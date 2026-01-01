Tecno

Atención al bloqueo de señal en el celular: qué significa y por qué no debes ignorarlo

Expertos en ciberseguridad advierten que la pérdida repentina de señal podría ser una señal de SIM Swap, una modalidad de fraude que permite a delincuentes tomar control del número telefónico de la víctima

Guardar
Perder la señal móvil en
Perder la señal móvil en el celular es una alerta que no debes pasar por alto. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pérdida inesperada de señal en el celular, un problema que muchos usuarios suelen atribuir al operador móvil, puede ser una señal de alerta ante un posible intento de robo de línea. Así lo advierten especialistas en ciberseguridad, quienes han identificado un aumento de casos asociados a técnicas como el SIM Swap, un método utilizado por delincuentes para apropiarse del número telefónico de una víctima y acceder a sus cuentas digitales, incluidas las bancarias.

En plena temporada de compras y alta actividad financiera, firmas de seguridad como Kaspersky insisten en que ignorar un bloqueo repentino en el servicio puede dejar expuestos datos sensibles y permitir movimientos fraudulentos sin que el usuario lo note de inmediato.

El SIM Swap se ha convertido en una de las modalidades más utilizadas para vulnerar la seguridad financiera de los ciudadanos. Según especialistas, este método permite a los delincuentes solicitar al operador móvil el traslado de la línea a un chip en su poder, haciéndose pasar por el titular legítimo.

Aunque quedarse sin señal puede
Aunque quedarse sin señal puede parecer "normal", lo mejor es ponerse en contacto con el operador. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la operación se concreta, la víctima pierde la señal de manera abrupta, mientras que el atacante recibe llamadas, mensajes y, sobre todo, códigos de verificación necesarios para acceder a servicios digitales.

Esta práctica, que ya se registraba en años anteriores, ha tomado más fuerza tras la adopción del sistema Bre-B, un mecanismo que usa el número de celular como llave principal para validar operaciones dentro del sector financiero. Esto ha convertido el número telefónico en un objetivo aún más atractivo para los ciberdelincuentes.

Cómo operan los atacantes

Los expertos indican que los delincuentes suelen reunir información previa de la víctima mediante mensajes engañosos, llamadas fraudulentas o formularios falsos enviados a través de SMS, WhatsApp o redes sociales. Con esos datos, llaman al operador e intentan solicitar un duplicado del chip, alegando la pérdida del teléfono o la necesidad de activar una nueva tarjeta SIM.

Quedarse sin señal puede ser
Quedarse sin señal puede ser el primer paso de un ataque denominado SIM Swap. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos casos, la solicitud es procesada sin mayores verificaciones, lo que da paso al traspaso de la línea sin que el titular lo detecte a tiempo. Cuando el celular pierde señal sin motivo aparente, el delincuente ya tiene el control de la línea y puede avanzar rápidamente con intentos de acceso a aplicaciones bancarias, redes sociales y plataformas que utilicen autenticación por SMS.

Frases y mensajes que deben generar sospecha

Previo a un ataque de este tipo, las víctimas suelen recibir mensajes que aparentan ser comunicaciones oficiales. Expertos reportan que se repiten advertencias como “su llave va a expirar”, “tiene un registro pendiente”, “active su llave ahora” o “su cuenta será bloqueada”. Estas frases buscan crear urgencia y llevar al usuario a abrir enlaces que conducen a páginas falsas.

Si además de recibir mensajes de este tipo, el celular pierde señal de forma repentina, el riesgo es aún mayor: el delincuente podría estar completando el proceso de suplantación.

