples opciones de configuración.

WhatsApp tiene una nueva capa de seguridad. (Foto: Meta)

Más control sobre la privacidad del perfil

Además de limitar interacciones potencialmente peligrosas, la Configuración estricta de la cuenta también ajusta los parámetros de visibilidad del perfil. Con la función activada, solo los contactos autorizados pueden acceder a información como la última hora de conexión, la foto de perfil, los datos personales y los enlaces compartidos.

También se restringe la posibilidad de ser añadido a grupos, una práctica común en campañas de spam y estafas. En este modo, solo contactos previamente autorizados pueden incorporar al usuario a conversaciones grupales.

Estas limitaciones buscan reducir la exposición de la cuenta y minimizar los puntos de contacto que podrían ser aprovechados por ciberdelincuentes.

La nueva configuración también permite que el perfil del usuario solo se encuentre disponible para sus contactos. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Disponibilidad y alcance de la función

Meta aclaró que la Configuración estricta de la cuenta solo puede activarse desde el dispositivo principal asociado a WhatsApp. No está disponible desde WhatsApp Web ni desde la aplicación para Windows, una decisión que apunta a mantener el control de seguridad en el entorno considerado más confiable.

El despliegue de la función será gradual y llegará a todos los usuarios en las próximas semanas. Desde la compañía señalaron que esta actualización responde al incremento de campañas de fraude, intentos de secuestro de cuentas y accesos indebidos detectados en los últimos meses.

Un refuerzo al cifrado de extremo a extremo

Esta nueva herramienta se suma al cifrado de extremo a extremo, que ya protege los mensajes y llamadas en WhatsApp. Según Meta, la Configuración estricta de la cuenta representa un paso adicional hacia una seguridad más dinámica, que permite a los usuarios adaptar su nivel de protección frente a un panorama digital en constante cambio.

La nueva configuración de WhatsApp se suman a los esfuerzos de Meta por la privacidad de sus usuarios.

El mensaje de la compañía es claro: contar con funciones avanzadas de seguridad no es suficiente si no se activan. En un contexto de estafas cada vez más sofisticadas, no habilitar esta nueva configuración puede dejar a los usuarios más expuestos de lo necesario.

