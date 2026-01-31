¿El fin de los asilos? Elon Musk asegura que sus robots con IA podrán cuidar a las personas mayores

Optimus, el robot de Tesla, está diseñado para realizar tareas domésticas y brindar apoyo personal a quienes lo necesiten. (Reuters)

El empresario Elon Musk sorprendió en el Foro Económico Mundial de Davos al afirmar que los robots humanoides impulsados por inteligencia artificial pronto podrán hacerse cargo del cuidado de las personas mayores.

La propuesta de Musk, presentada ante líderes económicos y tecnológicos, plantea un escenario en el que la robótica y la IA se convierten en aliados clave frente al envejecimiento poblacional y la escasez de cuidadores. Según el empresario, “no hay suficientes personas para cuidar a nuestros mayores”, y las soluciones actuales, como los asilos o el cuidado profesional, resultan insuficientes y costosas.

Optimus: el robot de Tesla para el cuidado personal

La visión de Musk se materializa en Optimus, el robot humanoide desarrollado por Tesla, diseñado para realizar tareas domésticas y de asistencia personal. Musk anticipa un futuro donde el uso de estos robots será tan común como el de los electrodomésticos actuales.

El fundador de Tesla sostuvo que “si tuvieras un robot que pudiera cuidar y proteger a tus mayores, sería algo genial, algo que todo el mundo querría tener”. El empresario estima que en la próxima década podrían estar en funcionamiento un millón de estos robots.

Elon Musk presentó en Davos su visión de robots humanoides para asistir a adultos mayores ante la escasez de cuidadores. (Composición Infobae: REUTERS/Denis Balibouse/Benoit Tessier)

La propuesta se apoya en la evolución de la inteligencia artificial generativa, que ha sorprendido por su capacidad de comprensión e interacción. Herramientas como ChatGPT, Gemini o Copilot han demostrado que las máquinas pueden comunicar y responder a los humanos de formas antes impensadas.

Desafíos éticos y sociales de la robotización del cuidado

Según Berry Billingsley, directora de IA en la Universidad de Swansea, este avance tecnológico acerca la posibilidad de que los robots pasen de ser simples máquinas de fábrica a asistentes personales con cierto grado de empatía y capacidad de adaptación a las necesidades emocionales y físicas de los usuarios.

El diseño de Optimus responde a la necesidad de crear robots que se adapten al entorno humano. Su estructura, similar a la de una persona, incluye brazos, piernas y dedos que le permiten ejecutar tareas complejas, desde recoger objetos hasta preparar alimentos.

El propio Musk ha sostenido que “estos robots se podrían adaptar a cada individuo y ayudarle en las tareas que necesitase, limitándose a las necesidades de cada momento”. Este enfoque busca no solo mejorar la eficiencia, sino también ofrecer compañía a quienes experimentan soledad, un problema recurrente entre las personas mayores.

La inteligencia artificial generativa impulsa nuevas formas de interacción entre humanos y robots en el ámbito del cuidado. (Reuters)

La presencia de robots humanoides en los hogares plantea cuestiones sobre la relación emocional entre humanos y máquinas. De acuerdo con Billingsley, la apariencia y los gestos de estos robots no solo cumplen una función práctica, sino que también generan expectativas de inteligencia y empatía.

Esta dimensión emocional puede resultar atractiva para quienes buscan preservar su independencia y dignidad en la vejez, al contar con un asistente que no juzga y que se adapta a sus ritmos.

No obstante, surgen interrogantes sobre el impacto social de delegar el cuidado a las máquinas. La misma fuente advierte que confiar demasiado en los robots podría debilitar los lazos humanos y afectar la capacidad de convivencia.

El diseño de estos sistemas debe contemplar la promoción de la interacción social, no solo la eficiencia individual. La discusión se traslada al ámbito de la ingeniería y la ética: ¿cómo asegurar que los robots no reemplacen, sino complementen, el papel de la comunidad y la familia en el cuidado de los mayores?

Especialistas advierten sobre el impacto social y emocional de delegar el cuidado de los mayores a máquinas. (Reuters)

El futuro que describe Musk no se limita a la asistencia física. Optimus y los robots de su generación podrían sugerir actividades, recordar citas médicas o incluso animar a la participación social.

Un ejemplo citado por Billingsley ilustra cómo un robot podría invitar a una persona mayor a un club de lectura o a una actividad en la biblioteca cercana. Esta capacidad para impulsar la inclusión y la interacción puede marcar la diferencia entre un asistente útil y una máquina que aísla.

Musk sostiene que la llegada masiva de robots humanoides abrirá una etapa de “enorme abundancia”, donde la tecnología ampliará las posibilidades de asistencia y compañía.

Sin embargo, expertos como Billingsley recuerdan que la clave estará en el equilibrio entre automatización y humanidad. El desafío radica en diseñar robots que no solo cuiden, sino que también favorezcan la construcción de comunidades fuertes y vínculos sociales. La pregunta sobre si estos avances marcarán el fin de los asilos sigue abierta, mientras la tecnología redefine los límites del cuidado y la convivencia intergeneracional.