Windows 11 para gamers: con estos 10 ajustes se mejora el rendimiento de forma sencilla

El modo de juego de Windows 11 optimiza el rendimiento al dedicar la mayor parte de los recursos del sistema a los videojuegos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de más de cuatro años en el mercado, Windows 11 cada vez está mejor ajustado para ofrecer una experiencia óptima para disfrutar de los videojuegos. A través de diferentes actualizaciones, el sistema operativo de Microsoft hoy ofrece herramientas para que cada usuario adapte su PC a los gustos y necesidades.

Por lo que repasar los ajustes esenciales que ofrece el sistema puede marcar la diferencia entre una experiencia de juego común y una realmente fluida.

Ajustes de Windows 11 para una mejor experiencia gamer

Modo de juego

El Modo de Juego de Windows 11 detecta de forma automática cuándo se ejecuta un videojuego y reduce al mínimo los procesos del sistema que puedan interferir en el rendimiento.

Al activarse, bloquea tareas no esenciales como la instalación de actualizaciones, permitiendo que la mayor parte de los recursos del equipo se destinen a la partida. Esta función se encuentra en Configuración > Juegos y representa el primer paso para un entorno optimizado.

La aceleración de GPU por hardware en Windows 11 libera la CPU y permite gráficos más fluidos durante sesiones de gaming exigentes. (Microsoft)

Optimización de juegos en ventana

No todos los jugadores optan por el modo de pantalla completa. Para quienes prefieren jugar en ventana, Windows 11 ofrece una opción específica para optimizar el rendimiento en este formato. Al activarla en Configuración > Sistema > Pantalla > Gráficos, la latencia se reduce considerablemente, logrando que los juegos respondan con mayor rapidez a las acciones del usuario.

Programación de GPU acelerada por hardware

La aceleración por hardware permite que la GPU asuma una mayor carga de trabajo en los procesos relacionados con los videojuegos, liberando a la CPU de tareas pesadas. Esta opción se encuentra en Configuración > Sistema > Pantalla > Gráficos > Configuración avanzada.

Ajuste de hercios

Un aspecto clave para aprovechar todo el potencial gráfico de una PC gamer es asegurarse de que la tasa de refresco del monitor esté en sintonía con la salida de imagen del sistema. Desde Configuración > Sistema > Pantalla > Pantalla avanzada, Windows 11 permite ajustar los hercios (Hz) de acuerdo a las capacidades reales del monitor, evitando cuellos de botella y mejorando la fluidez visual.

Seleccionar la resolución nativa del monitor en Windows 11 evita pérdidas de calidad de imagen y garantiza el mejor rendimiento gráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resolución

El sistema operativo detecta la resolución nativa del monitor, recomendando su uso para obtener la mejor calidad de imagen. En Configuración > Sistema > Pantalla, es posible verificar y modificar este parámetro. Mantener la resolución acorde al hardware impide pérdidas de nitidez o forzamientos que podrían afectar la experiencia de juego y el rendimiento general.

Modo de energía

Windows 11 suele configurar por defecto un modo equilibrado que prioriza la eficiencia energética. Sin embargo, para los gamers que buscan el máximo rendimiento, es posible cambiar a la opción de ‘Máximo rendimiento’ desde el Panel de control > Hardware y sonido > Opciones de energía. Esto permite que el equipo utilice toda su potencia, aunque implica un mayor consumo eléctrico.

Grabación en segundo plano

El sistema tiene la capacidad de grabar clips de vídeo de las partidas en segundo plano, función pensada para quienes desean guardar momentos destacados. No obstante, esta característica consume recursos que pueden afectar el rendimiento. Desactivarla en Configuración > Juegos > Capturas es recomendable si no se utiliza habitualmente o si se detectan caídas de fluidez durante las sesiones de juego.

Aplicaciones de inicio

Reducir la cantidad de aplicaciones que se inician junto al sistema libera memoria y capacidad de procesamiento. Desde Configuración > Aplicaciones > Inicio, se puede seleccionar qué programas se ejecutan automáticamente. Mantener solo los indispensables, como drivers y antivirus, ayuda a que Windows 11 arranque más rápido y dedique más recursos al juego.

Desactivar la grabación en segundo plano de Windows 11 libera recursos para obtener partidas más estables y sin caídas de rendimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modo ‘no molestar’

Las notificaciones emergentes pueden resultar especialmente molestas en medio de una partida. Windows 11 incluye la posibilidad de activar el modo ‘no molestar’ desde Configuración > Sistema > Notificaciones, bloqueando avisos innecesarios y asegurando una experiencia de juego sin interrupciones.

Drivers actualizados

Ningún ajuste puede suplir la importancia de mantener actualizados los drivers del hardware, en particular los de la tarjeta gráfica. Visitar las páginas oficiales de los fabricantes y descargar las versiones más recientes garantiza compatibilidad, estabilidad y un rendimiento ajustado a las novedades tecnológicas del sector.