Tecno

Adiós al SIM swap: este es el cambio que llega a tu celular para que no te roben la identidad ni dinero del banco

Varios operadores móviles ahora son parte de un acuerdo llamado Open Getway que permite a empresas como bancos hacer verificaciones de identidad en tiempo real para evitar suplantaciones

Guardar
La suplantación de chip o
La suplantación de chip o SIM swap permite a los delincuentes tomar el control de una línea telefónica y acceder a servicios asociados, como cuentas bancarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suplantación de chip o SIM swap es un fraude que permite a los delincuentes acceder a la línea telefónica y, con ello, vulnerar la seguridad de servicios vinculados al número telefónico, como la cuenta bancaria. Para decirle adiós a este problema, los operadores móviles han adoptado una estrategia llamada Open Gateway.

Este acuerdo, impulsado por GSMA, reúne a operadores de diferentes países para facilitar a programadores y empresas información sobre las redes móviles con el fin de crear nuevas aplicaciones y servicios más seguros.

Por ejemplo, un banco puede desarrollar una API que verifique en tiempo real el estado de una línea, lo que refuerza la protección contra intentos de fraude.

Un banco puede implementar una
Un banco puede implementar una API para comprobar en tiempo real el estado de una línea y así fortalecer la seguridad frente al fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Danghelly Rodríguez, directora de marketing B2B de Telefónica Movistar Colombia, destacó que en Colombia ya se probó una aplicación específica para combatir la suplantación de chip, con un volumen potencial de ochenta millones de operaciones al año.

Colombia es el país número 22 en implementar este acuerdo, que incluye a Claro, Telefónica Movistar y Tigo. Open Gateway ya opera en otros mercados de Latinoamérica, como Brasil, Argentina, Chile, Perú, México, Ecuador y Paraguay.

Alejandro Adamowicz, director de tecnología y estrategia para América Latina de GSMA, señala que Open Gateway permite desarrollar servicios como localización en tiempo real, validación de identidad y autenticación segura. La plataforma facilita la integración de aplicaciones a escala global y promueve la colaboración entre operadores y desarrolladores.

Cómo funciona Open Getway

Open Gateway permite a los desarrolladores crear aplicaciones y servicios utilizando información proporcionada por los operadores móviles. Para acceder a estos datos, los interesados deben contactarse con los operadores, aunque Adamowicz no descarta que, en el futuro, este proceso pueda estar disponible en plataformas como AWS.

Este acuerdo, promovido por GSMA,
Este acuerdo, promovido por GSMA, une a operadores internacionales para brindar a empresas y desarrolladores datos sobre redes móviles y así impulsar aplicaciones y servicios más seguros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la protección de la información personal de los usuarios, el acuerdo garantiza que los datos se transmiten de forma segura. Por ejemplo, si un banco solicita verificar la identidad de un usuario, el operador únicamente confirma si la persona es el titular de la cuenta mediante una respuesta de “sí” o “no”, sin compartir los datos completos del usuario, que permanecen protegidos.

Cómo impacta este acuerdo en la vida diaria

El acuerdo Open Gateway transforma la vida cotidiana al estandarizar el acceso a la información de las redes móviles, permite que bancos, empresas de tecnología y desarrolladores creen soluciones que mejoran la experiencia del usuario y fortalecen la protección contra fraudes.

Entre sus principales usos destaca
Entre sus principales usos destaca la prevención de la suplantación de identidad a través de la función SIM swap. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las aplicaciones más relevantes es la prevención de suplantación de identidad mediante la función SIM swap. Cuando un usuario solicita una transacción bancaria inusual, como transferir 45.000 millones de pesos colombianos, el banco puede consultar, a través de una API, cuándo fue la última vez que el usuario cambió su SIM.

El operador responde de manera precisa, por ejemplo: “Se cambió hace dieciséis minutos”. Ante una transacción de alto valor y un cambio de SIM reciente, el banco puede optar por medidas adicionales de verificación, como contactar al cliente por otros medios o detener la operación. Si, en cambio, la SIM no ha sido cambiada en muchos años, el riesgo de fraude por esa vía disminuye, aunque puedan existir otras amenazas.