Ciberdelincuentes bloquean o piden al
Ciberdelincuentes bloquean o piden al operador cambiar la señal del SIM para robarte tus cuentas bancarias. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo proteger la línea y evitar el fraude

Las compañías de ciberseguridad coinciden en que existen medidas simples para reducir drásticamente el riesgo:

Medidas recomendadas por especialistas

  • Solicitar un PIN de seguridad al operador móvil. Esta contraseña impide que terceros puedan pedir un cambio de SIM sin autorización.
  • Ignorar y eliminar mensajes que pidan validar o desbloquear la llave Bre-B. Ninguna entidad financiera realiza procesos urgentes por enlaces enviados por mensaje.
  • Acceder solo desde aplicaciones y portales oficiales. Escribir la dirección manualmente en el navegador reduce la exposición a páginas falsas.
  • Actuar rápido si el teléfono pierde señal sin explicación. Lo ideal es comunicarse de inmediato con el operador desde otro dispositivo para verificar si alguien solicitó un traslado de línea.
  • Usar herramientas de seguridad avanzadas. Algunas soluciones detectan páginas fraudulentas y bloquean enlaces maliciosos en tiempo real, lo que ayuda a evitar pérdidas de información incluso si se abre un enlace comprometido.

Temas Relacionados

ChipSIMCiberseguridadLo último en tecnología

Últimas Noticias

ChatGPT lanza Shopping Research, la herramienta que ayuda a encontrar regalos para Navidad y Reyes

La nueva función de ChatGPT ya está disponible en todo el mundo y promete simplificar la búsqueda de regalos con recomendaciones personalizadas

ChatGPT lanza Shopping Research, la

Google prepara computadoras con Android para competir con Windows 11: así será Aluminium OS

El sistema estará orientado a equipos de gama alta y fue diseñado con la inteligencia artificial como núcleo desde su arquitectura

Google prepara computadoras con Android

Consejos para aprovechar al máximo en WhatsApp las funciones de mensajes y videollamadas en Año Nuevo

Miles de millones de personas envían saludos interactivos a familiares y amigos en el extranjero mediante stickers animados y reacciones especiales, sin importar la distancia entre Buenos Aires y cualquier otra ciudad del mundo

Consejos para aprovechar al máximo

Acusan a Meta de ganar miles de millones de dólares con anuncios fraudulentos

El caso abrió espacio para que otros reguladores examinen la responsabilidad de firmas tecnológicas sobre la vigilancia de contenidos y la protección del usuario

Acusan a Meta de ganar

Encargados de ciberseguridad terminan robando datos de empresas y extorsionando por 1,2 millones de dólares

El caso revela cómo el acceso privilegiado a sistemas informáticos puede convertirse en una amenaza interna cuando quienes lo poseen traicionan la confianza depositada en ellos

Encargados de ciberseguridad terminan robando
DEPORTES
El fuerte posteo de una

El fuerte posteo de una joya de Vélez que se fue libre en medio de un escándalo con la dirigencia: “No están a la altura”

El mensaje de Lionel Messi en Año Nuevo y las fotos familiares que compartió

El video del festejo de Año Nuevo de Lionel Scaloni en la vereda de su casa en Pujato junto a sus padres

Los looks de las estrellas del fútbol mundial en la celebración de Año Nuevo con Neymar, Lewandowski y Vinicius Jr, en el foco

La intimidad del festejo de Año Nuevo de las figuras de la selección argentina: de la gran fiesta de Dibu Martínez a la suelta de globos

TELESHOW
La particular coincidencia de la

La particular coincidencia de la China Suárez con Antonela Roccuzzo que desató un revuelo en las redes

El desgarrador mensaje de Silvina Scheffler, internada por leptospirosis: “La estoy pasando mal”

Jimena Barón mostró por primera vez el rostro de su hijo Arturo: las tiernas fotos y el fuerte parecido a su papá

El conmovedor posteo de Sandra Mihanovich por la muerte de su gata Pepita: “Gracias por haber estado en nuestra vida”

El emotivo posteo de Daniela Christiansson tras el nacimiento de su hijo Lando con Maxi López: “Bienvenido al mundo”

INFOBAE AMÉRICA

Qué se sabe del incendio

Qué se sabe del incendio en un bar de esquí suizo que dejó decenas de muertos en Año Nuevo

Chichita, 101 años, puro poder

Un incendio destruyó una iglesia histórica de Ámsterdam en medio de una Nochevieja violenta

La CIDH llevó a la Corte IDH un caso contra Ecuador por ejecuciones extrajudiciales y tortura

La economía ecuatoriana creció 2,4 % interanual, pero se contrajo frente al trimestre previo