Tecno

Lo que debes responder a una llamada que dice que tu dinero y cuenta bancaria están en riesgo

Estafadores están detrás de estas alertas y buscan que las víctimas den información sensible, permitan el acceso remoto a sus dispositivos o entreguen códigos de verificación

Guardar
Los atacantes se intentan aprovechar
Los atacantes se intentan aprovechar de la urgencia de sus víctimas por solucionar el problema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, las estafas telefónicas han evolucionado hasta convertirse en uno de los métodos más frecuentes de fraude financiero. La mayoría de estos intentos comienza con una llamada inesperada en la que una voz, con tono alarmante, advierte sobre un supuesto riesgo inminente para los fondos personales o la seguridad de la cuenta bancaria.

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), los estafadores aprovechan el pánico y la confusión para manipular a sus víctimas.

Afirman que hubo un fraude con la tarjeta de crédito, que la cuenta fue pirateada, que existe una deuda de impuestos o que los beneficios sociales terminarán en ese mismo día. Bajo esta presión, muchas personas sienten que deben actuar rápido para evitar una pérdida financiera, lo que facilita el engaño.

Cómo actuar ante una llamada que avisa de problemas con la cuenta bancaria

Se debe desconfiar de aquellas
Se debe desconfiar de aquellas comunicaciones que dicen que es necesario suministrar datos privados o compartir acceso al dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en analizar con calma el mensaje. Según la FTC, los estafadores pueden conocer datos personales como el nombre completo o el domicilio de la víctima, y los utilizan para dar credibilidad a su relato.

Sin embargo, esto no garantiza que la llamada sea legítima. La agencia advierte que los ciberdelincuentes compran o roban esta información para reforzar sus mentiras.

Por esta razón, si la persona que llama solicita datos confidenciales, acceso remoto al teléfono o computadora, o insiste en mantener la llamada en secreto, el riesgo de fraude aumenta.

Ante esta situación, la pauta a seguir es clara: nunca proporcionar información personal o bancaria y desconfiar de cualquier instrucción que implique acciones urgentes fuera de los canales habituales.

Qué información conviene pedir antes de colgar la llamada

Solicitar datos básicos puede ayudar
Solicitar datos básicos puede ayudar a detectar inconsistencias y dejar registro de la conversación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FTC sugiere obtener algunos datos básicos antes de terminar la conversación. Es clave preguntar a qué empresa o banco representa la persona que llama y cuál es el supuesto problema. Este paso permite identificar inconsistencias y deja registro de la interacción para futuras verificaciones.

A continuación, la acción sugerida es colgar el teléfono, incluso si el interlocutor insiste en continuar. Los estafadores suelen presionar para evitar que la víctima tenga tiempo de pensar o consultar a conocidos. Interrumpir la llamada corta el acceso del estafador y permite recuperar el control de la situación.

Cómo verificar la veracidad de la llamada

El usuario se debe comunicar
El usuario se debe comunicar con la entidad mencionada en la llamada por medio de canales oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez finalizada la llamada, la mejor forma de confirmar la información es contactar directamente a la entidad bancaria o empresa involucrada.

La FTC enfatiza que se debe utilizar únicamente la aplicación oficial o el sitio web de la compañía para acceder al departamento de fraude. Además, es válido recurrir al número telefónico que aparece en los estados de cuenta recientes o al dorso de la tarjeta.

Asimismo, nunca se debe confiar en los resultados principales de los motores de búsqueda para hallar los datos de contacto, porque los estafadores pueden comprar anuncios pagos para posicionar números falsos en los primeros lugares.

Desconocer las pautas a seguir
Desconocer las pautas a seguir durante llamadas extrañas aumenta el riesgo de fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta táctica busca captar víctimas que intentan verificar la información por su cuenta, pero terminan comunicándose con los propios estafadores.