Este tipo de herramientas no solo mitigan el riesgo de fraude, también agilizan procesos cotidianos, como la validación de identidad, la autenticación en servicios digitales y la protección de cuentas.

La suplantación de chip ocurre
La suplantación de chip ocurre cuando un delincuente logra apropiarse del número de teléfono móvil de una persona mediante métodos fraudulentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, Open Gateway facilita que los desarrolladores de diferentes países lancen rápidamente sus aplicaciones en nuevos mercados, gracias a la homologación técnica entre operadores, lo que acelera la innovación y amplía las posibilidades de negocio.

Cómo ocurre la suplantación de chip

La suplantación de chip ocurre cuando un delincuente obtiene, de forma fraudulenta, el control del número de teléfono móvil de una persona. Tras engañar al operador para transferir la línea a un nuevo chip, el atacante accede a mensajes, llamadas y códigos de autenticación, lo que le permite vulnerar cuentas bancarias o redes sociales.

Temas Relacionados

SIM swapTarjeta SIMFraude bancarioCiberseguridadOpen GetwayTecnologíatecnología-noticiasColombia-Noticias

Últimas Noticias

Por qué la Generación Z prefiere empleos manuales a carreras universitarias y tecnológicas en EE. UU.

Uno de los principales motivos que llevan a los jóvenes de esta generación a inclinarse por oficios es la posibilidad de obtener ingresos estables

Por qué la Generación Z

La IA de Google Gemini se vuelve más personalizada que nunca: así funciona Personal Intelligence

Esta función permite al asistente digital adaptar sus respuestas al contexto y las necesidades reales del usuario

La IA de Google Gemini

Esta es la pantalla de 85 pulgadas 3D que impactó por no necesitar gafas para la experiencia

Las primeras áreas donde las personas verán los cambios es en la publicidad, según Samsung

Esta es la pantalla de

Steam rebaja más de 50 juegos con descuentos: GTA 5, Stranger Things y Star Wars

Otros títulos en descuento son Fallout 76, Final Fantasy VII, Doom Eternal, 7 Days to Die, Berry Bury Berry, entre otros

Steam rebaja más de 50

El nuevo y alarmante proyecto de Elon Musk: poner 1 millón de satélites en órbita

La iniciativa tiene como fin crear centros de datos de inteligencia artificial en el espacio

El nuevo y alarmante proyecto
DEPORTES
Se desmayó, chocó, tumbó un

Se desmayó, chocó, tumbó un muro y perdió el casco: el video y revelaciones exclusivas del espeluznante accidente en el Turismo Pista

Marco Trungelliti, el debut en la Copa Davis que no entiende de edades: “El límite está en uno mismo”

La ironía de Pep Guardiola contra los directivos del Manchester City que abrió el debate en Europa

“Chau, guerrero”: dolor en el fútbol italiano por la muerte a los 39 años de Nicolás Giani, ex Inter e ídolo del SPAL

Fue el jugador más alto de Argentina, lo buscó Boca, hizo más de 100 goles y a los 47 años fue anunciado en su nuevo club

TELESHOW
El romántico viaje de Ailén

El romántico viaje de Ailén Cova y Alexis Mac Allister en las playas de España: ternura, risas y paisajes soñados

Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi en plena batalla judicial: “Vamos por el remate de la casa de los sueños”

Fátima Florez celebró su cumpleaños en una noche íntima con amigos y figuras en Mar del Plata

Nicole Neumann y su crítica a los looks más impactantes de los Premios Grammy: “Es un montón”

Valeria Gastaldi recordaba a su padre cuando vivió una inesperada situación: “Es un mensaje”

INFOBAE AMÉRICA

Steve Witkoff se reunió con

Steve Witkoff se reunió con Netanyahu para alinear las posturas de Estados Unidos e Israel previo a las negociaciones con Irán

Bolivia congeló el precio del gas licuado para contener el impacto de la eliminación de subsidios

Asamblea Legislativa de El Salvador respalda condecoración para salvadoreño residente en Italia

Así es la suite en Guayaquil que alojará a Lionel Messi

Manantiales ocultos, leyendas ancestrales y biodiversidad única: así son las Colinas de Chocolate de Filipinas