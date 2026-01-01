Atención al bloqueo de señal en el celular: qué significa y por qué no debes ignorarlo

Perder la señal móvil en el celular es una alerta que no debes pasar por alto. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pérdida inesperada de señal en el celular, un problema que muchos usuarios suelen atribuir al operador móvil, puede ser una señal de alerta ante un posible intento de robo de línea. Así lo advierten especialistas en ciberseguridad, quienes han identificado un aumento de casos asociados a técnicas como el SIM Swap, un método utilizado por delincuentes para apropiarse del número telefónico de una víctima y acceder a sus cuentas digitales, incluidas las bancarias.

En plena temporada de compras y alta actividad financiera, firmas de seguridad como Kaspersky insisten en que ignorar un bloqueo repentino en el servicio puede dejar expuestos datos sensibles y permitir movimientos fraudulentos sin que el usuario lo note de inmediato.

El SIM Swap se ha convertido en una de las modalidades más utilizadas para vulnerar la seguridad financiera de los ciudadanos. Según especialistas, este método permite a los delincuentes solicitar al operador móvil el traslado de la línea a un chip en su poder, haciéndose pasar por el titular legítimo.

Aunque quedarse sin señal puede parecer "normal", lo mejor es ponerse en contacto con el operador. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la operación se concreta, la víctima pierde la señal de manera abrupta, mientras que el atacante recibe llamadas, mensajes y, sobre todo, códigos de verificación necesarios para acceder a servicios digitales.

Esta práctica, que ya se registraba en años anteriores, ha tomado más fuerza tras la adopción del sistema Bre-B, un mecanismo que usa el número de celular como llave principal para validar operaciones dentro del sector financiero. Esto ha convertido el número telefónico en un objetivo aún más atractivo para los ciberdelincuentes.

Cómo operan los atacantes

Los expertos indican que los delincuentes suelen reunir información previa de la víctima mediante mensajes engañosos, llamadas fraudulentas o formularios falsos enviados a través de SMS, WhatsApp o redes sociales. Con esos datos, llaman al operador e intentan solicitar un duplicado del chip, alegando la pérdida del teléfono o la necesidad de activar una nueva tarjeta SIM.

Quedarse sin señal puede ser el primer paso de un ataque denominado SIM Swap. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos casos, la solicitud es procesada sin mayores verificaciones, lo que da paso al traspaso de la línea sin que el titular lo detecte a tiempo. Cuando el celular pierde señal sin motivo aparente, el delincuente ya tiene el control de la línea y puede avanzar rápidamente con intentos de acceso a aplicaciones bancarias, redes sociales y plataformas que utilicen autenticación por SMS.

Frases y mensajes que deben generar sospecha

Previo a un ataque de este tipo, las víctimas suelen recibir mensajes que aparentan ser comunicaciones oficiales. Expertos reportan que se repiten advertencias como “su llave va a expirar”, “tiene un registro pendiente”, “active su llave ahora” o “su cuenta será bloqueada”. Estas frases buscan crear urgencia y llevar al usuario a abrir enlaces que conducen a páginas falsas.

Si además de recibir mensajes de este tipo, el celular pierde señal de forma repentina, el riesgo es aún mayor: el delincuente podría estar completando el proceso de suplantación.

Ciberdelincuentes bloquean o piden al operador cambiar la señal del SIM para robarte tus cuentas bancarias. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo proteger la línea y evitar el fraude

Las compañías de ciberseguridad coinciden en que existen medidas simples para reducir drásticamente el riesgo:

Medidas recomendadas por especialistas

Solicitar un PIN de seguridad al operador móvil. Esta contraseña impide que terceros puedan pedir un cambio de SIM sin autorización.

Ignorar y eliminar mensajes que pidan validar o desbloquear la llave Bre-B. Ninguna entidad financiera realiza procesos urgentes por enlaces enviados por mensaje.

Acceder solo desde aplicaciones y portales oficiales. Escribir la dirección manualmente en el navegador reduce la exposición a páginas falsas.

Actuar rápido si el teléfono pierde señal sin explicación. Lo ideal es comunicarse de inmediato con el operador desde otro dispositivo para verificar si alguien solicitó un traslado de línea.

Usar herramientas de seguridad avanzadas. Algunas soluciones detectan páginas fraudulentas y bloquean enlaces maliciosos en tiempo real, lo que ayuda a evitar pérdidas de información incluso si se abre un enlace comprometido.