WhatsApp premium: qué se sabe de esta nueva opción de la aplicación de mensajería

WhatsApp prepara una versión premium opcional que permitirá acceder a funciones adicionales y eliminar la publicidad en la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una posible suscripción de pago en WhatsApp ha comenzado a cobrar fuerza tras descubrirse referencias en el código de la aplicación. Esta novedad podría cambiar la forma en que millones de usuarios usan la plataforma, ofreciendo un servicio más personalizado y libre de anuncios, pero sujeto a una determinada tarifa.

Funciones exclusivas y sin anuncios

La llegada de lo que ya algunos denominan 'WhatsApp premium' no será obligatoria, pero marcará un cambio histórico en la estrategia de la aplicación. Según las últimas versiones beta y anuncios de Meta, la suscripción permitirá a los usuarios utilizar la aplicación sin publicidad, especialmente en la pestaña Novedades en Europa y el Reino Unido, donde la inclusión de anuncios es inminente.

Entre los beneficios exclusivos se incluyen stickers únicos, temas personalizados, la posibilidad de fijar más de tres chats en la parte superior de la pantalla y la opción de cambiar el icono de la app. Además, quienes opten por el plan premium podrán seleccionar distintos tonos para los chats, ampliando la personalización de su experiencia.

De acuerdo con la información obtenida hasta el momento, la suscripción incluirá stickers únicos, temas personalizados y la posibilidad de fijar más chats en la parte superior. (Reuters)

El acceso a todas estas novedades estará gestionado mediante una lista de espera: los usuarios interesados deberán inscribirse y, cuando la función esté disponible en su país, recibirán una notificación para suscribirse si así lo desean.

La suscripción premium será opcional. Las funciones básicas de mensajería, grupos y llamadas seguirán disponibles sin costo para todos los usuarios, y Meta asegura que tanto la privacidad como la seguridad permanecerán intactas para quienes no paguen la suscripción.

Una estrategia que sigue la tendencia del sector digital

La implementación de la suscripción de pago de WhatsApp responde a la necesidad de Meta de monetizar un servicio que, a pesar de su alcance global, genera pocos ingresos directos.

El acceso a WhatsApp premium se gestionará por lista de espera y la suscripción será voluntaria, sin afectar las funciones básicas. (Reuters)

Hasta ahora, WhatsApp Business ha representado una fuente limitada de rentabilidad. La inclusión de anuncios y la creación de una suscripción de pago buscan equilibrar los elevados costos de infraestructura de la plataforma sin restringir el acceso básico.

Este movimiento replica lo que Meta ha hecho previamente con Facebook e Instagram, donde los usuarios pueden eliminar anuncios a cambio de una suscripción, aunque por el momento solo en algunos países. ‘WhatsApp premium’ seguirá este modelo, adaptándose según la respuesta de los usuarios y el éxito de las pruebas iniciales.

El paquete inicial de funciones premium podría ampliarse con el tiempo, puesto que Meta planea actualizar la oferta en función de las tendencias del mercado y el feedback de los usuarios. La suscripción brindará la oportunidad de acceder a una experiencia más personalizada y menos intrusiva, mientras que la mayoría de los usuarios podrá continuar usando WhatsApp de manera gratuita.

Meta planea ofrecer la opción de cambiar el icono de la app y seleccionar tonos de chat distintos en el plan de pago. (Reuters)

El precio de la suscripción aún no se ha anunciado y, de acuerdo con las políticas de Meta, podría variar según la región.

Con la introducción de anuncios y funciones de pago, WhatsApp se suma a la tendencia global de plataformas digitales que adoptan modelos freemium, combinando acceso gratuito con opciones de pago para quienes buscan más prestaciones y una experiencia sin interrupciones.

La suscripción de pago de WhatsApp se perfila como una alternativa para quienes desean mayor personalización y exclusividad, mientras que la versión básica y sin costo de la aplicación seguirá disponible para todos los usuarios del servicio.