Por qué es clave compartir la experiencia con alguien de confianza

Ante una llamada sospechosa, la FTC sugiere hablar con un amigo o familiar antes de tomar cualquier decisión. Ningún departamento legítimo de fraude solicita mantener la comunicación en secreto. Por esto, compartir la situación permite recibir una segunda opinión y, en muchos casos, ayuda a evitar caer en el engaño.

Los estafadores se aprovechan del aislamiento y la urgencia. La consulta con otra persona ayuda a recuperar la perspectiva y a identificar señales de alerta que pueden pasar desapercibidas en un momento de tensión. Asimismo, compartir la experiencia contribuye a prevenir nuevas víctimas en el círculo cercano.

Temas Relacionados

LlamadaDineroCuenta bancariaRiesgoEstafaTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Alerta en Moltbook: la red social de IA filtró millones de datos personales y claves de acceso

El acceso no autorizado a mensajes, correos y controles de cuentas deja en evidencia la vulnerabilidad de sistemas creados con métodos automáticos y sin auditoría técnica rigurosa

Alerta en Moltbook: la red

Cómo evitar daños en el televisor durante una tormenta eléctrica

Mantener el Smart TV en funcionamiento aumenta el riesgo de daños por descargas eléctricas, un hecho que puede traducirse en costosas reparaciones o la pérdida total del electrodoméstico

Cómo evitar daños en el

Cómo Sam Altman apuesta a transformar la economía, energía y vida cotidiana a través de la inteligencia artificial

Según un informe de Forbes, el director ejecutivo de OpenAI despliega una estrategia que combina inversiones tecnológicas, proyección a largo plazo y alianzas internacionales en un contexto de expansión acelerada del uso de sistemas avanzados y debate global sobre sus consecuencias

Cómo Sam Altman apuesta a

Google Maps se vuelve más útil: la IA ahora ayuda a saber horarios reales y datos de tiendas

Los usuarios serán claves en el desarrollo de esta función, dependiendo de las sugerencias que hagan de los negocios

Google Maps se vuelve más

Robots como pareja: qué piensan hombres y mujeres sobre la intimidad con IA

Investigaciones recientes revelan que la aceptación y el rechazo a los robots sociales varían según el género, impulsando una discusión sobre los riesgos y beneficios

Robots como pareja: qué piensan
DEPORTES
Oficial: Maher Carrizo dejó Vélez

Oficial: Maher Carrizo dejó Vélez y fue presentado como nuevo refuerzo del Ajax

Los extraños movimientos de un tenista durante un partido que se hicieron virales

La jugada del Chelsea con el argentino Aaron Anselmino tras la polémica salida del Borussia Dortmund

Cuti Romero lanzó otro explosivo posteo contra la dirigencia del Tottenham en medio de las tensiones internas: “¡Vergonzoso!”

Se confirmó el fixture de Los Pumas en el Mundial de Rugby 2027: fechas, sedes y estadios

TELESHOW
La llamativa foto de Peter

La llamativa foto de Peter Lanzani tras su operación por un cuadro de apendicitis: “Descansando en casa”

Justina Bustos presentó a su hija Luisita, un mes después de su nacimiento

Cinthia Fernández enfrentó las críticas por su cruce con la China Suárez: “Su respuesta es mi mejor defensa”

Anto Pane habló de su vínculo con la joven asesinada en Los Ángeles y exigió justicia: “No tenía maldad”

Peter Lanzani fue operado de urgencia: cómo sigue su salud

INFOBAE AMÉRICA

Oficina de Hong Kong y

Oficina de Hong Kong y Macao cuestiona fallo panameño sobre concesión portuaria y lo califica de “absurdo”

El régimen de Irán interceptó un petrolero estadounidense en el estrecho de Ormuz: “Prepárese para ser abordado”

La rueda de negocios de CAF en Panamá generó más de $72 millones en expectativas comerciales

Estuvo preso, lo perdonaron y ahora llega a lo más alto, la Academia Francesa

Tras la caída de Maduro, crecieron las protestas y las críticas al Estado policial en Cuba